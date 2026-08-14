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No es caminar: el hábito simple que reduce el riesgo de infarto y ACV

Un nuevo estudio realizado en el Reino Unido analizó datos de más de 480.000 personas y halló que quienes integran este esfuerzo físico en su rutina presentan una menor incidencia de eventos cardíacos y vasculares graves

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La revisión mostró menor riesgo de infarto accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca en quienes suben escaleras (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Subir escaleras de forma habitual se asocia con un menor riesgo de muerte prematura y de fallecimiento por enfermedad cardiovascular, según una nueva revisión y metaanálisis difundidos por la Universidad de East Anglia, Reino Unido, un hallazgo que refuerza la idea de que incluso esfuerzos breves incorporados a la rutina diaria pueden tener efectos medibles sobre la salud del corazón.

El análisis reunió datos de más de 480.000 participantes de nueve estudios de alta calidad, con un seguimiento promedio de 14 años.

En ese conjunto, quienes subían escaleras regularmente tuvieron un riesgo 39% menor de morir por causas cardiovasculares y un riesgo 24% menor de morir por cualquier causa en comparación con quienes lo hacían con menos frecuencia.

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El trabajo también encontró una asociación entre subir escaleras y una menor probabilidad de desarrollar infarto, accidente cerebrovascular (ACV) e insuficiencia cardíaca. La población estudiada incluyó tanto a personas sanas como a otras con antecedentes de problemas cardíacos.

Un par de piernas con vaqueros azules y zapatillas blancas y grises suben una escalera de cemento y madera clara dentro de un edificio.
Subir escaleras de forma habitual se asocia con un 39 por ciento menos de mortalidad cardiovascular y un 24 por ciento menos de mortalidad general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las edades de los participantes iban de 35 años a 84, y el 53% eran mujeres. Antes de llegar al análisis final, el equipo revisó cerca de 1.900 estudios.

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El trabajo fue realizado por investigadores de la Escuela de Medicina de Norwich de la Universidad de East Anglia y del Norfolk and Norwich University Hospital, Reino Unido. Sus resultados fueron publicados en la revista American Journal of Cardiovascular Drugs.

El profesor Vassilios Vassiliou, de la Escuela de Medicina de Norwich, explicó que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo y que los casos casi se duplicaron entre 1990 y 2019.

Añadió que, aun así, gran parte de esa carga puede prevenirse con hábitos saludables como actividad física regular, alimentación cardiosaludable, no fumar, mantener un peso adecuado y controlar la presión arterial, el colesterol y la diabetes.

Un hombre y una médica en un consultorio observan una pantalla médica. Sobre el pecho del hombre, un corazón semitransparente muestra actividad eléctrica azul brillante.
La actividad física regular, una alimentación cardiosaludable y no fumar pueden prevenir gran parte de la carga cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vassiliou afirmó: “Subir escaleras es una forma práctica y a menudo pasada por alto de incorporar actividad física a la vida diaria. Queríamos entender mejor cómo esta actividad cotidiana podría tener un potencial para salvar vidas”.

La doctora Sophie Paddock, también integrante de la Escuela de Medicina de Norwich y médica en formación especializada en cardiología en el Norfolk and Norwich University Hospital, dijo que, tras combinar resultados de más de 450.000 participantes, observaron una asociación consistente entre subir escaleras y un menor riesgo tanto de muerte cardiovascular como de mortalidad general.

Paddock señaló: “A diferencia de ir al gimnasio o hacer una rutina de ejercicio, subir escaleras es algo que puede incorporarse fácilmente al día en casa, en el trabajo o cuando uno está fuera. Es una buena opción para las personas que no tienen mucho tiempo o acceso fácil al ejercicio”.

La frecuencia óptima todavía no está definida

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Subir escaleras se puede incorporar fácilmente en casa en el trabajo o en espacios públicos sin necesidad de gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación citó estudios previos que ya habían mostrado que unos pocos minutos de subida de escaleras varias veces por semana pueden mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y reducir el colesterol. Uno de los grandes estudios de cohorte incluidos en el análisis sugirió que subir alrededor de seis tramos de escaleras al día podría aportar el mayor beneficio.

Los autores advirtieron, de todos modos, que la “dosis” óptima todavía requiere más investigación. Paddock resumió ese punto así: “Algunos de los estudios que analizamos mostraron que, cuanto más escaleras se subían, mayores eran los beneficios para la salud. Pero incluso cambios pequeños tuvieron un efecto medible”.

Para los investigadores, los resultados encajan con otras pruebas que muestran beneficios sanitarios relevantes a partir de esfuerzos físicos breves. Vassiliou sostuvo que, con más de una cuarta parte de los adultos del mundo sin alcanzar los niveles recomendados de actividad física, elegir las escaleras ofrece una intervención realista y escalable.

El investigador añadió que alentar esa práctica en lugares de trabajo, edificios públicos y viviendas podría integrarse en una estrategia más amplia para reducir la enfermedad cardiovascular a escala poblacional. También se indicó que subir escaleras puede no ser adecuado para todas las personas, en especial para quienes tienen problemas de movilidad o afecciones articulares.

El estudio remarcó además la necesidad de futuras investigaciones con tecnología portátil para medir la actividad con mayor precisión y establecer recomendaciones más exactas.

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