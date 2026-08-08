El MAGA presentó en Guatemala un plan para fortalecer la caficultura en el Congreso Nacional del Café

El MAGA presentó en Guatemala una estrategia para fortalecer la caficultura durante el 35.º Congreso Nacional del Café. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

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El MAGA presentó en Guatemala una estrategia para fortalecer la caficultura durante el 35.º Congreso Nacional del Café, en un momento en que Anacafé proyecta exportaciones de 4.1 millones de quintales de café oro para la cosecha 2025-2026, la cifra más alta de los últimos años y un dato que ubica al sector ante el desafío de sostener su crecimiento frente al cambio climático.

Con datos preliminares a julio, las exportaciones ya alcanzan 3.85 millones de quintales, por encima de los 3.73 millones registrados al cierre de la cosecha 2024-2025. La proyección para la temporada actual también supera los 4.08 millones alcanzados durante la cosecha 2023-2024.

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Según información difundida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el programa presentado se denomina Suelos y Agua para el Futuro y forma parte de las acciones oficiales para reforzar la capacidad de respuesta del sector cafetalero ante los efectos de la variabilidad climática.

La ministra de Agricultura María Fernanda Rivera Dávila explicó que la iniciativa busca fortalecer la resiliencia de las actividades agropecuarias a partir del manejo eficiente del agua, la conservación de suelos y el uso de información agroclimática para respaldar la toma de decisiones de los productores.

El MAGA presentó en Guatemala una estrategia para fortalecer la caficultura durante el 35.º Congreso Nacional del Café. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

El Gobierno vinculó el crecimiento exportador con medidas de adaptación climática

Durante el congreso, Rivera presentó la ponencia Vulnerabilidad Agropecuaria Recurrente, centrada en los principales desafíos que enfrenta el agro por la variabilidad del clima. La funcionaria también dio a conocer el análisis agroclimático para el período agosto-septiembre-octubre de 2026, planteado como una herramienta técnica para anticipar riesgos y orientar la planificación agrícola.

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Ese fue el eje central de la participación oficial: el Gobierno planteó que el fortalecimiento de la caficultura depende de combinar productividad con adaptación. La propuesta del MAGA apunta a que los productores cuenten con insumos técnicos para enfrentar cambios en las condiciones climáticas y sostener la actividad.

En la apertura del encuentro, el presidente de Anacafé Ricardo Andrés Destarac informó las cifras preliminares de exportación y confirmó la expectativa de cierre para la cosecha 2025-2026. El dato consolida una tendencia de crecimiento del café, uno de los principales productos de exportación del país.

Rivera sostuvo que los caficultores cumplen un papel central en el desarrollo económico y social de Guatemala. En su intervención afirmó: “La caficultura guatemalteca es un ejemplo de cómo la organización, la innovación y el esfuerzo permanente permiten enfrentar los retos y las adversidades. Este es un espacio para aprender, intercambiar experiencias y construir alianzas que fortalezcan el presente y aseguren el futuro del café”.

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El congreso reunió a productores, técnicos e investigadores durante dos jornadas

El 35.º Congreso de la Caficultura reunió a productores, técnicos, investigadores y representantes del sector para intercambiar conocimientos, experiencias y soluciones orientadas a una actividad más competitiva, sostenible y preparada ante los efectos del cambio climático.

La ministra remarcó la necesidad de impulsar acciones conjuntas que favorezcan el aumento de la productividad, la innovación y la adaptación climática. Ese enfoque, de acuerdo con la exposición oficial, busca ampliar las oportunidades para quienes sostienen una de las actividades centrales del agro guatemalteco.

Entre el 6 y 7 de agosto, la agenda del congreso incluyó conferencias magistrales sobre caficultura productiva, talleres prácticos, catación de cafés exóticos en el área de exposición y paneles de expertos sobre los retos de la cosecha y el mantenimiento de la calidad del grano.

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