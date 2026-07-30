Incendios en Salta: habrá multas de hasta 2 millones de pesos por iniciar quemas

Las autoridades intensifican la vigilancia en espacios verdes para prevenir nuevos focos durante la temporada seca (Fuente: Municipalidad de Salta)

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En plena temporada seca, las autoridades de Salta intensificaron las advertencias por el creciente riesgo de incendios forestales y urbanos. El municipio informó que quienes inicien focos ígneos podrán recibir multas de hasta 2 millones de pesos, además de enfrentar eventuales causas penales si el fuego pone en peligro personas o bienes.

José Napoleón Gambetta, subsecretario de Protección Ciudadana, explicó durante una entrevista en Radio Salta que encender fuego en áreas públicas o privadas de la ciudad constituye una infracción al Código Ambiental municipal. En estos casos, los inspectores labran un acta, solicitan la extinción inmediata de las llamas y, cuando la situación lo requiere, dan intervención al sistema de emergencias y a la Policía.

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“El detonante siempre es una persona. El 95% de los incendios forestales tienen origen antrópico, es decir, los provoca directa o indirectamente la actividad humana”, sostuvo el funcionario. El municipio de Salta refuerza los controles en puntos críticos tras detectar que la quema de restos de poda, basura o neumáticos genera focos de gran magnitud.

La sanción económica actual alcanza los 2 millones de pesos, aunque el monto puede variar según la gravedad y las circunstancias del hecho. Además de la infracción administrativa, la acción puede derivar en una investigación penal si el fuego amenaza viviendas, bienes o la integridad de las personas. “Tomamos competencia municipal labrando un acta por falta al Código Ambiental, pero también damos aviso al 911 para que la Policía inicie la investigación y la Fiscalía determine si existe un delito”, explicó Gambetta.

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Las tareas de Cafayate tras el incendio que arrasó más de 200 hectáreas de bosque nativo (Foto: Gobierno de Salta)

El Código Penal prevé penas para quienes inicien incendios de manera intencional o negligente, sobre todo si de ese accionar resultan daños a terceros. Las leyes nacionales y provinciales, como la Ley 26.815 y las Leyes 7070 y 7543 de la provincia, también establecen prohibiciones y medidas de prevención orientadas a evitar la expansión del fuego.

La Municipalidad lanzó campañas de prevención y pidió a los vecinos abandonar prácticas como la quema de ramas, hojas o residuos vegetales. “La forma correcta es embolsar los restos de poda para que los retire el servicio municipal de recolección, nunca prender fuego”, insistió Gambetta. El municipio también solicita evitar fogatas y toda actividad que genere chispas, especialmente cerca de zonas con vegetación seca o en condiciones de viento.

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La Justicia endurece las sanciones ante la ola de incendios en Salta (Fuente: Municipalidad de Salta)

Uno de los factores que agrava la situación es la proliferación del pasto cubano, una especie vegetal que, según las autoridades, representa el principal combustible para la propagación de incendios en la región. Este pasto crece rápidamente, alcanza alturas de hasta seis metros y, durante la temporada seca, se vuelve altamente inflamable. Además, al arder, genera fragmentos encendidos que el viento puede transportar a gran distancia, multiplicando el riesgo de nuevos focos de fuego.

Para reducir el riesgo, la Municipalidad realizó tareas de desmalezado preventivo en unas 70 hectáreas, priorizando sectores cercanos a viviendas y zonas identificadas como de alto riesgo mediante vuelos con drones. En terrenos privados abiertos, el municipio ejecutó los trabajos y trasladó el costo a los propietarios, mientras que en predios cerrados primero intimó a los responsables para que cumplieran con el mantenimiento.

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Un vecino multado tras encender una fogata en Salta

A menos de 48 horas después de una serie de incendios que dejaron cientos de hectáreas calcinadas y viviendas dañadas en el noroeste argentino, la Municipalidad de Salta multó a un vecino que encendió una fogata para quemar basura en inmediaciones del Parque Industrial. El operativo, realizado por la Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Patrulla Ambiental, se desarrolló mientras regía una alerta amarilla por vientos intensos y zonda, con ráfagas que alcanzaron los 100 kilómetros por hora en la región.

La Municipalidad de Salta multó a un vecino que intentó quemar basura entre pastizales secos en medio de la temporada de incendios forestales

Este episodio no fue aislado: se produjo en pleno despliegue de recorridos preventivos por posibles focos ígneos, en un contexto en el que las autoridades advertían sobre el peligro extremo de cualquier quema debido a la combinación de vegetación seca y bajas condiciones de humedad. Entre el 17 y el 20 de julio, el viento zonda provocó 47 incendios simultáneos en Salta Capital y alrededores, afectando unas 830 hectáreas, mientras que en el norte provincial, en la zona de Nazareno, se estimó un área afectada de 5.700 hectáreas.

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La Municipalidad reiteró la prohibición absoluta de realizar quemas en estas condiciones y recordó que los recorridos de prevención seguirán activos. Además, instó a los ciudadanos a denunciar cualquier foco ígneo a través de las líneas 105 y 911. Este caso ejemplifica la aplicación de las sanciones previstas y el rol central de la vigilancia municipal ante la persistencia de prácticas de riesgo en plena temporada de incendios.