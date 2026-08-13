Por qué los expertos no recomiendan rellenar botellas de plástico descartables

Las botellas de plástico descartables están diseñadas para un uso breve y no conviene reutilizarlas a diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las botellas de plástico descartables, sobre todo las de agua y gaseosa, están pensadas para un uso breve y no para acompañar una rutina diaria durante varios días. Sin embargo, por comodidad, ahorro o costumbre, muchas personas las vuelven a llenar una y otra vez, incluso cuando el envase ya muestra desgaste, no fue lavado de manera adecuada o estuvo expuesto al calor.

Ahí aparece el principal punto de alerta: no conviene reutilizar todas las botellas, y las de un solo uso son justamente las que generan más dudas. La discusión combina aspectos de higiene, seguridad y salud, porque el riesgo no depende solo del material en sí, sino también del estado del envase, del contenido, de la limpieza y del tiempo que pasa cerrado o a temperatura ambiente.

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Más que preguntarse si una botella puede rellenarse más de una vez, la cuestión es entender qué ocurre cuando empieza a rayarse, acumula humedad, entra en contacto con la boca, las manos o bebidas azucaradas y sigue en circulación más allá del uso para el que fue diseñada. En ese punto, el problema deja de ser un gesto cotidiano y pasa a ser una cuestión de condiciones de uso.

Por qué no conviene reutilizar las botellas de plástico descartables

La principal advertencia es que las botellas descartables no fueron diseñadas para un uso prolongado. Ashley Miller, profesional en seguridad alimentaria, en diálogo con EatingWell, afirmó que el envase limpio y sin daños rellenado con agua potable segura no suele representar un riesgo importante. Aun así, la especialista señaló que rayones, ranuras y la zona de la tapa pueden dificultar la limpieza y favorecer la formación de biopelículas, una capa fina de microorganismos que no siempre se elimina con un simple enjuague.

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La reutilización de botellas de plástico descartables plantea riesgos de higiene, seguridad y conservación según el estado del envase y el tiempo de uso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según indicó WebMD, el crecimiento bacteriano suele ser una preocupación más concreta que la liberación de sustancias químicas, porque beber directamente de la botella transfiere microorganismos de la boca al agua y a la superficie interna del envase. Los expertos remarcaron que el desgaste por uso repetido puede generar grietas y marcas donde las bacterias encuentran más superficie para adherirse.

Everyday Health coincidió al señalar que, después de varios usos, pueden formarse colonias microbianas y biopelículas en el interior de estas botellas. Philip Tierno, director de microbiología e inmunología, explicó a la revista que la contaminación puede provenir no solo de la boca, sino también de las manos, de superficies externas y del ambiente. El problema se agrava cuando la botella permanece sin lavado durante más de uno o dos días.

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El riesgo también cambia según el contenido. De acuerdo con el profesor Brian Labus, para EatingWell, las bebidas con azúcar generan un entorno más favorable para la multiplicación bacteriana. Eso incluye jugos, gaseosas, leche y otras bebidas perecederas, sobre todo si quedan expuestas al calor.

Un estudio publicado en Environmental Research en 2025 incorporó otra dimensión al debate. El trabajo evaluó tanto el impacto ambiental como la calidad microbiológica del agua en botellas reutilizadas durante cinco días.

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Los rayones, las ranuras y la tapa de las botellas de plástico descartables pueden dificultar la limpieza y favorecer la formación de biopelículas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los resultados, la contaminación microbiana aumentó en todas las botellas cuando no había lavado previo, y el lavado en lavavajillas redujo cerca de un 90% de la carga microbiana en los envases analizados. La revisión también advirtió que no existen directrices estandarizadas sobre frecuencia de limpieza de botellas personales y que la higiene insuficiente puede convertirlas en reservorios de bacterias.

Alternativas y qué plásticos sirven en cada caso

La alternativa más clara para un uso repetido es elegir botellas diseñadas para durar. Según información revisada médicamente en WebMD, las opciones de vidrio y acero inoxidable ofrecen superficies más fáciles de limpiar y reducen la preocupación por grietas, desgaste y retención de bacterias. EarthTalk también ubicó a las botellas de aluminio y acero inoxidable entre las alternativas más seguras para un uso repetido, aunque el estudio de Environmental Research aclaró que el aluminio no siempre resulta apto para lavavajillas porque puede dañarse o decolorarse.

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Si se opta por seguir usando plástico, no todos los tipos cumplen la misma función. WebMD explicó que los envases con código de identificación de resina 1 corresponden al PET o PETE, material habitual en botellas de agua, gaseosas y jugos de un solo uso.

Para un uso repetido, los expertos recomiendan botellas de vidrio, acero inoxidable o plásticos más resistentes en lugar de envases PET de un solo uso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las botellas con código 2 corresponden al HDPE, un plástico más resistente que suele aparecer en jarras y envases más durables. También mencionó que algunos centros aceptan el polipropileno, identificado con el código 5, que se usa en otros recipientes de alimentos.

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Los profesionales consultados por EatingWell introdujeron un matiz importante sobre ese punto. Reutilizar una botella descartable con agua limpia, si está en buen estado, no suele implicar un riesgo importante inmediato. Aun así, recomendaron controlar el desgaste del envase, lavarlo con agua tibia y jabón, mantener limpias las manos y evitar usarlo para leche, jugos, gaseosas u otras bebidas perecederas. También señalaron que, si el objetivo es extender el uso, conviene pasar a envases de metal, vidrio o plásticos más resistentes.

La investigación de Environmental Research agregó que, desde el punto de vista ambiental, la comparación no depende solo del material, sino también del lavado. En producción aislada, una botella de PET tuvo menor impacto que una de aluminio, vidrio, acero o HDPE. Pero al medir un año de uso, el impacto de 730 botellas de PET de un solo uso aumentó de forma marcada, mientras que el de una botella rellenable se volvió mucho menor. Aun así, el mismo trabajo remarcó que el método de limpieza puede alterar de manera significativa ese balance y que el lavado a mano con agua caliente elevó el impacto ambiental mucho más que el lavado en lavavajillas eficiente.

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