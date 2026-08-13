Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

Mujeres que fueron madres después de los 60 años: récords y casos emblemáticos

De Argentina a India, un repaso por los nacimientos más recordados y qué dice la ciencia al respecto

Mabel fue madre a los 62 años en San Nicolás, Argentina, gracias a un tratamiento de fecundación in vitro con ovodonación
Mabel fue madre a los 62 años en San Nicolás, Argentina, gracias a un tratamiento de fecundación in vitro con ovodonación
Guardar

El caso de Mabel, una mujer de San Nicolás que se convirtió en madre a los 62 años mediante un tratamiento de fecundación in vitro con ovodonación, sorprendió por lo inusual de la situación. Su hijo David nació por cesárea en el Hospital San Felipe, con un peso de 2,750 kilos, y tanto la madre como el bebé presentan una evolución favorable.

Mabel relató a Diario EL NORTE que transitó el embarazo sin complicaciones y que la decisión de buscar un hijo se mantuvo durante años, incluso después de la menopausia. El tratamiento se llevó a cabo en Rosario, con el doctor Matías Colabianchi, y el nacimiento se produjo el miércoles por la mañana.

PUBLICIDAD

La historia expone una situación poco frecuente y excepcional. Sin embargo, hubo antecedentes y récords.

Otros antecedentes internacionales que superaron los 65 años

La Cleveland Clinic definió la edad materna avanzada como el embarazo a partir de los 35 años, una etapa en la que aumentan las probabilidades de complicaciones.

PUBLICIDAD

Embarazo Beatriz Barbara - Brasil
Beatriz Barbara de Brasil fue madre a los 63 años de su tercer hijo, tras un tratamiento de fecundación in vitro

De acuerdo con la institución, esta categoría funciona sobre todo como una etiqueta clínica que implica mayor vigilancia, porque el riesgo es “ligeramente mayor”, y no cambia de forma marcada el manejo frente a los embarazos considerados típicos.

María del Carmen Bousada Lara dio a luz por cesárea a dos varones en diciembre de 2006 con 66 años y 358 días, un récord certificado por Guinness. El embarazo, según se informó, se logró mediante fertilización asistida en Estados Unidos.

De acuerdo con la BBC, el mayor registro atribuido a una madre corresponde a Rajo Devi, que tuvo a su hija Naveen en noviembre de 2008 con 70 años. El mismo medio señaló que se cree que el récord real podría pertenecer a Omkari Panwar, otra mujer india que tuvo mellizos en 2008.

En 2005, Adriana Iliescu tuvo un bebé a los 66 años: la niña nació prematura por cesárea y pesó 1,4 kilogramos, tras la muerte en el vientre de su hermana gemela, según informaron fuentes hospitalarias. La profesora universitaria nacida en Rumania dijo a la televisión rumana que llevaba nueve años en tratamiento de fertilidad y que nunca había podido concebir de forma natural.

Embarazo Beatriz Barbara - Brasil
Beatriz Barbara ya era madre de dos adultos de 40 y 42 años, se había realizado una ligadura de trompas años atrás. El caso se divulgó en un documental de Globo

También en India, la maestra Satyabhama Mahapatra tuvo un hijo a los 65 años en 2003; según la BBC, recibió un óvulo de una sobrina de 26 años fecundado por su marido. En 2015, la alemana Annegret Raunigk dio a luz por cesárea a cuatrillizos tras un tratamiento en Ucrania, cuando ya era madre de 13 hijos y abuela de siete.

En Brasil, Beatriz Barbara, de 62, dio a luz a su tercer hijo en marzo de 2025 tras un tratamiento de fecundación in vitro con un óvulo donado y esperma de su esposo Éder, de 35 años.

Beatriz ya era madre de dos hijos adultos de 40 y 42 años y se había realizado una ligadura de trompas, explicó. “Ya había pasado la menopausia y me había hecho una ligadura de trompas. Así que la posibilidad de tener un hijo era casi imposible para mí”, afirmó en un episodio del ciclo “Prazer, Renata”, una serie de reportajes de Globo.

La decisión de formar una nueva familia junto a Éder no estuvo exenta de cuestionamientos, según relató la protagonista: “Dicen que es egoísmo. Que vamos a morir, que nos van a extrañar, que vamos a dejar a nuestros hijos sin madre. Pero desconocemos los planes de Dios; como me dio este bebé, nos va a permitir vivir juntos mucho tiempo. Y creo que esto incluso será un motivo para cuidarme mejor, cuidar mi salud y vivir más tiempo”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Algunos de estos nacimientos se produjeron después de la menopausia, con óvulos donados y tratamientos avanzados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beatriz también compartió su percepción sobre el envejecimiento. “Durante mucho tiempo, pensé que envejecer significaba bajar el ritmo, detenerse, abandonar la escena. Pero hoy, eso ya no tiene sentido. El concepto de viejo es lo que se ha vuelto viejo”, declaró.

A partir de los 35 años, el embarazo puede demandar más tiempo y concentrar más riesgos para la madre y el bebé, porque disminuyen la cantidad y la calidad de los óvulos y aumenta la probabilidad de complicaciones como pérdida gestacional, parto prematuro, cesárea y afecciones cromosómicas, según la Mayo Clinic.

Entre las consecuencias que describe la institución aparece un dato central: después de esa edad crece el riesgo de aborto espontáneo y de muerte fetal dentro del útero. La entidad señala que ese aumento puede vincularse tanto con la menor calidad de los óvulos como con una mayor presencia de afecciones crónicas, entre ellas presión arterial alta o diabetes.

El cambio también afecta la posibilidad de concebir. De acuerdo con la clínica, una mujer nace con una cantidad limitada de óvulos y, entre los 35 y los 40 años, esa reserva disminuye en número y calidad, al tiempo que los óvulos se fecundan con menos facilidad que a edades más tempranas.

Ese es uno de los motivos por los que la institución recomienda consultar a un profesional de atención médica si una mujer mayor de 35 años no logró un embarazo tras seis meses de intentarlo.

De todos modos, desde Mayo Clinic aclaran: “Muchas familias posponen el embarazo hasta pasados los 30 años y dan a luz a bebés sanos. Tener un cuidado especial puede ayudar a que el bebé llegue al mundo de la mejor manera”.

Temas Relacionados

MaternidadFertilidadEmbarazoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ácido fólico, embarazo y tubo neural: cómo actúa este nutriente en la prevención de malformaciones congénitas

El hallazgo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, sugiere que el suplemento activa una enzima que produce una señal química que guía el cierre de esa estructura en las primeras semanas de gestación

Ácido fólico, embarazo y tubo neural: cómo actúa este nutriente en la prevención de malformaciones congénitas

La importancia de la nutrición previa a la competencia: cómo debe ser la alimentación según especialistas

La planificación de las ingestas, los líquidos y los tiempos previos al evento pueden influir en la energía disponible, la respuesta del organismo y la capacidad de sostener el esfuerzo

La importancia de la nutrición previa a la competencia: cómo debe ser la alimentación según especialistas

De la lana a los huesos: una proteína podría abrir una nueva vía para reparar fracturas

La investigación de King's College London evaluó queratina extraída de ese material y halló regeneración en un modelo animal, con una organización del tejido más similar al de un hueso sano

De la lana a los huesos: una proteína podría abrir una nueva vía para reparar fracturas

Cuáles son los beneficios de la comida picante y cuándo representa un riesgo su consumo

La capsaicina, presente en muchos ajíes y pimientos, despierta interés científico por su relación con saciedad, circulación y efectos en la salud de las personas

Cuáles son los beneficios de la comida picante y cuándo representa un riesgo su consumo

A los 62 años tuvo a su primer hijo y quedó en la historia de la maternidad en Argentina

Después de recurrir a un tratamiento de fertilidad con óvulos donados, la mujer atravesó una gestación sin complicaciones y dio a luz por cesárea en el Hospital San Felipe de San Nicolás

A los 62 años tuvo a su primer hijo y quedó en la historia de la maternidad en Argentina

DEPORTES

Le ganó dos finales a la selección argentina, fue multicampeón en Europa y anunció su retiro a los 39 años

Le ganó dos finales a la selección argentina, fue multicampeón en Europa y anunció su retiro a los 39 años

Terence Crawford reapareció en el gimnasio y su entrenador reveló la verdadera razón detrás de su presencia

Nicolás Tagliafico sorprendió a un argentino que fue de vacaciones a Francia: “Simpático, sencillo y buena onda”

Maravilla Martínez sorprendió al revelar cuánto dinero ganó en su carrera como boxeador

El crudo posteo de la expareja de Garnacho tras dejar la casa en la que vivía con su hijo: “Me voy con el corazón roto”

TELESHOW

Juan Ruffo recordó cómo conoció a Tomás Rebord: “Nos juntamos en una productora que era una covacha”

Juan Ruffo recordó cómo conoció a Tomás Rebord: “Nos juntamos en una productora que era una covacha”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y Andy Kusnetzoff este súperfinde

Duki inaugura junto a Clutch una cancha de básquet

El nuevo rumbo que tomó una famosa exparticipante de Gran Hermano lejos de los reflectores

Dillom lanzó “La nueva violencia”, su tercer álbum de estudio: la emoción de su equipo creativo

INFOBAE AMÉRICA

Nicaragua convertirá antigua sede cafetalera de Masatepe en Museo de la Revolución

Nicaragua convertirá antigua sede cafetalera de Masatepe en Museo de la Revolución

Madre costarricense recibe el hígado de su hijo y logra superar un cáncer con metástasis que los médicos ya no sabían cómo tratar

El padrón electoral de El Salvador supera los 6.5 millones tras un crecimiento impulsado por la diáspora

¿Quién es Ventura Vega, el nuevo ministro de Educación de Panamá que reemplaza a Lucy Molinar?

“Macho Coca” y fue extraditado a Estados Unidos: así fue el operativo para sacar a unos de los principales narcotraficantes de Costa Rica