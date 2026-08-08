Un dron que entró en Bulgaria explotó cerca del gasoducto Transbalcánico, que conecta Turquía con Ucrania

El drone explotó cerca del gasoducto que conecta a Turquía y Ucrania (REUTERS/ Stoyan Nenov)

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Un dron que entró en Bulgaria el sábado explotó cerca de la frontera con Rumanía y del gasoducto transbalcánico, que conecta Turquía con Ucrania, anunció el primer ministro búlgaro, Rumen Radev.

Radev no especificó la procedencia del dron, que no causó víctimas, y afirmó que las autoridades aún desconocían su tipo.

Sin embargo, indicó que la cantidad de explosivos que transportaba era “significativa”.

“El dron explotó en las inmediaciones del paso fronterizo de Kardam con Rumanía”, cerca del Mar Negro, en el noreste del país, “a 1.000 metros de la estación compresora del gasoducto transbalcánico”, declaró en un vídeo difundido por el gobierno en redes sociales.

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Posteriormente, el dron se estrelló en un campo de girasoles, añadió.

El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev. REUTERS/Yves Herman

La policía fronteriza rumana registró el sonido del dron, y posteriormente una patrulla de la policía fronteriza búlgara avistó “una fuerte explosión acompañada de humo negro”, agregó Radev tras una reunión extraordinaria del consejo de seguridad de su gabinete.

“Una cosa es segura: el dron transportaba una cantidad significativa de explosivos, dado que se podía oír desde lejos y producía una densa humareda negra”, afirmó.

El dron “se estrelló en un campo de girasoles, y espero que pronto descubramos de qué tipo es”, declaró Radev, añadiendo que no se trataba de un “dron de uso recreativo”, sino de un “dron de mayor tamaño”.

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Señaló que el dron no había sido detectado por ninguno de los dos países vecinos.

“Como saben, identificar y neutralizar estos drones supone un gran desafío”, agregó.

Los incidentes con drones se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos meses en los países de Europa del Este miembros de la OTAN y partidarios de Ucrania en su conflicto con Rusia.

Rumania, que ha sufrido frecuentes incursiones de drones —incluidos algunos accidentes en su territorio— desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, ordenó la expulsión de un miembro del personal de la embajada rusa a finales de julio.

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El incidente, el primero desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, sucedió cerca de la localidad de Kardam en torno a las 08.00 de la mañana local (05.00 GMT), precisó Radev, considerado prorruso por su rechazo a las ayudas militares para Ucrania.

Si bien el mandatario no precisó el origen del dron, recordó los recientes derribos de aviones no tripulados de producción iraní usados por Rusia por parte de la aviación de la vecina Rumanía.

“No hay víctimas ni daños en los edificios, la zona está acordonada. Seguimos vigilando la situación. Se han tomado medidas para reforzar la vigilancia y la seguridad en los lugares estratégicos del país”, añadió Radev ante la prensa.

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“Una cosa es más que segura -el dron contenía una cantidad sólida de explosivos. Antes de estrellarse, (el dron) no fue detectado en el espacio aéreo de Rumanía ni en el espacio aéreo de Bulgaria”, concluyó el primer ministro.

(Con información de AFP y EFE)