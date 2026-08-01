Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

BPA en latas: cómo este químico puede elevar la presión arterial y afectar la salud del corazón

Un compuesto presente en su recubrimiento interno puede alterar el funcionamiento de los vasos sanguíneos, elevar la tensión y favorecer la inflamación, según investigaciones publicadas en revistas científicas especializadas

Una lata de metal abierta y vacía. Una mano sostiene una señal triangular roja con un signo de exclamación negro sobre el borde de la lata.
La exposición repetida al BPA en latas puede elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La exposición repetida al bisfenol A, conocido como BPA, un compuesto usado en el recubrimiento interno de muchas latas, puede elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca, informó la revista Parade, a partir de estudios clínicos y declaraciones de un experto cardiovascular.

El dato se vuelve más relevante en adultos mayores. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el 14,3% de los adultos de 65 a 74 años tiene enfermedad cardíaca diagnosticada, proporción que sube al 24,2% a partir de los 75 años.

PUBLICIDAD

La hipertensión es todavía más frecuente en esa población. Conforme al organismo, la padecen el 72,8% de los hombres de 60 a 69 años y el 64,8% de las mujeres de esa misma franja etaria.

Dos manos sostienen y abren una lata de metal oxidada, mostrando la tapa levantada y el borde interior del recipiente.
El BPA se usa en el recubrimiento interno de latas para evitar la corrosión y extender la vida útil de alimentos y bebidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El BPA en latas eleva la presión arterial

El BPA es un químico industrial que suele utilizarse para recubrir el interior de latas metálicas, con el objetivo de evitar la corrosión y extender la vida útil de los alimentos y bebidas. Un artículo científico publicado en Nature Reviews Cardiology señaló que una exposición alta y regular a esa sustancia puede provocar un aumento marcado de la presión arterial, inflamación y un mayor riesgo de enfermedad cardíaca.

PUBLICIDAD

El cardiólogo Sanjay Rajagopalan, profesor de medicina cardiovascular en la Escuela de Medicina de Case Western Reserve University, explicó: “El BPA es una sustancia química que altera el sistema endocrino y puede afectar el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Aumenta el estrés oxidativo, reduce el óxido nítrico, la molécula que mantiene relajadas las arterias, y favorece la constricción de los vasos. Estos cambios pueden aumentar temporalmente la resistencia vascular y la presión arterial”.

La evidencia también apunta a una exposición mucho más alta cuando las bebidas provienen de envases con ese recubrimiento. Un estudio publicado en Hypertension identificó que las personas que consumieron bebidas en latas con BPA presentaron una concentración urinaria de esa sustancia superior en más de 1.600% a la de quienes tomaron bebidas en botellas de vidrio.

La especialista agregó que estudios experimentales sugieren que el BPA puede alterar el manejo del calcio y la señalización eléctrica en las células del corazón, con la posibilidad de favorecer ritmos cardíacos anormales. Aun así, precisó que gran parte de esa evidencia mecanística proviene de estudios de laboratorio y en animales, mientras que la información obtenida en humanos sigue siendo más limitada.

Latas de refresco (Freepik)
Un estudio en Hypertension halló que las bebidas en latas con BPA elevaron en más de 1.600% la concentración urinaria del compuesto frente a las botellas de vidrio (Freepik)

El mayor riesgo: exposición continua y múltiple

La advertencia central no apunta al consumo aislado de un alimento enlatado, sino a la repetición a lo largo del tiempo. Rajagopalan indicó: “Para la mayoría de las personas, comer ocasionalmente un alimento de una lata con BPA probablemente no cause daño. La preocupación está en la exposición repetida y prolongada desde múltiples fuentes, en particular en personas con hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes o enfermedad renal.”

Ahora bien, este compuesto no figura entre las causas principales de enfermedad cardiovascular. “En general, el BPA debe verse como un factor de riesgo ambiental modificable, no como uno de los principales impulsores de la enfermedad cardiovascular, como el tabaquismo, la hipertensión o el colesterol alto", dijo el especialista.

También subrayó que todavía hay incertidumbres. Aunque los estudios muestran que los alimentos y bebidas envasados en recipientes con BPA pueden elevar la concentración urinaria del compuesto y generar pequeños aumentos de la presión arterial poco después del consumo, todavía se investiga si esos cambios de corto plazo se traducen en un riesgo cardiovascular relevante a largo plazo.

Seis latas de conserva, algunas abiertas, con frijoles rojos, trozos de piña, guisantes, frijoles en salsa y sardinas sobre una superficie.
El mayor riesgo del BPA no está en un consumo aislado, sino en la exposición continua desde múltiples fuentes, sobre todo en personas con hipertensión, diabetes, enfermedad renal o antecedentes cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Envases plásticos y cierres pueden tener BPA

Además de las latas, el BPA puede encontrarse en recipientes de policarbonato para alimentos, botellas plásticas reutilizables antiguas, envases plásticos expuestos al calor y algunos recubrimientos epoxi presentes en tapas de botellas, tapas de frascos y tuberías de agua. La recomendación del cardiólogo es optar por vidrio en lugar de plástico siempre que sea posible.

Rajagopalan señaló que la mayoría de los fabricantes de alimentos y bebidas en Estados Unidos ya se apartó de los recubrimientos con BPA en las latas. Pero advirtió que la etiqueta “sin BPA” no siempre elimina el problema.

“Algunos fabricantes reemplazaron el BPA por sustancias químicas estrechamente relacionadas, como BPS o BPF, un fenómeno conocido como 'sustitución lamentable’. Estos compuestos pueden tener propiedades similares de alteración endocrina“, indicó el especialista.

“La buena noticia es que la mayoría de las latas modernas sin BPA ahora usan recubrimientos sin bisfenoles, como revestimientos a base de poliéster, acrílico, olefina u oleorresina, que parecen más prometedores desde el punto de vista toxicológico, aunque los datos sobre seguridad a largo plazo en humanos todavía están en desarrollo", cerró.

Temas Relacionados

Bisfenol APresión arterialEnfermedades cardiovascularesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cáncer de pulmón: cuál es la principal causa que sigue preocupando a los expertos y por qué crece en mujeres

Los especialistas insisten en la importancia de la prevención y el abandono, cuanto antes, de un hábito perjudicial para reducir la incidencia de la enfermedad

Cáncer de pulmón: cuál es la principal causa que sigue preocupando a los expertos y por qué crece en mujeres

Un estudio contradice la teoría clásica sobre la depresión y el placer en las redes sociales

Contra lo que décadas de investigación de laboratorio sugerían, usuarios con síntomas depresivos publican más después de recibir "me gusta", un patrón que se repitió en tres conjuntos de datos distintos

Un estudio contradice la teoría clásica sobre la depresión y el placer en las redes sociales

La psicología explica por qué se postergan tareas que se resuelven en minutos

Los especialistas señalan que la evitación no responde a la pereza ni a la falta de organización, sino a un mecanismo de alivio inmediato que reduce el malestar anticipado y refuerza el hábito

La psicología explica por qué se postergan tareas que se resuelven en minutos

El hábito silencioso que altera la microbiota: cómo la mala postura afecta la salud intestinal

Un cirujano digestivo consultado por Vogue reveló que encorvarse al comer reduce la oxigenación del tubo digestivo, enlentece el tránsito del intestino y puede desencadenar disbiosis

El hábito silencioso que altera la microbiota: cómo la mala postura afecta la salud intestinal

Un estudio revela que el colesterol “malo” causó 3,6 millones de muertes en 2023: el avance en América Latina

Un análisis global incluyó información de casi 5.000 millones de personas en más de 160 países. En la región, los fallecimientos por enfermedades del corazón vinculadas al colesterol LDL elevado casi se duplicaron entre 1990 y 2021

Un estudio revela que el colesterol “malo” causó 3,6 millones de muertes en 2023: el avance en América Latina

DEPORTES

En Córdoba, Belgrano recibe a Argentinos Juniors por la tercera fecha del Torneo Clausura

En Córdoba, Belgrano recibe a Argentinos Juniors por la tercera fecha del Torneo Clausura

Un jugador de la selección argentina podría irse de su club tras seis años y medio: los dos equipos interesados

Alejandro Garnacho y Santiago Castro debutaron en sus nuevos clubes: los goles argentinos en los amistosos

Murió una futbolista marroquí al intentar cruzar nadando la costa de Ceuta

Impacto en el fútbol femenino: Yamila Rodríguez regresó a la Argentina y se convirtió en refuerzo de Talleres de Córdoba

TELESHOW

Flavio Mendoza recordó sus peleas con Ricardo Fort: “Para él, yo era el pobre desgraciado que llegaba a Búnker en colectivo”

Flavio Mendoza recordó sus peleas con Ricardo Fort: “Para él, yo era el pobre desgraciado que llegaba a Búnker en colectivo”

La tarde de Mauro Icardi con los hijos de la China Suárez en la Casa de los Sueños

Tras su separación, La Joaqui habló de su presente emocional: “No me gusta el sexo casual, necesito un tiempo de celibato”

Rosalía visitó un restaurante porteño horas antes de su primer show: autógrafos y fotos con los empleados

Lollapalooza Chicago 2026: la noche consagratoria de Charli XCX y el feat de Smashing Pumpkins con Olivia Rodrigo

INFOBAE AMÉRICA

El Colegio de Abogados de Guatemala expresa preocupación por la violencia tras el desalojo de Juana Santiago Chel, en Nebaj

El Colegio de Abogados de Guatemala expresa preocupación por la violencia tras el desalojo de Juana Santiago Chel, en Nebaj

Imputan cargos al primer sospechoso de captar panameños para la guerra entre Ucrania y Rusia

Honduras: Una madre es investigada por presuntamente quemar a su hijo de 13 años como castigo tras un incidente con su hermano menor

El río que alimenta a un país: Yaque del Norte, un motor que sostiene el 42.57% del suelo agrícola dominicano

En imágenes| Así se vivió el arranque de las Fiestas Agostinas en San Salvador con el Desfile del Correo