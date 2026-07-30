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ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 30 de julio de 2026

El organismo continúa con el pago de haberes y asignaciones de este mes, bajo un esquema organizado por terminación del DNI y modalidad de cobro, con el objetivo de ordenar el acceso a los depósitos

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
ANSES continúa el pago de prestaciones este jueves 30 de julio de 2026 con una actualización del 2,15% definida por la fórmula de movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de prestaciones en el marco del cronograma oficial. Hoy, jueves 30 de julio de 2026, se efectúan los depósitos para los últimos grupos de beneficiarios, bajo la actualización del 2,15% determinada por la fórmula de movilidad vigente.

Las fechas de cobro están organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la modalidad bancaria correspondiente, buscando garantizar un acceso ordenado y seguro a los haberes. El calendario contempla además el pago de bonos extraordinarios para quienes perciben el haber mínimo, reforzando el ingreso de los sectores de menor poder adquisitivo.

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Quiénes cobran hoy, 30 de julio de 2026

Prestación por Desempleo

Hoy también se inicia el pago de la Prestación por Desempleo Plan 2, que abarca a todas las terminaciones de DNI. El período de cobro para esta prestación se extiende desde el 30 de julio hasta el 11 de agosto.

Los montos a percibir dependen del salario promedio y la cantidad de meses aportados conforme al régimen vigente. El beneficio se acredita automáticamente en las cuentas bancarias de los titulares según la modalidad establecida para este programa.

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El cronograma de ANSES organiza las fechas de cobro por terminación de DNI y modalidad bancaria, e incluye bonos extraordinarios para quienes perciben el haber mínimo (REUTERS/Agustin Marcarian)
El cronograma de ANSES organiza las fechas de cobro por terminación de DNI y modalidad bancaria, e incluye bonos extraordinarios para quienes perciben el haber mínimo (REUTERS/Agustin Marcarian)

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Desde el 13 de julio, y hasta el 11 de agosto, se encuentran habilitados los cobros de Asignaciones Pago Único por nacimiento, adopción y matrimonio, para todas las terminaciones de DNI. Los montos varían según el motivo de la asignación.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Durante julio, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan para todas las terminaciones de DNI. El período de pago se extiende desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto, respetando el cronograma establecido por ANSES para este tipo de prestaciones.

De cuánto son las jubilaciones en julio 2026

En julio de 2026, las jubilaciones y pensiones experimentan una actualización del 2,15% respecto al mes anterior, reflejando el ajuste correspondiente a la inflación de mayo. El haber mínimo se sitúa en $411.989,33, y quienes lo perciben acceden además a un bono extraordinario de $70.000, por lo que el monto total a cobrar es de $481.989,33.

Para los titulares que superan el haber mínimo, el pago mensual se ajusta con el incremento del 2,15% sobre el importe habitual, con un tope máximo de $2.772.298,06 para este mes.

De cuánto son las asignaciones en julio 2026

Las asignaciones familiares y universales reflejan en julio un aumento del 2,15% respecto al mes anterior, según el ajuste oficial determinado para este período. Los valores actualizados se aplican automáticamente y mantienen la segmentación por tipo de prestación y nivel de ingresos familiares.

Fachadas ANSES
La AUH de ANSES se paga en julio de 2026 a $148.049 por hijo y a $482.062 por hijo con discapacidad, tras el aumento del 2,15%

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se abona este mes en $148.049 por hijo. En el caso de hijos con discapacidad, la asignación asciende a $482.062. Para la Asignación Familiar por Hijo, quienes se encuentran en el primer rango de ingresos familiares reciben $74.033.

La Asignación por Embarazo (AUE) tiene un monto total de$148.049. De esa suma, el80%se paga mensualmente en mano ($118.439,20), mientras que el 20% restante se acredita una vez presentados los controles sanitarios requeridos.

La Asignación por Prenatal varía de acuerdo al ingreso declarado:

  • Hasta $1.146.199: $74.033
  • Entre $1.146.199 y $1.681.012: $49.940
  • Entre $1.681.012 y $1.940.783: $30.206
  • Entre $1.940.783 y $6.069.688: $15.586

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también mantienen sus valores actualizados:

  • Nacimiento: $86.295
  • Adopción: $515.930
  • Matrimonio: $129.209

La Prestación por Desempleo continúa ajustándose según el salario promedio y los meses aportados por cada beneficiario, conforme al régimen vigente.

El esquema de pagos se efectúa de manera automática, respetando la modalidad habitual y segmentando las fechas de cobro según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

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