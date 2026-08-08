Las fotos de Jorge Messi, el padre y mentor del crack que marcó una era en el fútbol

08 Ago, 2026 08:45 a. m. EST
Jorge, parado con campera azul, posa con el equipo de Lionel (segundo de los agachados, de izquierda a derecha) en Abanderado Grandoli Leo con su madre Celia y su padre Jorge durante el festejo de cumpleaños del 2025 Jorge Messi junto a su esposa Celia y su hija María Sol en el casamiento de su hijo Lionel y Antonela Roccuzzo, en 2017 Jorge Messi observa junto a su esposa Celia a su nieto Thiago, caminando rumbo a su padre, Lionel, en la ceremonia de casamiento del futbolista con Antonela Roccuzzo, en 2017 Jorge Messi durante un entrenamiento del FC Barcelona para ver a su hijo Lionel en 2015 Jorge Messi, sentado con remera azul, asistió al Mundial de Qatar 2022 junto a toda su familia para alentar a su hijo y la Selección Jorge Messi se acomoda su camisa antes de una audiencia en Barcelona, en 2013
Lionel Messi, Celia Cuccittini y Jorge Messi en pleno viaje Lionel Messi junto a su padre Jorge en un restaurante de Miami en 2021 Jorge Messi junto a sus hijos María Sol y Lionel, su esposa Celia y sus nietos Thiago y Mateo Lionel Messi sonríe junto a Antonela Roccuzzo, su padre Jorge Messi y su madre Celia Cuccittini durante una celebración con temática de 'Campeones del Mundo' tras el Mundial de Qatar 2022 Jorge con su hijo Lionel y sus nietos Thiago y Ciro durante las Pascuas del 2018 Lionel Messi con sus padres Jorge y Celia, junto con su hijo Thiago en 2015 Jorge Messi, de remera blanca, durante las vacaciones del 2021 junto a dos de sus hijos La familia Messi disfrutando de una merienda durante un receso de Lionel. Jorge Messi, siempre presente Jorge Messi abraza a su esposa, Celia Cuccittini durante la ceremonia de casamiento de su hijo Lionel con Antonela Roccuzzo (AP Photo/Victor R. Caivano) Jorge Messi con Celia Cuccittini y su hija María Sol antes de la boda de Lionel y Antonela El empresario Fernando Marín y Jorge Messi, padre de la estrella del fútbol Lionel Messi, posan sonrientes y cercanos en un evento Jorge Messi junto a su hijo Lionel y su esposa Celia Cuccittini en Barcelona Jorge Messi y Ceila Cuccittini con Sergio Agüero en la boda de Lionel y Antonela Lionel Messi junto a su padre Jorge, una de las últimas fotos que compartieron juntos en las redes Jorge y Matías Messi, durante un partido entre la selección argentina y Perú en la Bombonera en el año 2024 (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Crédito: AFP / Reuters