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Cuánto cobran los trabajadores de la construcción de UOCRA en julio 2026

La nueva escala redefine los ingresos del sector con montos diferenciados por categoría y región, en el marco del acuerdo salarial vigente que prevé ajustes escalonados y busca sostener el poder adquisitivo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los trabajadores de la construcción de UOCRA recibieron en julio de 2026 una actualización salarial acordada con CAMARCO y la FAEC (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los trabajadores de la construcción nucleados en Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) recibirán en julio de 2026 una nueva actualización en sus haberes, en el marco del acuerdo salarial escalonado firmado con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

El incremento, que busca sostener el poder adquisitivo frente a la evolución de precios, impactará de forma diferenciada según la zona geográfica y la categoría laboral, marcando cifras relevantes en el sector.

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El esquema de aumentos, que comenzó en mayo, estipula ajustes mensuales sobre los salarios básicos, consolidando incrementos acumulativos en cada etapa. Esta política salarial establece nuevos valores para el personal de obra, oficiales, ayudantes y serenos, con vigencia a partir del 1° de agosto y en función de la región del país donde presten tareas.

Cuánto cobran los trabajadores de la construcción según la categoría

Manos y brazos enguantados de un albañil, que usa una llana para aplicar cemento sobre un ladrillo, construyendo una pared de ladrillos.
El acuerdo paritario de UOCRA fijó aumentos mensuales escalonados sobre los salarios básicos desde mayo hasta agosto de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El convenio paritario establece montos diferenciados para cada función y región geográfica, expresados en jornales diarios (excepto serenos, que perciben sueldo mensual):

Oficial especializado

  • Zona A (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones): $7.420 por jornal.
  • Zona B (La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut): $8.237 por jornal.
  • Zona C (Santa Cruz): $11.392 por jornal.
  • Zona C Austral (Tierra del Fuego): $14.841 por jornal.

Oficial

  • Zona A: $6.348 por jornal.
  • Zona B: $7.049 por jornal.
  • Zona C: $10.680 por jornal.
  • Zona C Austral: $12.695 por jornal.

Medio oficial

  • Zona A: $5.866 por jornal.
  • Zona B: $6.502 por jornal.
  • Zona C: $10.306 por jornal.
  • Zona C Austral: $11.732 por jornal.

Ayudante

  • Zona A: $5.399 por jornal.
  • Zona B: $6.020 por jornal.
  • Zona C: $10.007 por jornal.
  • Zona C Austral: $10.798 por jornal.

Sereno (remuneración mensual)

  • Zona A: $980.858
  • Zona B: $1.092.719
  • Zona C: $1.639.782
  • Zona C Austral: $1.961.716
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El oficial especializado de UOCRA cobró en julio de 2026 entre $7.420 por jornal en la Zona A y $14.841 en Tierra del Fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias salariales entre zonas reflejan el impacto de los adicionales por región y las condiciones particulares del sur argentino. Los sueldos más altos corresponden a la Patagonia, donde el costo de vida y las características del trabajo en obra inciden en los valores percibidos.

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Cómo fue el último acuerdo paritario de UOCRA

El acuerdo paritario que rige en 2026 fue suscripto entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción y la FAEC, estableciendo una pauta de incrementos mensuales sobre los salarios básicos. Según lo pactado en mayo, en junio se aplicó un aumento del 2,1% sobre los haberes de mayo, y en julio el incremento fue del 2% sobre los sueldos actualizados de junio. Para agosto, ya está definido un ajuste adicional del 1,9%, calculado sobre los básicos de julio.

La actualización salarial tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2026, fecha hasta la cual las partes se comprometen a mantener una Comisión Especial que realizará un seguimiento de las variables económicas y del sector, con el objetivo de evaluar el impacto socioeconómico de los acuerdos y definir nuevos ajustes a partir de septiembre.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ayudante de la construcción percibió entre $5.399 por jornal en la Zona A y $10.798 en la Zona C Austral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comisión se reunió el 20 de julio de 2026 para revisar la situación salarial y analizar los posibles incrementos y prórrogas correspondientes al período siguiente. El acuerdo también contempló la posibilidad de convocar nuevas reuniones antes de esa fecha si las condiciones económicas lo hacían necesario.

El contexto en el que se firmó el acuerdo estuvo marcado por una recuperación parcial del sector, luego de varios meses de caídas. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en mayo se observó un alza interanual del 1,9%, acompañado por un repunte del 6,3% en la demanda de insumos.

Sin embargo, los datos de junio volvieron a mostrar una retracción, con una caída de 0,7% en los despachos de cemento y un retroceso del 2% en el Índice Construya, mostrando fluctuaciones que afectan la estabilidad laboral en el rubro.

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