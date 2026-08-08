Israel advirtió que Hamas “no renunció a su objetivo de destruir” al país hebreo

Benjamin Netanyahu (al centro), reunido con su gabinete de seguridad en Jerusalén (Koby Gideon/Oficina de Prensa del Gobierno Israelí vía AP)

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La cadena pública israelí de televisión, Kan, informó la noche del viernes de la oposición de los ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu a implementar un alto el fuego de dos semanas en la Franja de Gaza pese a la presión de Estados Unidos de detener los ataques para poner en marcha el plan de desarme de Hamas.

“Estados Unidos está presionando a Israel para que inicie un alto el fuego de dos semanas en Gaza”, informó Kan en su informativo de la noche del viernes, añadiendo que los ministros “se opusieron y alegaron que había margen para seguir empleando la fuerza” durante la reunión del Gabinete de Seguridad del jueves.

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Además, el corresponsal del canal de televisión israelí i24News, que también tuvo acceso a las deliberaciones del Gabinete, recordó el viernes que tras la reunión quedó en el aire la autorización formal israelí de la entrada a Gaza de la Fuerza Internacional de Estabilización, un contingente multinacional propuesto en el marco de la Junta de Paz impulsada por Trump.

Medios israelíes informaron tras la reunión del Gabinete de Seguridad del país de que el órgano, encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, llamó durante su sesión del jueves a reanudar los ataques aéreos en Gaza, interrumpidos desde el lunes.

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“Hamas aceptó el plan de 15 puntos, pero no ha renunciado a su objetivo de destruir a Israel”, advirtió durante la reunión el general de brigada Ofir Mizrají-Rozen, jefe de inteligencia militar del Ejército israelí, en declaraciones recogidas por el diario Israel Hayom de la que se han hecho eco otros medios israelíes.

“Es evidente que Hamas está intentando pasarnos la pelota”, habría agregado Mizrají-Rozen.

Israel advirtió que los terroristas de Hamas no renunciaron "a su objetivo de destruir a Israel"

Por su parte, David Zini, jefe del Shin Bet -el servicio de seguridad interno israelí- advirtió al gabinete de que el acuerdo de Hamás sobre la hoja de ruta de Gaza es una “emboscada estratégica”, destinada a ganar tiempo y asegurar que Israel no vuelva a operar en Gaza antes de las elecciones, que se esperan para el otoño.

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Varios ministros, entre ellos Bezalel Smotrich, Orit Strock, Avi Dichter y Zeev Elkin, presionaron a Netanyahu para que declare formalmente el rechazo de Israel a la implementación del plan anunciado a finales de julio por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aprobado por Hamás, en el que la milicia palestina se comprometía a desarmarse si las tropas israelíes abandonaban la Franja.

Durante la reunión, además, el ministro ultra de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, se enfrentó a Netanyahu y llamó a mantener a diario los ataques selectivos en Gaza, a lo que el primer ministro respondió que “en los próximos 90 días, nada será táctico”.

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Cuatro días sin ataques

Tras meses de ataques letales casi diarios, el Ejército israelí no bombardea la Franja de Gaza desde la noche del lunes, el mismo día en que el alto representante de la Junta de Paz para Gaza, Nikolai Mladenov, se reunió con Netanyahu y presuntamente le pidió detener los ataques.

Sí han continuado, sin embargo, los ataques terrestres, que han herido a tres personas este sábado en Jan Yunis (sur).

Según el Ministerio de Sanidad de la Franja, desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre, el balance asciende a 1.255 muertos, 4.125 heridos y 806 cuerpos recuperados, mientras que el cómputo total desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023 se eleva a 73.382 muertos y 174.236 heridos.

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(Con información de EFE)