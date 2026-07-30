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Ecuador y Paraguay firmaron un pacto de extradición para luchar contra el crimen organizado

La reunión oficial entre el presidente Santiago Peña y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet incluyó la firma de acuerdos bilaterales y una declaración conjunta

Daniel Noboa recibió a Santiago Peña para reforzar la cooperación en seguridad y justicia (@SantiPenap)
Daniel Noboa recibió a Santiago Peña para reforzar la cooperación en seguridad y justicia (@SantiPenap)
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Ecuador y Paraguay firmaron el miércoles un acuerdo de extradición para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, en el marco de la visita oficial del presidente paraguayo, Santiago Peña, a Quito. El mandatario sudamericano y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, se reunieron en la sede presidencial para definir estrategias conjuntas contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

El tratado firmado incorpora la figura de extradición, lo que, según la Presidencia de Ecuador, “fortalecerá la cooperación judicial y permitirá agilizar los procesos de extradición para combatir la impunidad”. En una declaración conjunta, Peña afirmó: “Al crimen organizado lo vamos a combatir con instituciones organizadas, con países organizados”.

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Ecuador enfrenta actualmente una ola de violencia sin precedentes, atribuida a la guerra entre organizaciones criminales que disputan el control de rutas para el narcotráfico, además de actividades como minería ilegal, secuestro y extorsión. En 2025, el país registró 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a uno cada hora, según datos de Insight Crime.

Noboa y Peña destacaron en la capital ecuatoriana la oportunidad que atraviesa Latinoamérica para fortalecer la cooperación regional y coordinar acciones contra el crimen organizado, impulsados por una “nueva generación de mandatarios” que asumen “la responsabilidad de trabajar juntos”.

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La reunión entre Daniel Noboa y Santiago Peña (@SantiPenap)
La reunión entre Daniel Noboa y Santiago Peña (@SantiPenap)

Durante una declaración conjunta tras la visita oficial de Peña al país, Noboa señaló: “Así como en el pasado se juntaban algunas naciones para hacer el mal, dominar de una manera autoritaria e ideológica y afectar a nuestros pueblos, hoy nosotros tenemos la responsabilidad de ponernos al día con el desarrollo del mundo. Hoy Latinoamérica tiene la responsabilidad de unirse”. El mandatario ecuatoriano hizo referencia a los gobiernos de izquierda que dejaron el poder tras elecciones recientes en la región.

El presidente paraguayo arribó el martes a Quito, tras asistir a la investidura de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, acto al que también acudió Noboa junto a otros líderes de derecha latinoamericanos. Una vez en suelo ecuatoriano, Peña participó en una entrega floral en la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carondelet, y luego se reunió con Noboa y ministros ecuatorianos. Ambos presidentes presenciaron la firma de acuerdos en materia de seguridad ciudadana, defensa, cooperación técnico-militar, ciberseguridad y orden público.

El mandatario paraguayo explicó que las delegaciones abordaron una agenda regional que incluye la coordinación de esfuerzos contra las bandas criminales. “Paraguay y Ecuador tienen muy claro que nunca va a haber desarrollo y prosperidad en nuestras naciones si primero no somos capaces de ofrecer seguridad: seguridad jurídica, seguridad física, y estamos ambos trabajando. Pero también entendemos que eso tiene que llevarnos a trabajar de manera coordinada entre varios países”, afirmó.

Daniel Noboa junto a Santiago Peña (@SantiPenap)
Daniel Noboa junto a Santiago Peña (@SantiPenap)

En marzo, Noboa y Peña participaron junto a otros líderes de derecha en la cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente estadounidense Donald Trump, donde se formalizó una coalición militar regional contra los carteles del narcotráfico.

El presidente ecuatoriano subrayó que la unión regional debe hacer a los países “competitivos a nivel mundial”. “Otros continentes están haciendo lo mismo, están uniéndose, están trabajando, están creando sinergias y si nosotros no lo hacemos, no vamos a poder salir adelante y, más importante que todo, no vamos a poder darle a nuestros pueblos el progreso, la seguridad, la paz, la justicia y la dignidad que tanto necesitan”, afirmó.

Noboa aseguró que este reciente encuentro marca “el inicio de una época gloriosa para los pueblos latinoamericanos”, en la que trabajarán “en conjunto por una Latinoamérica más fuerte, más segura y más próspera”.

(Con información de AFP y EFE)

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