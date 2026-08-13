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Así está el buque fantasma Caroline Bezengi: la mancha del petróleo ruso que traficaba se extendió a más de 2.000 km²

El derrame, provocado por el encallamiento del barco sancionado por transportar combustible no declarado, avanza sin control en una reserva natural de Omán. Imágenes satelitales y reportes de organismos confirman que el hidrocarburo alcanzó tierra firme

Vista aérea de un petrolero semisumergido con la proa levantada y la popa hundida en el mar, con óxido y daños visibles en el casco
El petrolero Caroline Bezengi aparece inclinado y parcialmente hundido en las aguas del océano, mostrando daños en su estructura (Reuters)
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Un enorme vertido de petróleo en el golfo Pérsico se está convirtiendo con rapidez en uno de los peores del mundo en los últimos años, tras haberse permitido que se extendiera casi sin control durante semanas, según agencias internacionales, imágenes de satélite y organizaciones ecologistas. Además, se conoció la primera foto del petrolero Caroline Bezengi.

La mancha de crudo frente a las costas de Omán, procedente de un tanquero encallado que transportaba petróleo ruso, habría llegado a tierra firme este miércoles, según informó a Reuters la agencia de transporte marítimo de la ONU.

La mancha cubre ahora una superficie de más de 2.000 km², según John Amos, especialista en vertidos de petróleo que ha analizado las imágenes por satélite obtenidas por Reuters.

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El petrolero de la flota fantasma rusa sigue perdiendo crudo en la costa de Omán

El Caroline Bezengi, que transportaba unos 800.000 barriles de petróleo ruso y estaba sujeto a sanciones internacionales, encalló el 30 de junio en una isla omaní que forma parte de una reserva natural marina.

El buque informó por primera vez de dificultades frente a las costas de Yemen el 8 de junio.

Esta imagen satelital, tomada el miércoles 5 de agosto de 2026, muestra al petrolero Caroline Bezengi encallado y parcialmente sumergido frente a la costa de Omán, vertiendo crudo al mar (Pléiades © CNES 2026, distribución de Airbus DS vía AP)
Esta imagen satelital, tomada el miércoles 5 de agosto de 2026, muestra al petrolero Caroline Bezengi encallado y parcialmente sumergido frente a la costa de Omán, vertiendo crudo al mar (Pléiades © CNES 2026, distribución de Airbus DS vía AP)

Fuentes marítimas indicaron que al parecer se produjo una explosión a bordo. Ninguna parte ha reivindicado el ataque, pero el buque atravesaba dos zonas de conflicto en su travesía de Rusia a India.

En abril zarpó del puerto de Novorossiysk, en el mar Negro, un punto conflictivo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania ha llevado a cabo ataques contra la denominada “flota fantasma” que transporta petróleo ruso, de la que forma parte el Caroline Bezengi.

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Imagen satelital que muestra el buque dañado Caroline Bezengi y una mancha de petróleo (Pléiades © CNES 2026, Distribución Airbus DS/entrega vía Reuters)
Imagen satelital que muestra el buque dañado Caroline Bezengi y una mancha de petróleo (Pléiades © CNES 2026, Distribución Airbus DS/entrega vía Reuters)

Posteriormente, según muestran los datos de seguimiento de buques, atravesó el canal de Suez a finales de mayo, antes de pasar por Yemen, donde los militantes hutíes, alineados con Teherán, se han visto envueltos en una guerra regional más amplia entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Un enorme vertido de petróleo en el golfo Pérsico se está convirtiendo con rapidez en uno de los peores del mundo en los últimos años (2026 Planet Labs PBC/Handout vía REUTERS)
Un enorme vertido de petróleo en el golfo Pérsico se está convirtiendo con rapidez en uno de los peores del mundo en los últimos años (2026 Planet Labs PBC/Handout vía REUTERS)

Una compleja red de normas relacionadas con la guerra y las sanciones que regulan el transporte marítimo y los vertidos petroleros ya está obstaculizando los esfuerzos de respuesta y podría incluso impedir que se evite un desastre inminente, según afirman aseguradoras y analistas.

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