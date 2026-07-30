Sancionaron con derecho de admisión a los barras de San Lorenzo y Huracán que se pelearon en el Mundial: nombres y antecedentes

La pelea entre barras de San Lorenzo y Huracán en el banderazo en Atlanta

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El Mundial terminó dos semanas atrás pero dejó secuelas. En lo futbolístico, la tristeza de todos los argentinos por no haber podido coronar con el bicampeonato después de la inmensa alegría de derrotar a Inglaterra en la semifinal. Y en el mundo barra, que también fue protagonista del torneo en Estados Unidos, hubo novedades que se confirmaron esta madrugada: el Gobierno dispuso a través de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos que comanda el funcionario Franco Berlín la aplicación del derecho de admisión por entre cuatro y tres años para los siete barrabravas de Huracán y San Lorenzo que se enfrentaron en Atlanta, en el banderazo previo al partido que la Selección le ganó a Inglaterra 2 a 1.

Aquel día y mientras todos se preocupaban por posibles choques entre hinchas albicelestes y hooligans, el escándalo saltó por el lugar más inesperado para las autoridades locales pero no justamente para el futbolero argentino: fue un bochorno en pleno centro de la ciudad norteamericana cuando entre los casi 10 mil argentinos concentrados para vivar y alentar al plantel de Lionel Scaloni y festejar con el clásico ritual del banderazo, el grupo principal de La Butteler se cruzó con la facción de El Pueblito y Pagola de la José C Paz de la barra Quemera y lo que empezó como un cruce de insultos terminó directamente con agresiones físicas que provocó la intervención de la Policía tras el desbande de los hinchas comunes que repudiaron el hecho de violencia.

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En las imágenes se pudo ver en primer plano a cinco violentos de Huracán y dos de San Lorenzo, algunos de los cuales ya habían participado de un enfrentamiento previo en otro Mundial, el de Rusia 2018. De la primera línea del Globito quedó identificado Leandro Gastón Fernández, famoso en el Palacio Ducó por su apodo de Animal, que como si fuera poco después de participar de todos estos hechos tuvo también otro problema judicial en los Estados Unidos ya que el departamento de Policía de Orlando del estado de Florida lo detuvo por su presunta participación en el delito de hurto en la zona de Universal Studios, donde están los parques temáticos, acusándolo de haberse robado una vincha con la cabeza de un personaje de la película Minions que ocultó entre sus pertenencias. Sí, insólito. Para él, el Gobierno dispuso cuatro años de derecho de admisión.

El Gobierno les aplicará derecho de admisión a siete barras que participaron de la pelea en Estados Unidos

La misma pena le corresponderá a Matías Ezequiel Silveti, el barra que sale en el vídeo de la confrontación detenido y esposado por la policía de Atlanta. Si bien en un primer momento le tomaron los datos y lo soltaron, el trabajo conjunto de los argentinos del área de Seguridad enviados al torneo, Franco Berlín y el Comisario de la división de Eventos Masivos de la Ciudad, Alejandro Eboli, dio sus frutos y desde esta misma fecha tendrá 48 meses de prohibición de concurrencia para cualquier espectáculo deportivo, no sólo para los que dispute Huracán.

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De la tribuna del Globito también quedó filmado en los incidentes otro peso pesado: Emiliano Tagliarino, quien había sido uno de los fundadores de la ONG barra Hinchadas Unidas Argentinas que llevó 300 violentos al Mundial de Sudáfrica. Tagliarino también participó del conflicto en Rusia y esta vez al quedar inmortalizado en los videos de los hinchas pasó a integrar la lista prohibida: la sanción para él es de tres años, la misma que les corresponde a sus familiares, Vando y Vito Tagliarino. Apodado El Bocón, Emiliano Tagliarino es el referente principal de la facción El Pueblito y llegó a ser director técnico del fútbol infantil del Globo.

La pelea fue en la previa de Argentina-Inglaterra

En el caso de San Lorenzo son menos los identificados pero también ostentan rango importante dentro de La Butteler. El primero de ellos es Pablo Matías Acosta, que aunque parezca increíble ya había tenido derecho de admisión por dos años por pelearse… sí, en el Mundial de Rusia con un grupo de Huracán. Tras esa sanción vino la pandemia y regresó al primer paravalancha de la barra y esta vez, en otro Mundial, volvió a reincidir. Su prohibición de concurrencia será por tres años, igual que la que le cabe a Sebastián Farré, un hombre muy cercano al jefe de La Butteler, Francisco Reschia, y que fue el encargado de portar la bandera que decía Cobo y Viel y que se veía en todos los partidos de la Argentina.

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Su inclusión en el programa Tribuna Segura se da desde esta misma madrugada por lo que el triunfo agónico frente a Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro fue su última participación en la popular. Con estos siete barras más la inclusión de otros cuatro hinchas que quisieron colarse también en Atlanta y Miami a ver al seleccionado llegan finalmente a once el número de argentinos que por el Mundial terminaron con prohibición de concurrencia en la Argentina y además, gracias al sistema Halcón que implementó la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos, hubo tres barras que fueron rechazados en Migraciones de Estados Unidos cuando quisieron ingresar a ver el torneo.