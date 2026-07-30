Cómo es la prueba del espejo, el ejercicio que muestra cuán destructivo puede volverse el diálogo interno

Una revisión halló que el tono y la función del monólogo interior se vinculan con más rumiación y menos autoestima (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Persistente y silencioso, el diálogo interno puede resultar destructivo en numerosas ocasiones. En el pódcast Tengo Un Plan, el psiquiatra español y divulgador de bienestar mental Fernando Mora resaltó que las personas suelen convertirse en su peor adversario.

Esa idea cuenta con respaldo científico: la Universidad de Lethbridge publicó una revisión sistemática en la que se determinó que tanto el tono como la función del diálogo interno inciden en mayor medida sobre el bienestar psicológico que la frecuencia con la que se presenta.

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El especialista subrayó que este fenómeno no distingue perfiles ni edades. Tanto en situaciones cotidianas como ante errores puntuales, el monólogo interior tiende a volverse severo, incluso agresivo. El problema, según el médico, no es que el diálogo negativo exista de forma ocasional, sino que para muchas personas se convierte en un patrón sostenido y difícil de frenar.

Cuando el diálogo interno se vuelve un problema

El psiquiatra Fernando Mora propone decir en voz alta, frente a un espejo, lo que una persona se repite mentalmente

Según el artículo publicado en el medio español Mundo Deportivo, Mora distingue entre una negatividad puntual —que no suele generar consecuencias a largo plazo— y aquella que se repite de manera sistemática. En este segundo caso, las personas no solo evalúan sus errores, sino que se insultan internamente o quedan atrapadas en la equivocación sin buscar soluciones.

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El experto señaló que la mayoría de sus pacientes no dimensiona la gravedad de ese trato hasta que llega a consulta. Recién allí, al verbalizar o escribir cómo se hablan, toman conciencia de la dureza del lenguaje que usan consigo mismos. “Todos los profesionales en psicología coincidimos en que somos nuestro peor enemigo”, remarcó el médico.

Ese patrón también preocupa a la comunidad científica. La revisión de la Universidad de Lethbridge, publicada en julio de 2026 y basada en estudios realizados entre 2000 y 2025, identificó que las formas evaluativas y críticas del diálogo interno se asocian de manera consistente con mayor rumiación, menor autoestima y menor claridad de la autoimagen. El estudio, que siguió los protocolos PRISMA para revisiones sistemáticas, también comprobó que la aceptación plena —frente a la mera conciencia— mitiga los efectos negativos del autodiscurso dañino.

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La técnica del espejo: verse para escucharse

Para trabajar este problema, el psiquiatra propone un ejercicio tan simple como revelador: la “técnica del espejo”. La dinámica consiste en que el paciente se coloque frente a un espejo y repita en voz alta exactamente lo que se dice de forma interna. Según el médico, el resultado es casi siempre el mismo: “No les sale”, afirmó.

Un trabajo académico en psicología y neurociencia reportó que un lenguaje interno más positivo se relaciona con menor malestar y mayor resiliencia emocional

Al poner en práctica el ejercicio, rápidamente se revela la distancia existente entre el trato mental y la forma en que le hablaría a otro cara a cara. Además de reflejar de manera simbólica, el contacto visual funciona como un espejo real: fuerza a observar el propio discurso como si proviniera de otra persona. La investigación científica denomina enfoques basados en la aceptación a este tipo de intervención, cuya efectividad superó a la de las técnicas enfocadas únicamente en la toma de conciencia.

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Una foto de infancia como herramienta terapéutica

El médico presentó una variante del mismo ejercicio que apela a la memoria afectiva. En lugar del espejo, el paciente trabaja con una fotografía suya de la infancia y recibe la misma instrucción: hablarle a esa imagen con la misma dureza con la que se habla internamente. “Les digo que hagan lo mismo con esa foto, a ver si le hablan con la misma dureza, y es imposible”, detalló Mora en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

Ambas variantes del ejercicio apuntan al mismo objetivo: generar conciencia sobre el tono del monólogo interior para poder modificarlo. Un artículo académico publicado en la revista especializada en psicología y neurociencia Research Paper reforzó esa lógica al concluir que el diálogo interno positivo y constructivo reduce el estrés, disminuye la ansiedad y fortalece la resiliencia emocional, mientras que el autodiscurso crítico agrava el malestar y dificulta la autorregulación.

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