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Las fotos de Jorge Messi, el padre y mentor del crack que marcó una era en el fútbol

El empresario falleció durante la noche del viernes en Rosario

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Jorge, parado con campera azul, posa con el equipo de Lionel (segundo de los agachados, de izquierda a derecha) en Abanderado Grandoli
Jorge, parado con campera azul, posa con el equipo de Lionel (segundo de los agachados, de izquierda a derecha) en Abanderado Grandoli
Cumpleaños de Messi
Leo con su madre Celia y su padre Jorge durante el festejo de cumpleaños del 2025
Jorge Messi
Jorge Messi junto a su esposa Celia y su hija María Sol en el casamiento de su hijo Lionel y Antonela Roccuzzo, en 2017
Jorge Messi
Jorge Messi observa junto a su esposa Celia a su nieto Thiago, caminando rumbo a su padre, Lionel, en la ceremonia de casamiento del futbolista con Antonela Roccuzzo, en 2017
Jorge Messi
Jorge Messi durante un entrenamiento del FC Barcelona para ver a su hijo Lionel en 2015
Jorge Messi
Jorge Messi, sentado con remera azul, asistió al Mundial de Qatar 2022 junto a toda su familia para alentar a su hijo y la Selección
Jorge Messi
Jorge Messi se acomoda su camisa antes de una audiencia en Barcelona, en 2013
Jorge Messi
Lionel Messi, Celia Cuccittini y Jorge Messi en pleno viaje
Jorge Messi
Lionel Messi junto a su padre Jorge en un restaurante de Miami en 2021
Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Jorge Messi y Celia Cuccittini sonríen en un evento festivo con luces azules y un cartel 'Campeones del Mundo' de fondo
Jorge Messi junto a sus hijos María Sol y Lionel, su esposa Celia y sus nietos Thiago y Mateo
Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Jorge Messi y Celia Cuccittini sonríen en un evento festivo con luces azules y un cartel 'Campeones del Mundo' de fondo
Lionel Messi sonríe junto a Antonela Roccuzzo, su padre Jorge Messi y su madre Celia Cuccittini durante una celebración con temática de 'Campeones del Mundo' tras el Mundial de Qatar 2022
Jorge Messi
Jorge con su hijo Lionel y sus nietos Thiago y Ciro durante las Pascuas del 2018
Jorge Messi
Lionel Messi con sus padres Jorge y Celia, junto con su hijo Thiago en 2015
Jorge Messi
Jorge Messi, de remera blanca, durante las vacaciones del 2021 junto a dos de sus hijos
Jorge Messi
La familia Messi disfrutando de una merienda durante un receso de Lionel. Jorge Messi, siempre presente
Jorge Messi
Jorge Messi abraza a su esposa, Celia Cuccittini durante la ceremonia de casamiento de su hijo Lionel con Antonela Roccuzzo (AP Photo/Victor R. Caivano)
Jorge Messi
Jorge Messi con Celia Cuccittini y su hija María Sol antes de la boda de Lionel y Antonela
Primer plano de dos hombres sonrientes abrazándose. El hombre de la izquierda tiene cabello blanco y viste chaqueta oscura. El de la derecha tiene barba gris y camiseta blanca
El empresario Fernando Marín y Jorge Messi, padre de la estrella del fútbol Lionel Messi, posan sonrientes y cercanos en un evento
Jorge Messi
Jorge Messi junto a su hijo Lionel y su esposa Celia Cuccittini en Barcelona
Jorge Messi
Jorge Messi y Ceila Cuccittini con Sergio Agüero en la boda de Lionel y Antonela
Jorge Messi
Lionel Messi junto a su padre Jorge, una de las últimas fotos que compartieron juntos en las redes
Argentina-Perú
Jorge y Matías Messi, durante un partido entre la selección argentina y Perú en la Bombonera en el año 2024 (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Crédito: AFP / Reuters

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