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Expo Empleo: 10.000 personas se anotaron para postularse a 600 puestos de trabajo en una feria organizada por la Ciudad

Más de medio millar de vacantes se presentan en una jornada con actividades formativas y orientación para quienes buscan integrarse al mercado laboral. Se anotaron 10.000 personas

Una fila de personas, mayormente jóvenes, espera para ingresar a un edificio junto a un cartel vertical turquesa de Expo Empleo Barrial
Candidatos hacen fila para ingresar a la Expo Empleo Barrial en el barrio de Caballito, evento organizado por la Secretaría de Trabajo y Empleo de Buenos Aires Ciudad (David García)
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Desde las 10 de la mañana, Caballito se convirtió en sede de la Expo Empleo Barrial+, una iniciativa que reunió a treinta empresas con más de 600 puestos de trabajo disponibles. La convocatoria, organizada por la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires, desde las 10 hasta las 15 horas, con un fuerte enfoque en oportunidades para personas mayores de 40 años y la inclusión de perfiles en áreas como gastronomía, comercio, servicios, tecnología de la información, mantenimiento, logística, administración, atención al cliente, seguridad, salud y producción.

El evento, que se realizó en la Comuna 6, marcó la sexta edición de la Expo Empleo en 2026 y tuvo la participación de compañías como Besser Weiss, Grupo Jaka, Mater Dei, Computrabajo, Contenedores Hugo, Global Worker, LX, Alesa Seguridad, Cleanmanager, Rosario Bus, Arcos Dorados, Love Chuka, Streambe, Talent Solutions, Grupo Ceta, Rex, Aban, Grupo L, Kansas, Il Quotidiano, Las Margaritas, Cuesta Blanca, Suministra, Gedco, CAT Technologies, Adecco, Deheza, Grupo Iervasi, Coto y Pullmen. Además, ocho empresas se sumaron por primera vez a la iniciativa, lo que amplió la variedad de rubros y búsquedas disponibles.

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10.000 personas se anotaron para postularse a 600 puestos de trabajo (David García)

Quienes asistieron a la feria entregaron sus currículums en mano y mantuvieron un primer contacto directo con los equipos de Recursos Humanos presentes en cada stand. Según la organización, los perfiles de los postulantes se evaluaron según las búsquedas abiertas y quienes se ajustaron a los requerimientos de las empresas recibieron la convocatoria posterior por correo electrónico. El sistema de preinscripción, gestionado a través de los canales oficiales del Gobierno porteño, permitió que los participantes recibieran una confirmación con código QR y la dirección exacta del evento. La logística buscó agilizar el ingreso y la atención personalizada en cada sector del predio.

La Expo Empleo Barrial+ funcionó como una edición ampliada del programa itinerante que conecta a quienes buscan trabajo con empresas que ofrecen oportunidades laborales. A lo largo del año, la feria llegó a diferentes comunas, incluyendo las comunas 5, 6, 14 y 15, y convocó a más de 6.500 vecinos, frente a unas 1.800 vacantes ofrecidas en total. De acuerdo con los datos oficiales, en las primeras tres ediciones del año se cubrió cerca del 70% de los puestos y 900 personas accedieron a un empleo formal.

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Los postulantes llegaron de distintos barrios con la expectativa de conseguir un trabajo registrado (testimonios: David García)

El Gobierno de la Ciudad informó que cerca de 10.000 personas se inscribieron para participar en la Expo Empleo Barrial+ de Caballito, aunque aún no dispone de la cifra definitiva de asistentes que ingresaron durante la jornada. La convocatoria generó una expectativa significativa entre vecinos de distintos barrios y localidades, que llegaron hasta el predio con la esperanza de acceder a una oportunidad laboral en los rubros ofrecidos.

En los testimonios recogidos por Infobae, se repitió la percepción de un mercado laboral desafiante. Personas de barrios como Villa Lugano, La Boca, Libertad y Moreno coincidieron en señalar que la búsqueda de empleo resulta compleja. Mientras algunos buscaron posiciones en gastronomía, comercio, mantenimiento, limpieza y atención al cliente, otros destacaron la dificultad para acceder a entrevistas y la escasez de empleos estables. Varios de los asistentes afirmaron que, aunque cuentan con experiencia o trabajos eventuales, buscan mejores condiciones o estabilidad en un contexto marcado por la incertidumbre.

Aunque el foco de la expo está en empleos para mayores de 40 años, los que más problemas tienen para insertarse al empleo formal, asistieron muchos jóvenes (testimonios: David García)

Durante la jornada, los asistentes accedieron a un ciclo de charlas y talleres en tres auditorios. El Auditorio 1 incluyó presentaciones sobre herramientas para la empleabilidad del futuro, consejos para entrevistas laborales, un paso a paso en procesos de selección y estrategias para fortalecer la marca personal y el uso de LinkedIn. En el Auditorio 2, las actividades giraron en torno a cómo responder en entrevistas, orientación laboral, técnicas para destacarse en pocos minutos y habilidades para el mundo laboral actual. Finalmente, el Auditorio 3 ofreció contenidos como la elaboración de un CV apto para sistemas de filtrado por inteligencia artificial, claves para una entrevista exitosa, habilidades blandas y oratoria, y el desarrollo de un perfil profesional en la era de la inteligencia artificial.

Los perfiles más buscados incluyeron vendedores, repositores, administrativos, operarios de depósito, técnicos, cocineros, camareros, cajeros, choferes, mecánicos, electricistas, personal de atención al cliente y analistas de recursos humanos. Esta diversidad permitió que el público asistente encontrara alternativas tanto para empleos con experiencia previa como para quienes buscan su primer trabajo formal.

Los asistentes reflejaron las dificultades que presenta el mercado de empleo (testimonios: David García)

El subsecretario de Trabajo y Empleo de la Ciudad, Horacio Bueno, explicó el objetivo de la iniciativa: “La decisión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, es que las oportunidades de trabajo estén cada vez más cerca de los vecinos. Por eso llevamos las Expo Empleo a los barrios: queremos que quien está buscando trabajo pueda encontrarse cara a cara con empresas que necesitan incorporar personal. Detrás de cada puesto que logramos cubrir hay una persona que empieza una nueva etapa y una empresa que puede seguir creciendo”.

La feria no solo convocó a empresas privadas, sino que también contó con la participación de distintas áreas del Gobierno porteño, entre ellas BA Discapacidad, el Ministerio de Educación a través de la Agencia de Habilidades para el Futuro y Terminalidad Educativa, y la Dirección General de Economía Social y Sociolaboral.

Algunos de los asistentes tienen empleo, pero buscan nuevas oportunidades (testimonios: David García)

La organización recomendó a quienes deseen participar en futuras ediciones seguir las novedades en la cuenta de Instagram de BA Trabajo, donde se anuncian las fechas y comunas próximas de la Expo Empleo Barrial+. Los interesados que no lograron asistir en Caballito pueden consultar por nuevas fechas y locaciones a lo largo del año. El formato presencial, con entrega de currículums y contacto directo con los responsables de selección, se mantiene como uno de los principales atractivos del evento.

El desarrollo de la Expo Empleo Barrial+ en Caballito se inscribió en una política pública orientada a fortalecer la inserción laboral y facilitar el acceso a empleos formales en diversos sectores, poniendo especial atención en la inclusión de perfiles que habitualmente enfrentan mayores dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo.

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