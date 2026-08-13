Qué hacer si una partícula entra en el ojo: indicaciones clave de especialistas

Una persona se cubre los ojos, rodeada de objetos que ilustran consejos para retirar un cuerpo extraño de la vista, como agua, suero fisiológico o un espejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salud ocular se ve exigida a diario por situaciones comunes que muchas veces parecen menores. Polvo, arena, pestañas, restos de maquillaje o partículas del ambiente pueden provocar dolor, lagrimeo y una sensación inmediata de incomodidad. En esos momentos, la reacción automática de frotarse los ojos puede empeorar la irritación y sumar una lesión en la córnea, la capa transparente que recubre la parte frontal del órgano.

Los ojos cuentan con defensas naturales, como las lágrimas, las pestañas y el parpadeo, que ayudan a expulsar pequeños cuerpos extraños. Aun así, no siempre alcanza con esperar. De acuerdo con la Cleveland Clinic, actuar con rapidez, higiene y cuidado puede marcar la diferencia entre una molestia pasajera y un problema que requiera atención médica.

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Cuidar la visión también implica reconocer qué situaciones pueden resolverse con medidas simples en el hogar y cuáles necesitan una consulta. No todas las partículas que entran en el ojo implican el mismo riesgo, y la gravedad no depende solo del tamaño del objeto, sino también del material, del modo en que ocurrió el contacto y de los síntomas que persisten después.

Qué hacer cuando una partícula ingresa en el ojo

Si aparece enrojecimiento e irritación

Cuando lo primero que aparece es enrojecimiento, ardor o una sensación de raspado, la medida inicial es no frotarse. La clínica estadounidense explicó que ese gesto puede arrastrar la partícula sobre la córnea y agravar la irritación. El oftalmólogo Robert Engel, citado por la institución, indicó que antes de tocar la zona conviene lavarse bien las manos con agua y jabón para no introducir más suciedad ni gérmenes.

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Eye Clinic London detalló que, en escenas habituales como una caminata en un día ventoso, un viaje en bicicleta o el contacto con polvo dentro de casa, lo más prudente es intentar primero un enjuague suave. Mayo Clinic indicó que ese lavado puede hacerse con agua limpia y tibia, con un recipiente limpio o con un chorro suave, sin dirigir presión directa sobre el ojo. Si la partícula está en una zona superficial y accesible, puede retirarse con mucho cuidado, pero no si está sobre la parte coloreada del ojo.

Las lágrimas, las pestañas y el parpadeo ayudan a expulsar cuerpos extraños del ojo antes de intentar otras maniobras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se presenta un lagrimeo excesivo

La recomendación es aprovechar el mecanismo natural antes de intentar otra maniobra. Según una revisión publicada en Informed Health, ayudan a expulsar cuerpos extraños pequeños sin necesidad de intervenciones adicionales. Por eso, una de las primeras medidas es parpadear varias veces y permitir que el ojo intente limpiarse por sí solo.

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Si este mecanismo natural no alcanza, el siguiente paso es enjuagar con agua limpia o solución salina. Eye Clinic London explicó que parpadear de forma natural puede desplazar la partícula hacia el rabillo del ojo y facilitar su salida. Mayo Clinic agregó que, si la persona usa lentes de contacto, puede ser necesario retirarlos antes o durante el lavado, ya que a veces el objeto queda atrapado debajo de la lente.

Si se presenta visión borrosa

Cuando aparece la visión borrosa, la conducta recomendada es más cautelosa. En un primer momento, se puede intentar el lavado suave del ojo para comprobar si la partícula sigue en la superficie y sale con el enjuague. Según la clínica londinense, este síntoma puede aparecer por el cuerpo extraño o por una irritación que deja la superficie ocular más sensible después del contacto.

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Si después del lavado la vista no mejora, conviene suspender las maniobras caseras y consultar. Mayo Clinic indicó que los problemas de visión son un motivo claro para buscar asistencia médica. La investigación de Informed Health añadió que una raspadura corneal puede dejar la sensación de que todavía hay algo en el ojo incluso cuando el objeto ya no está, por lo que la persistencia del síntoma requiere evaluación profesional.

Si una persona usa lentes de contacto, puede necesitar retirarlos antes o durante el lavado porque el cuerpo extraño puede quedar atrapado debajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si duele al parpadear

La medida principal es evitar cualquier intento de extracción con objetos o con los dedos. La revisión señaló que la córnea tiene muchas terminaciones nerviosas, de modo que una partícula muy pequeña puede generar una molestia intensa si roza esa superficie o queda escondida debajo del párpado. En ese contexto, lo indicado sigue siendo el lavado suave y la revisión cuidadosa frente a un espejo, sin presionar el globo ocular.

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Cleveland Clinic advirtió que no deben usarse pinzas, agujas ni gotas oftálmicas medicadas sin indicación profesional. Eye Clinic London sumó que tampoco conviene intentar limpiar la superficie del ojo con pañuelos o las uñas, porque eso puede empujar más la partícula o rayar la córnea.

Sensibilidad a la luz

En este caso, expertos aconsejan dejar de insistir con nuevas maniobras en casa si el enjuague inicial no resolvió el cuadro. El centro oftalmológico de Londres incluyó este síntoma entre las señales que deben vigilarse con especial atención, sobre todo si aparece con otros signos. Informed Health lo relacionó en el análisis con posibles abrasiones corneales, que pueden seguir molestando aun después de que la partícula salió.

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En ese escenario, la medida más segura es consultar a un profesional para descartar una lesión de la superficie ocular. Si además persisten el dolor o cambios visibles en el ojo, hace falta una revisión médica. El foco, en este caso, ya no está en extraer un residuo, sino en confirmar si la molestia corresponde a una lesión que requiere tratamiento específico.

Frotarse los ojos cuando entra polvo, arena o maquillaje puede agravar la irritación y causar una lesión en la córnea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer en emergencias y después de una urgencia ocular

Las salpicaduras químicas, los objetos incrustados y las lesiones con metal, vidrio, madera o partículas expulsadas a alta velocidad requieren otro nivel de respuesta. Según la clínica estadounidense, ante una exposición química el ojo debe enjuagarse de inmediato durante al menos 15 minutos con agua o una solución adecuada. Mayo Clinic indicó que también se debe buscar ayuda médica cuando el objeto no sale con el lavado, cuando queda incrustado o cuando hay problemas de visión. Eye Clinic London añadió que las lesiones causadas por herramientas o materiales de alta velocidad pueden ser más profundas de lo que aparentan y no deben manipularse en casa.

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Después de una urgencia ocular o de la extracción de un cuerpo extraño, los cuidados siguen. Los oftalmólogos recomendaron no volver a usar lentes de contacto hasta que el ojo se recupere por completo y evitar gotas no indicadas o remedios caseros.

En caso de que el dolor, el enrojecimiento, la sensibilidad a la luz o la sensación de tener algo en el ojo persistan más de 24 horas, es importante realizar una consulta médica para descartar una lesión mayor o una complicación posterior. Informed Health sumó que los síntomas que reaparecen o duran más de lo esperado también deben evaluarse. La prevención empieza mucho antes del accidente y tiene un componente básico: usar protección ocular en tareas con polvo, herramientas, productos químicos o materiales que puedan salir despedidos.

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