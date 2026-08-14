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7 beneficios del mango para la salud y por qué gana lugar en la alimentación

Esta fruta tropical se destaca por su perfil nutricional y su versatilidad en la alimentación cotidiana, con propiedades vinculadas al bienestar digestivo, cardiovascular, visual y metabólico

Collage digital: un mango central, silueta de mujer, célula, rama, gota, corazón, lupa, estrella, ojo. Fondo crema.
El mango gana lugar en la alimentación por su perfil nutricional y sus aportes para la salud digestiva, cardiovascular, visual y metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El mango ocupa un lugar estable entre las frutas tropicales más consumidas y, al mismo tiempo, entre las que concentran mayor interés por su perfil nutricional. Su pulpa dulce, su textura suave y su disponibilidad en formatos frescos, congelados o deshidratados explican parte de esa popularidad. A eso se suma que se trata de una fruta con varios aportes para la salud.

Originario del sur y sudeste asiático, pertenece a la misma familia botánica que el anacardo, el pistacho y el zumaque. De acuerdo con la Cleveland Clinic, contiene vitaminas, minerales, fibra y compuestos antioxidantes en una proporción relevante para una porción de consumo habitual.

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Los 7 beneficios del mango en la salud

Puede contribuir a la salud intestinal

Una taza de mango picado aporta cerca de 3 gramos de fibra, según detalló la Cleveland Clinic. Ese nutriente cumple un papel central en el tránsito intestinal porque ayuda a ablandar las heces y favorece una evacuación más regular.

La dietista Carly Sedlacek, especialista citada por la institución sanitaria, señaló que una dieta rica en fibra puede ayudar frente al estreñimiento y la hinchazón. Otra nota de nutrición precisó que incluye pectina, un tipo de fibra prebiótica que sirve de alimento para bacterias intestinales beneficiosas.

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Grupo de mangos maduros de colores naranja, amarillo y verde apilados. Algunos tienen gotas de agua en la piel.
La fibra del mango puede sostener la saciedad y colaborar con el control del peso dentro de una dieta con alimentos enteros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puede ayudar a sostener la saciedad

También aparece asociado con una digestión más lenta y con mayor sensación de plenitud después de comer. Según explicó Sedlacek en la nota clínica, eso puede hacer menos probable la aparición rápida de hambre tras la comida.

La Asociación Americana del Corazón también retomó ese punto al indicar que esta fruta puede colaborar con el control del peso porque su fibra ayuda a sentirse satisfecho por más tiempo. Esa relación no implica un efecto automático sobre el descenso de peso, pero sí ubica al mango como una alternativa posible dentro de una dieta con alimentos enteros y sin exceso de azúcares añadidos.

Aporta compuestos útiles para la piel y el cabello

La pulpa contiene vitaminas A, C y E, mencionadas por la especialista de Cleveland Clinic como nutrientes vinculados con el mantenimiento de la piel y el pelo. La vitamina A participa en procesos de crecimiento celular. La vitamina C interviene en la producción de colágeno, una proteína estructural del organismo. La vitamina E actúa como antioxidante.

Esa combinación fue presentada como una ventaja de obtener nutrientes a partir de alimentos integrales y no de suplementos, ya que el alimento aporta además otros compuestos y evita consumos excesivos sin supervisión. En ese marco, el mango aparece como una fuente alimentaria de esas vitaminas.

Puede favorecer la salud del corazón

El potasio es otro de los nutrientes destacados. Según explicó Sedlacek, ese mineral ayuda a contrarrestar la presión arterial alta, uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. La American Heart Association indicó además que la combinación de fibra, vitaminas y potasio puede contribuir a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca.

El potasio participa en el equilibrio de líquidos y en funciones vinculadas con la contracción muscular y el bombeo de sangre, mientras que la fibra soluble puede colaborar con la reducción del colesterol total y del colesterol LDL.

Primer plano de persona comiendo aguacate con un corazón luminoso en el pecho. Mango en rodajas y aguacate partido sobre la mesa.
El potasio, la fibra y las vitaminas del mango pueden favorecer la salud del corazón y contribuir a la presión arterial y al colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puede beneficiar la salud ocular

El mango contiene betacaroteno, luteína y zeaxantina, tres compuestos ampliamente valorados por los expertos en nutrición. El betacaroteno es un precursor de la vitamina A, lo que significa que el organismo puede transformarlo en esa vitamina esencial para la visión.

La luteína y la zeaxantina son carotenoides, pigmentos vegetales con acción antioxidante. Según los especialistas, estos compuestos se asocian con protección frente a la luz azul dañina y con apoyo a la salud macular, la parte de la retina vinculada con la visión central fina.

Puede colaborar con la absorción de hierro

El alto contenido de vitamina C, cercano al 70 % de la ingesta diaria recomendada en una taza de mango en rodajas, no solo se vincula con la inmunidad. También puede mejorar la absorción del hierro no hemo, que es el hierro presente en alimentos de origen vegetal.

EatingWell citó a la dietista Kirbie Daily, directora interina de Nutrición Olímpica de la Universidad de Memphis, para explicar que la vitamina C ayuda a almacenar ese hierro en una forma más fácil de absorber para el cuerpo. Ese punto resulta relevante dentro de esquemas alimentarios donde predominan las fuentes vegetales de hierro.

una fruta de mango en un ambiente tropical - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La vitamina C del mango puede mejorar la absorción de hierro no hemo, un punto relevante en alimentaciones con fuentes vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puede aportar compuestos asociados con protección celular

Otra de las líneas señaladas por la Cleveland Clinic es la presencia de polifenoles y otros antioxidantes. Entre ellos figura la mangiferina, un compuesto del mango que fue estudiado por su posible papel frente al daño celular vinculado con algunos tipos de cáncer.

La institución aclaró, de todos modos, que ningún alimento por sí solo protege completamente frente a esa enfermedad. Esa precisión es central para interpretar el dato: el interés científico existe, pero la evidencia no habilita a presentar al mango como un recurso preventivo definitivo ni aislado del resto de los hábitos de salud.

Qué sucede si se come mango regularmente

Un estudio de la Universidad de California, publicado en el Journal of the American Nutrition Association, evaluó a 24 mujeres posmenopáusicas con sobrepeso u obesidad. Durante el ensayo, las participantes consumieron 330 gramos de mango por día, una cantidad equivalente a unas dos tazas, durante dos semanas. Según indicaron los autores, después de ese período se observaron cambios en ciertos marcadores cardiovasculares y metabólicos. La rigidez arterial se redujo entre 35% y 38% dos horas después de ingerir la pulpa.

Una persona muerde una fruta de mango - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio sobre consumo regular de mango observó cambios en la rigidez arterial, la presión arterial, el colesterol y la glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma investigación registró una disminución en la presión arterial sistólica posprandial, una baja en la presión diastólica y una reducción en el colesterol total. También se reportó una caída en el colesterol LDL dos horas después de comer, una vez que el consumo diario ya formaba parte de la rutina alimentaria.

En el plano glucémico, la investigación indicó que la glucosa en sangre bajó dos horas después de comer tras esas dos semanas de incorporación regular. Un ensayo complementario de los investigadores con seis participantes comparó mango con pan blanco de aporte calórico y de carbohidratos similar y observó una respuesta de glucosa e insulina más favorable con la fruta.

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