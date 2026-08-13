La fruta que puede convertirse en una aliada de los corredores para rendir y recuperarse mejor

Una investigación preclínica observó que compuestos derivados de esta fruta prolongaron el tiempo de carrera hasta el agotamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La manzana gana terreno como aliada de los deportistas de resistencia a partir de compuestos presentes en su piel y su pulpa, según un artículo publicado por la revista Runner’s World y respaldado por investigaciones científicas sobre polifenoles, inflamación y rendimiento físico.

De acuerdo con el artículo, esta fruta de consumo cotidiano concentra sustancias como el ácido ursólico y la quercetina, vinculadas con efectos antiinflamatorios y con una reducción del estrés oxidativo. Esa combinación resulta de interés para corredores y atletas de fondo, ya que el daño celular y la inflamación suelen formar parte de la exigencia que dejan los entrenamientos intensos y las pruebas de larga duración.

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La publicación también señaló que esos compuestos favorecen la producción de óxido nítrico, una molécula asociada con la dilatación de los vasos sanguíneos. Ese mecanismo puede facilitar el paso de oxígeno y nutrientes hacia los músculos, un punto observado con atención en la nutrición deportiva por su relación con la eficiencia física y la demora de la fatiga.

Qué compuestos de la manzana concentran el interés científico

Una infografía explica cómo la manzana, con polifenoles y otros compuestos, puede mejorar el rendimiento y la recuperación de deportistas, sin sustituir una dieta completa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó el médico científico de la Universidad de Harvard, William Li en declaraciones citadas por la revista, la piel de la manzana aporta ácido ursólico y la pulpa contiene quercetina. El especialista sostuvo que ambos componentes presentan propiedades antiinflamatorias y ayudan a reducir el estrés oxidativo, un proceso que puede afectar las células y ejercer presión sobre los vasos sanguíneos.

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Detalló que los polifenoles de la fruta también estimulan la producción de óxido nítrico. Esa respuesta favorece la relajación y dilatación vascular, con un posible impacto positivo en el flujo sanguíneo. En el plano fisiológico, ese efecto cobra valor para disciplinas de resistencia porque el transporte de oxígeno y nutrientes condiciona la respuesta muscular durante el esfuerzo.

El investigador agregó que ese mismo proceso puede colaborar con la reparación vascular a partir de la activación de células madre. La nota sitúa esa función dentro de un cuadro más amplio: menor inflamación, menos estrés celular y mejores condiciones para sostener la actividad física. La evidencia recogida por Runner’s World no presenta a la manzana como un sustituto de una dieta completa, pero sí como un alimento con atributos de interés para quienes entrenan de forma regular.

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Qué dicen los estudios sobre rendimiento y recuperación

La nota atribuye el interés a sustancias como el ácido ursólico y la quercetina, relacionadas con efectos antiinflamatorios y menor estrés oxidativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las investigaciones científicas citadas por la publicación examinó componentes derivados de los polifenoles de la manzana. El estudio registró que la capacidad de carrera hasta el agotamiento aumentó en los grupos que recibieron polifenoles de manzana, procyanidinas y ácidos fenólicos. Aunque los resultados no se pueden aplicar de manera directa a humanos, el trabajo amplió el respaldo experimental sobre el papel de estos compuestos.

Qué lugar puede ocupar en la dieta de un deportista

La información disponible indica que la manzana puede integrarse como una opción útil en la alimentación de quienes practican deportes de resistencia, principalmente por su aporte de polifenoles y su posible relación con el flujo sanguíneo, la inflamación y la recuperación. Su ventaja práctica reside en ser un alimento accesible, habitual y fácil de incorporar antes o después del entrenamiento, ya sea entera o en jugo natural.

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Este posible beneficio, sin embargo, exige una lectura prudente. Los estudios disponibles no señalan que una fruta por sí sola modifique de manera aislada el rendimiento deportivo. El efecto depende del contexto general de la dieta, el nivel de entrenamiento, el descanso y la hidratación. Aun así, la evidencia citada por Runner’s World y los trabajos científicos recientes posicionan a la manzana entre los alimentos que merecen atención en la planificación nutricional del ejercicio de resistencia.

Para los especialistas en deportes de alto rendimiento, el interés sobre esta fruta se apoya menos en una promesa inmediata y más en la suma de mecanismos observados por la investigación: acción antiinflamatoria, menor estrés oxidativo, apoyo vascular y posible ayuda en la recuperación tras esfuerzos intensos. Con estos elementos, la manzana consolida un lugar que trasciende su perfil tradicional en la dieta diaria.

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