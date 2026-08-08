Oficial: River Plate confirmó la compra del pase de Thiago Almada al Atlético de Madrid

Thiago Almada se convirtió en flamante refuerzo de River Plate (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

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Thiago Almada se transformó este sábado en nuevo futbolista de River Plate segun confirmó el club argentino y también el Atlético de Madrid. “River Plate acordó con Atlético de Madrid la transferencia definitiva del jugador Thiago Almada. El futbolista viajará en las próximas horas al país para sumarse al plantel”, adelantó el Millonario en redes sociales.

“Acuerdo con River Plate para el traspaso de Almada. El jugador argentino continuará su carrera en el conjunto bonaerense tras haber vestido nuestros colores durante una temporada. El Atlético de Madrid y River Plate han llegado a un acuerdo para el traspaso de Thiago Almada al conjunto bonaerense. De esta forma, concluye la aventura del futbolista argentino en nuestro club, al que llegó el pasado verano. En su única temporada como rojiblanco, Almada disputó 40 partidos, en los que marcó cuatro goles y repartió dos asistencias. Desde el Atlético de Madrid le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos profesionales y personales”, comunicó el elenco colchonero.

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River Plate anunció la llegada de Thiago Almada como noveno refuerzo

El desembarcó en River Plate marca un movimiento sin precedentes en el fútbol argentino. La transferencia, que alcanzó la cifra de USD 20 millones, convirtió al atacante en el fichaje más caro de la historia en el ámbito local. El club de Núñez selló la llegada del mediocampista argentino tras negociaciones con el Atlético de Madrid y aseguró un contrato por tres años y medio, hasta 2030.

El regreso de Almada se produce en un contexto poco favorable para el equipo. River Plate atraviesa una racha adversa luego perder sus tres primeros partidos en el Torneo Clausura sin marcar goles. Además, fue eliminado en 16avos de final de la Copa Argentina por Aldosivi. El refuerzo llega, entonces, como una respuesta urgente a la falta de resultados y a la necesidad de revitalizar el ataque millonario.

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La decisión de Almada de regresar al fútbol argentino responde a su búsqueda de continuidad y protagonismo. En la última temporada con el Atlético de Madrid, el argentino disputó 40 partidos oficiales, pero solo fue titular en 18 ocasiones. En ese lapso, marcó cuatro goles y entregó dos asistencias. La competencia por minutos bajo la dirección de Diego Simeone lo llevó a valorar el proyecto deportivo que le ofreció River Plate, donde espera recuperar la regularidad que lo llevó a ser campeón mundial en Qatar 2022.

Atlético de Madrid anunció la venta de Thiago Almada a River Plate

El mediocampista regresa al fútbol argentino luego de una trayectoria por ligas extranjeras. Su itinerario incluyó pasos por Atlanta United (Estados Unidos), Botafogo (Brasil), donde se consagró campeón de la Copa Libertadores, Olympique de Lyon (Francia) y el Atlético de Madrid. En todos los casos, el nacido futbolísticamente en Vélez Sarsfield sumó experiencia internacional y se consolidó como una pieza clave en varios esquemas tácticos.

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La oficialización de su traspaso requirió que interrumpiera sus vacaciones en Ibiza para viajar a Buenos Aires y sellar su vínculo con River Plate, tras descartar ofertas de clubes como el Flamengo de Brasil. El club argentino que preside Stefano Di Carlo, apostó fuerte al adquirir el pase del jugador por una suma récord, superando adquisiciones previas como las de Ángel Correa y Lucas Pratto.

El arribo de Almada es parte de una política de contrataciones ambiciosa. Además del mediocampista, River sumó en este mercado a Ángel Correa y Nicolás Otamendi, ambos campeones mundiales con la selección argentina. El ex San Lorenzo cerró su vínculo hasta diciembre de 2029 tras su paso por Tigres de México, con un costo de USD 15 millones, mientras que Otamendi se incorporó en condición de libre.

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El futbolista surgido en Vélez Sarsfield llegó al Millonario tras su participación en el Mundial (EFE/ Kenneth Fernández)

El plantel también se reforzó con los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González. En ofensiva, se concretaron los regresos de Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán, dos delanteros que ya conocen el club. Además, en las últimas horas firmó Tobías Andrada, surgido de las divisiones juveniles de Vélez, y fue adquirido el lateral Francisco Ortega desde Olympiakos de Grecia.

De esta manera, Almada se convirtió en el noveno refuerzo de River en el actual mercado de pases. La llegada del argentino de 25 años coincide con la necesidad del Chacho Coudet de encontrar variantes en el mediocampo y potenciar la generación de juego ofensivo con una figura que se asocia al desequilibrio, visión de juego y capacidad para manejar los tiempos del partido, cualidades que River espera aprovechar en el corto plazo.

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River Plate tiene por delante dos compromisos clave: enfrentará este sábado a Tigre en Victoria por la cuarta fecha del Torneo Clausura y el miércoles visitará a Independiente Santa Fe en Colombia, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ambas citas serán determinantes para medir el impacto inmediato de los nuevos refuerzos y el rumbo del equipo en la temporada.