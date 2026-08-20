Avioneta con cuatro personas a bordo sufrió un accidente durante un vuelo hacia Darién en Panamá

El aterrizaje de emergencia se produjo en Playa Muerto, una comunidad ubicada en el litoral pacífico de la provincia de Darién. Tomada de Instagram-AAC

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Una aeronave Cessna 206 que realizaba un vuelo comercial hacia la provincia de Darién tuvo que efectuar este jueves 20 de agosto un aterrizaje de emergencia en Playa Muerto, luego de que el piloto reportara una pérdida de revoluciones en el motor. Las cuatro personas que viajaban a bordo resultaron ilesas.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que la aeronave, identificada con la matrícula HP-1969, había despegado del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, con destino a Jaqué.

Durante el recorrido hacia el extremo oriental del país, el piloto detectó problemas en el funcionamiento del motor y tomó la decisión de aterrizar antes de alcanzar su destino.

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El descenso se produjo en el área de Playa Muerto, una comunidad emberá localizada en el litoral pacífico de Darién, dentro del corregimiento de Puerto Piña y situada entre Garachiné y Jaqué.

El lugar se encuentra a unos 180 kilómetros en línea recta del área de Albrook, desde donde había partido la aeronave.

El vuelo había partido del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, con destino a la comunidad de Jaqué, en Darién. AP

Playa Muerto forma parte de una zona remota del litoral darienita cuyo acceso depende principalmente de medios marítimos y aéreos.

La comunidad está vinculada históricamente con actividades como la pesca, la producción y venta de artesanías y el turismo, mientras que la ausencia de conexiones terrestres facilita que pequeñas aeronaves sean fundamentales para movilizar personas hacia esta parte del país.

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La aeronave involucrada pertenece a la familia Cessna 206, conocida también por la denominación Stationair, un avión ligero monomotor utilizado en diferentes partes del mundo para transporte de pasajeros y carga.

Esta familia de aeronaves puede configurarse para seis ocupantes y se caracteriza por su capacidad de operar en rutas hacia zonas con infraestructura aeroportuaria limitada.

Tras conocerse el accidente, la AAC activó los protocolos de búsqueda, salvamento y atención correspondientes. Personal de la institución y del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) se desplazó hacia Playa Muerto utilizando el helicóptero HP-02A y la aeronave HP-20A, en coordinación con los equipos encargados de seguridad y operaciones aeroportuarias.

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La aeronave accidentada pertenece al modelo Cessna 206 y está identificada con la matrícula HP-1969. Visuales IA

La institución también confirmó que su Unidad de Investigación de Accidentes inició las investigaciones técnicas para establecer qué provocó la pérdida de revoluciones reportada por el piloto.

Aunque este fue el problema comunicado antes del aterrizaje, todavía no se ha determinado oficialmente la causa del accidente, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación.

El suceso ocurre poco más de dos semanas después de otro incidente protagonizado por una aeronave Cessna que había partido igualmente de Albrook.

El 4 de agosto, un Cessna 172 con matrícula HP-1789 y destino a Achutupu, en Guna Yala, tuvo que realizar un aterrizaje preventivo debido al mal tiempo en la pista de Wanugandi.

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El 4 de agosto otra aeronave Cessna, modelo 172N y matrícula HP-1789, sufrió un accidente en el aeródromo de Wannukandi. La AAC mantiene registrado oficialmente ese caso entre los sucesos aéreos investigados en 2026. Tomada de la AAC

En aquella ocasión, cuando el piloto intentó continuar posteriormente hacia Achutupu, fuertes vientos durante el despegue lo obligaron a maniobrar y la aeronave terminó saliéndose de la pista hacia el costado derecho. El avión sufrió daños, pero el piloto, único ocupante de la aeronave, resultó ileso, según informó entonces la AAC.