Mujeres que fueron madres después de los 60 años: récords y casos emblemáticos

Mabel fue madre a los 62 años en San Nicolás, Argentina, gracias a un tratamiento de fecundación in vitro con ovodonación

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El caso de Mabel, una mujer de San Nicolás que se convirtió en madre a los 62 años mediante un tratamiento de fecundación in vitro con ovodonación, sorprendió por lo inusual de la situación. Su hijo David nació por cesárea en el Hospital San Felipe, con un peso de 2,750 kilos, y tanto la madre como el bebé presentan una evolución favorable.

Mabel relató a Diario EL NORTE que transitó el embarazo sin complicaciones y que la decisión de buscar un hijo se mantuvo durante años, incluso después de la menopausia. El tratamiento se llevó a cabo en Rosario, con el doctor Matías Colabianchi, y el nacimiento se produjo el miércoles por la mañana.

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La historia expone una situación poco frecuente y excepcional. Sin embargo, hubo antecedentes y récords.

Otros antecedentes internacionales que superaron los 65 años

La Cleveland Clinic definió la edad materna avanzada como el embarazo a partir de los 35 años, una etapa en la que aumentan las probabilidades de complicaciones.

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Beatriz Barbara de Brasil fue madre a los 63 años de su tercer hijo, tras un tratamiento de fecundación in vitro

De acuerdo con la institución, esta categoría funciona sobre todo como una etiqueta clínica que implica mayor vigilancia, porque el riesgo es “ligeramente mayor”, y no cambia de forma marcada el manejo frente a los embarazos considerados típicos.

María del Carmen Bousada Lara dio a luz por cesárea a dos varones en diciembre de 2006 con 66 años y 358 días, un récord certificado por Guinness. El embarazo, según se informó, se logró mediante fertilización asistida en Estados Unidos.

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De acuerdo con la BBC, el mayor registro atribuido a una madre corresponde a Rajo Devi, que tuvo a su hija Naveen en noviembre de 2008 con 70 años. El mismo medio señaló que se cree que el récord real podría pertenecer a Omkari Panwar, otra mujer india que tuvo mellizos en 2008.

En 2005, Adriana Iliescu tuvo un bebé a los 66 años: la niña nació prematura por cesárea y pesó 1,4 kilogramos, tras la muerte en el vientre de su hermana gemela, según informaron fuentes hospitalarias. La profesora universitaria nacida en Rumania dijo a la televisión rumana que llevaba nueve años en tratamiento de fertilidad y que nunca había podido concebir de forma natural.

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Beatriz Barbara ya era madre de dos adultos de 40 y 42 años, se había realizado una ligadura de trompas años atrás. El caso se divulgó en un documental de Globo

También en India, la maestra Satyabhama Mahapatra tuvo un hijo a los 65 años en 2003; según la BBC, recibió un óvulo de una sobrina de 26 años fecundado por su marido. En 2015, la alemana Annegret Raunigk dio a luz por cesárea a cuatrillizos tras un tratamiento en Ucrania, cuando ya era madre de 13 hijos y abuela de siete.

En Brasil, Beatriz Barbara, de 62, dio a luz a su tercer hijo en marzo de 2025 tras un tratamiento de fecundación in vitro con un óvulo donado y esperma de su esposo Éder, de 35 años.

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Beatriz ya era madre de dos hijos adultos de 40 y 42 años y se había realizado una ligadura de trompas, explicó. “Ya había pasado la menopausia y me había hecho una ligadura de trompas. Así que la posibilidad de tener un hijo era casi imposible para mí”, afirmó en un episodio del ciclo “Prazer, Renata”, una serie de reportajes de Globo.

La decisión de formar una nueva familia junto a Éder no estuvo exenta de cuestionamientos, según relató la protagonista: “Dicen que es egoísmo. Que vamos a morir, que nos van a extrañar, que vamos a dejar a nuestros hijos sin madre. Pero desconocemos los planes de Dios; como me dio este bebé, nos va a permitir vivir juntos mucho tiempo. Y creo que esto incluso será un motivo para cuidarme mejor, cuidar mi salud y vivir más tiempo”.

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Algunos de estos nacimientos se produjeron después de la menopausia, con óvulos donados y tratamientos avanzados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beatriz también compartió su percepción sobre el envejecimiento. “Durante mucho tiempo, pensé que envejecer significaba bajar el ritmo, detenerse, abandonar la escena. Pero hoy, eso ya no tiene sentido. El concepto de viejo es lo que se ha vuelto viejo”, declaró.

A partir de los 35 años, el embarazo puede demandar más tiempo y concentrar más riesgos para la madre y el bebé, porque disminuyen la cantidad y la calidad de los óvulos y aumenta la probabilidad de complicaciones como pérdida gestacional, parto prematuro, cesárea y afecciones cromosómicas, según la Mayo Clinic.

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Entre las consecuencias que describe la institución aparece un dato central: después de esa edad crece el riesgo de aborto espontáneo y de muerte fetal dentro del útero. La entidad señala que ese aumento puede vincularse tanto con la menor calidad de los óvulos como con una mayor presencia de afecciones crónicas, entre ellas presión arterial alta o diabetes.

El cambio también afecta la posibilidad de concebir. De acuerdo con la clínica, una mujer nace con una cantidad limitada de óvulos y, entre los 35 y los 40 años, esa reserva disminuye en número y calidad, al tiempo que los óvulos se fecundan con menos facilidad que a edades más tempranas.

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Ese es uno de los motivos por los que la institución recomienda consultar a un profesional de atención médica si una mujer mayor de 35 años no logró un embarazo tras seis meses de intentarlo.

De todos modos, desde Mayo Clinic aclaran: “Muchas familias posponen el embarazo hasta pasados los 30 años y dan a luz a bebés sanos. Tener un cuidado especial puede ayudar a que el bebé llegue al mundo de la mejor manera”.