Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

Amígdala cerebral: qué es y por qué puede activar una reacción antes de que intervenga el pensamiento

Ubicada en una zona profunda del cerebro, esta estructura participa en la detección de amenazas, la ansiedad y la memoria emocional, y forma parte de los circuitos que disparan respuestas automáticas ante estímulos relevantes

Ilustración de un cerebro humano en vista lateral, de color gris y con pliegues, que muestra la amígdala resaltada en rojo y amarillo.
La amígdala cerebral forma parte del sistema límbico y se vincula con la detección de peligro, el aprendizaje, el control emocional y la conducta (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La amígdala cerebral es una estructura pequeña y profunda del cerebro, pero su influencia sobre la conducta cotidiana es amplia. Interviene en la detección rápida de estímulos relevantes y puede activar respuestas automáticas antes de que el análisis consciente termine de completarse. Esa dinámica ayuda a entender por qué una persona puede sobresaltarse, tensar el cuerpo o sentir una alarma inmediata aun antes de identificar con claridad qué ocurrió.

Lejos de ser una pieza aislada, forma parte de una red que conecta regiones dedicadas a la memoria, la regulación emocional y la toma de decisiones. De acuerdo con una explicación de Cleveland Clinic, la amígdala integra el sistema límbico y participa en la detección de peligro, el control de la conducta, el aprendizaje y distintas formas de respuesta emocional.

PUBLICIDAD

El interés actual por esta región también se apoya en investigaciones sobre el procesamiento de amenazas. Un estudio sobre la relación entre la corteza prefrontal, la amígdala y el procesamiento de señales amenazantes mostró que la regulación cortical puede modular la actividad amigdalina.

El hallazgo refuerza una noción central en neurociencia: el cerebro no responde a los estímulos con un único centro de mando, sino a través de circuitos donde algunas áreas aceleran la reacción y otras la corrigen o la inhiben.

PUBLICIDAD

Qué es la amígdala cerebral y por qué puede activarse tan rápido

Diagrama del cerebro humano con la amígdala resaltada, acompañado de seis paneles con íconos y texto sobre su función en emociones y memoria. Fuente: Infobae.
La activación de la amígdala cerebral puede provocar aumento de la vigilancia, aceleración del pulso, cambios en la respiración y tensión muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amígdala cerebral no es una sola masa uniforme, sino un conjunto de núcleos ubicado en la profundidad del lóbulo temporal medial, a ambos lados del cerebro. Se encuentra cerca del hipocampo, una región vinculada con la memoria, y mantiene conexiones con el tálamo, el hipotálamo y la corteza prefrontal. Esa ubicación resulta clave para comprender por qué puede influir con tanta rapidez en la interpretación de lo que ocurre alrededor.

Según describe Cleveland Clinic, la amígdala ayuda a detectar peligro de forma automática y cumple un papel en el aprendizaje y el control emocional. Esa función automática tiene valor adaptativo: ante una señal potencialmente amenazante, el organismo gana tiempo para prepararse. La reacción rápida puede resultar útil frente a un riesgo real, aunque también puede activarse ante estímulos ambiguos o equívocos.

Esa velocidad se explica por las rutas del procesamiento sensorial. La literatura neurocientífica distingue un circuito más detallado, que pasa por áreas corticales donde la información se interpreta con mayor precisión, y otro más veloz, que lleva señales desde el tálamo hacia la amígdala.

Una revisión científica sobre los orígenes y funciones de esta estructura indicó que esa vía rápida puede activar respuestas tempranas ante estímulos emocionales en lapsos muy breves, incluso antes del procesamiento cortical más elaborado. Ese atajo neural prioriza la rapidez por encima de la precisión.

Cómo influye en el miedo, la ansiedad y la memoria emocional

Primer plano de una mujer de cabello castaño con ojos muy abiertos, cejas fruncidas y boca ligeramente abierta, sobre un fondo gris claro.
La amígdala cerebral está ubicada en el lóbulo temporal medial y mantiene conexiones con el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo y la corteza prefrontal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la amígdala se activa, no actúa sola. Se comunica con el hipotálamo y con regiones del tronco encefálico que coordinan cambios fisiológicos vinculados con el estado de alerta. Entre sus efectos pueden aparecer aumento de la vigilancia, aceleración del pulso, modificaciones en la respiración y mayor tensión muscular. También orienta la atención hacia el estímulo que el cerebro considera relevante.

La relación con la corteza prefrontal resulta decisiva en ese proceso. El estudio sobre procesamiento de amenazas publicado en Psychopharmacology y disponible en PubMed Central mostró que las áreas prefrontales participan en la regulación de la actividad amigdalina. Cuando esa regulación cortical disminuye, la respuesta ante señales de amenaza puede intensificarse. Esa interacción interesa de manera especial en el estudio de la ansiedad.

Una revisión sobre las funciones de la amígdala señaló que su actividad forma parte de circuitos que controlan la respuesta de miedo y que la modulación depende en buena medida de regiones prefrontales. Según ese trabajo, una disminución del umbral de activación puede favorecer estados de ansiedad hiperreactiva o respuestas fóbicas. Ese marco ayuda a pensar la ansiedad como una anticipación de amenaza en la que el sistema de alarma se enciende con mayor facilidad ante señales inciertas.

La amígdala también cumple una función importante en la memoria emocional. No almacena recuerdos como si fuera un archivo, pero influye en qué experiencias quedan marcadas con mayor fuerza.

Una revisión de mecanismos de memoria emocional en humanos describió que esta estructura participa en el aprendizaje y la consolidación de recuerdos asociados con experiencias agradables o desagradables de alta intensidad. Además, interactúa con regiones frontales y temporales durante la codificación y la recuperación de esos episodios.

Temas Relacionados

DuchaDermatologíaCuidado de la pielHidrataciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Identifican un papel clave de la microbiota en el cáncer: cómo las bacterias intestinales potencian la quimioterapia

Científicos de MD Anderson demostraron, en modelos animales, que modificar el ecosistema intestinal duplicó la circulación del fármaco en sangre y prolongó la supervivencia en modelos de laboratorio de cuatro tipos de tumores

Identifican un papel clave de la microbiota en el cáncer: cómo las bacterias intestinales potencian la quimioterapia

La menopausia prematura eleva el riesgo de hipertensión, alerta un estudio

Un análisis del UK Biobank con casi 15 años de seguimiento confirma que esta condición aumenta en más de un 12% las probabilidades de desarrollar presión arterial alta

La menopausia prematura eleva el riesgo de hipertensión, alerta un estudio

Más allá del peso: cuál es la medida que puede predecir la fertilidad masculina mejor que el IMC

Un estudio danés con unos mil participantes desafía al indicador estándar más usado en medicina y propone una alternativa más precisa para detectar riesgos reproductivos en varones

Más allá del peso: cuál es la medida que puede predecir la fertilidad masculina mejor que el IMC

6 alimentos con respaldo científico que prometen reducir arrugas y rejuvenecer el rostro

Una revisión publicada en Nature Communications analizó sesenta y un estudios sobre nutrición y envejecimiento cutáneo e identificó cuáles son los compuestos específicos que aumentan la hidratación junto con la elasticidad dérmica

6 alimentos con respaldo científico que prometen reducir arrugas y rejuvenecer el rostro

El colesterol alto no siempre predice enfermedad cardíaca en personas delgadas y metabólicamente sanas

Una investigación prospectiva con 100 adultos siguiendo una dieta cetogénica encontró que los marcadores clásicos de riesgo cardiovascular no se asociaron con el avance de placa en las arterias de quienes presentan un perfil metabólico saludable

El colesterol alto no siempre predice enfermedad cardíaca en personas delgadas y metabólicamente sanas

DEPORTES

El límite del cuerpo en 42 kilómetros: un atleta explicó cómo se vive un maratón desde adentro

El límite del cuerpo en 42 kilómetros: un atleta explicó cómo se vive un maratón desde adentro

La “tormenta de ideas” que derivó en el juego más viral del momento: cómo surgió “Copero”, el sitio que revolucionó al fútbol

Mayores de 50, comunidad y competición: el costado social del Waterpolo Master 2026 que reunió varias generaciones en Rosario

Racismo en el fútbol: tolerancia cero, verdad y justicia deportiva

Lo citaron a la Selección, pero se retiró a los 19 años y se reinventó como cocinero de culto: “A la carne al horno le debo la vida”

TELESHOW

Mario Pergolini recordó una foto de su juventud junto a Charly García: “No pensaba que iba a tener hijos”

Mario Pergolini recordó una foto de su juventud junto a Charly García: “No pensaba que iba a tener hijos”

Quién fue la última eliminada de la casa de Gran Hermano

El video más tierno de Arturo, el hijo menor de Jimena Barón, con su hermano Morrison: “Lo más lindo”

La gran fiesta de cumpleaños de Maru Botana: “Me hicieron un hermoso festejo de cumple y fui muy feliz”

Estefi Berardi anunció su embarazo: “Viviendo el momento más importante de nuestras vidas”

INFOBAE AMÉRICA

Milei volvió a tensar la relación con Brasil al cuestionar su “gramática” bilateral

Milei volvió a tensar la relación con Brasil al cuestionar su “gramática” bilateral

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Irán amenaza con nuevos ataques mientras EEUU descarta extender el alto el fuego

La agencia marítima británica informó que un proyectil impactó contra un buque frente a las costas de Omán

Erdogan instó a Trump a mantener el diálogo con Irán y ofreció el apoyo de Turquía para reducir las tensiones entre ambos países

El método más eficaz para el desarrollo del habla en bebés, según un reciente estudio