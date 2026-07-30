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Jordania interceptó misiles procedentes de Irán tras una nueva escalada en Medio Oriente

El Ejército jordano confirmó la detección y el derribo de cinco proyectiles lanzados desde territorio iraní en la madrugada de este jueves. El ataque de Teherán ocurrió tras la ofensiva del CENTCOM en la región

Las Fuerzas Armadas de Jordania no reportaron víctimas tras la interceptación de los misiles (Archivo)
Las Fuerzas Armadas de Jordania no reportaron víctimas tras la interceptación de los misiles (Archivo)
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Las fuerzas de defensa aérea de Jordania interceptaron y derribaron este jueves cinco misiles lanzados desde Irán, según informó la agencia estatal Petra. El incidente ocurrió horas después de que el ejército de Estados Unidos anunciara “una intensa ola de ataques contra Irán” en represalia por un ataque iraní previo a una base estadounidense en territorio jordano.

De acuerdo con el portavoz de las Fuerzas Armadas de Jordania, citado por la agencia oficial, no se reportaron víctimas tras la interceptación de los misiles. “A primera hora del jueves, cinco misiles provenientes de Irán que atacaron los territorios del Reino fueron detectados, interceptados y derribados según los planes defensivos preparados con este propósito”, apuntaron en un comunicado las Fuerzas Armadas de Jordania.

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) detalló en redes sociales que, durante más de dos horas, las fuerzas estadounidenses atacaron “decenas de objetivos pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán”. Entre las posiciones de la república islámica bombardeadas, las fuerzas estadounidenses detallaron que su ofensiva fue contra centros de comando militar, instalaciones de misiles y drones, así como sitios de vigilancia y defensa costera.

Estos nuevos bombardeos siguieron al anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, quien prometió “golpear muy duro a Irán” tras el ataque dirigido contra una base con presencia militar estadounidense en territorio jordano. La agencia oficial iraní IRNA comunicó un ataque sobre la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz. La reciente escalada se produjo después de que Estados Unidos y Arabia Saudita realizaran un operativo conjunto contra milicias respaldadas por Irán en Irak.

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Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos finalizaron este jueves una nueva ofensiva contra objetivos militares en Irán, según confirmó el Comando Central estadounidense (CENTCOM) mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X.

Tras la ofensiva de Washington, la Guardia Revolucionaria amenazó este jueves con responder “con dureza” a los países que colaboren con Estados Unidos en medio de la creciente tensión en la región. Por otra parte, en un comunicado, la organización afirmó que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado mientras Washington mantenga advertencias e intervenciones, en referencia al bloqueo de los puertos iraníes.

Según la Guardia Revolucionaria Islámica, dos petroleros intentaron abandonar el estrecho el miércoles por la noche siguiendo una ruta considerada insegura, al sur de la isla, bajo la supervisión de aeronaves estadounidenses. De acuerdo al comunicado, ambos buques regresaron tras declararse un gran incendio a bordo de uno de ellos, aunque la organización no presentó pruebas de este incidente.

Los enfrentamientos en múltiples frentes tras varios días de relativa calma aumentaron el riesgo de un regreso a un conflicto abierto y subrayan la dificultad de poner fin a una guerra de cinco meses que ha impactado la economía global y es impopular en la opinión pública estadounidense. El aumento de la violencia también alimenta la preocupación en Washington por la reducción de inventarios de municiones sofisticadas necesarias para la defensa de sus bases y aliados.

Además, la firma británica de seguridad marítima Ambrey informó que ataques con drones provocaron incendios en dos buques de gas natural en el puerto egipcio de Damietta el miércoles. Los incidentes afectaron a una instalación flotante de almacenamiento de propiedad estadounidense y a un petrolero griego. El Ministerio de Petróleo de Egipto confirmó el incendio en dos embarcaciones, aunque no mencionó la causa de los fuegos ni hizo referencia a algún ataque.

Se observa una estatua de militares iraníes mientras se ven embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, el 22 de mayo de 2026 (REUTERS)
Se observa una estatua de militares iraníes mientras se ven embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, el 22 de mayo de 2026 (REUTERS)

Egipto, aliado cercano de Estados Unidos y mediador regional, es uno de los pocos países de Medio Oriente que evitó acciones militares directas durante el conflicto en curso. De confirmarse que Irán o sus aliados estuvieron detrás de los ataques, esto supondría una expansión significativa del enfrentamiento regional.

Consultado en la Casa Blanca sobre la posible implicación de Irán en los ataques a los buques de gas, el presidente Donald Trump respondió: “Es un poco más de lo mismo”. " It’s a little more of the same”. Añadió: “Mientras tanto, vamos a golpearlos con mucha fuerza, porque nos toca a nosotros golpearlos”.

(Con información de AFP)

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