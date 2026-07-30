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El presidente surcoreano llegó a Chile para reunirse con Kast: buscará ampliar la cooperación bilateral en seguridad y comercio

El mandatario de Corea del Sur, Lee Jae-myung, mantendrá este jueves una reunión con su homólogo chileno en el Palacio de La Moneda para dialogar sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambos países desde 2004, entre otras cuestiones

FotografÍa cedida por el ministerio de Relaciones Exteriores de Chile de su ministro, Francisco Pérez Mackenna (d), caminando junto al presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung (c-i) y su esposa Kim Hea Kyung (c), este miércoles, a su llegada al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago (Chile) (EFE/ Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile)
FotografÍa cedida por el ministerio de Relaciones Exteriores de Chile de su ministro, Francisco Pérez Mackenna (d), caminando junto al presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung (c-i) y su esposa Kim Hea Kyung (c), este miércoles, a su llegada al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago (Chile) (EFE/ Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile)
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El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, llegó el miércoles a Santiago de Chile en el marco de una visita oficial orientada a fortalecer la relación bilateral con el país latinoamericano en comercio, seguridad y cooperación estratégica, según informó la Cancillería chilena en un comunicado.

Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, destacó tras recibir al mandatario asiático en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez que “Corea del Sur es una entrada a Asia, el mercado más dinámico hoy día en el mundo, y nosotros necesitamos seguir expandiendo nuestras exportaciones, porque detrás de las exportaciones están los trabajos de buena calidad”.

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El presidente surcoreano mantendrá este jueves una reunión con José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda para dialogar sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre ambos países desde 2004. Este acuerdo fue el primero que Corea del Sur firmó fuera de Asia y enlazó a América Latina con Asia Oriental, lo que lo convierte en una prioridad para la agenda de Lee.

El jefe de Estado surcoreano subrayó la importancia de áreas como el comercio digital, la inteligencia artificial, las tecnologías limpias, las cadenas de suministro resilientes y la transición hacia la neutralidad de carbono. En ese sentido, señaló: “El TLC entre Corea del Sur y Chile debe evolucionar para reflejar estas nuevas realidades”.

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Seúl se posiciona como un socio comercial clave para Chile, con un intercambio total cercano a USD 7.000 millones en 2025 y un crecimiento promedio anual del 6% en el último lustro, según datos del ministerio de Relaciones Exteriores.

Fotografía cedida por el ministerio de Relaciones Exteriores de Chile de su ministro, Francisco Pérez Mackenna (centro-derecha), saludando al presidente de la República de Corea de Sur, Lee Jae Myung (centro-izquierda), el miércoles, en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago (Chile) (EFE/ Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile)
Fotografía cedida por el ministerio de Relaciones Exteriores de Chile de su ministro, Francisco Pérez Mackenna (centro-derecha), saludando al presidente de la República de Corea de Sur, Lee Jae Myung (centro-izquierda), el miércoles, en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago (Chile) (EFE/ Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile)

La actualización del tratado busca abrir nuevas oportunidades empresariales, apuntalar la innovación y reforzar industrias emergentes, además de incorporar temas como normas laborales e igualdad de género.

Durante su visita, el presidente surcoreano adelantó la firma de un memorando de entendimiento para establecer una asociación sobre recursos minerales, dado que Chile es el principal productor y exportador mundial de cobre. “El objetivo es trabajar juntos para estabilizar las cadenas globales de suministro de minerales críticos”, explicó.

Chile representa la segunda escala de la gira sudamericana de Lee Jae-myung, que comenzó en Brasil tras su encuentro con Lula da Silva, con quien acordó crear un grupo de trabajo para facilitar un acuerdo entre Mercosur y el país asiático. El viernes, el presidente surcoreano prevé reunirse en Buenos Aires con su par argentino, Javier Milei.

El presidente surcoreano Lee Jae-myung asiste a una declaración conjunta a la prensa con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (no aparece en la imagen) en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia (Brasil), el 27 de julio de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)
El presidente surcoreano Lee Jae-myung asiste a una declaración conjunta a la prensa con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (no aparece en la imagen) en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia (Brasil), el 27 de julio de 2026 (REUTERS/Adriano Machado)

Antes de su encuentro con Kast, Lee sostuvo en entrevista con la agencia EFE: “La economía actual está marcada por el comercio digital, la inteligencia artificial, las tecnologías limpias, las cadenas de suministro resilientes y la transición hacia la neutralidad de carbono”. El mandatario surcoreano remarcó que “el TLC entre Corea del Sur y Chile debe evolucionar para reflejar estas nuevas realidades” y señaló que la modernización de este acuerdo constituye una prioridad en su gira latinoamericana.

“Lo que me da confianza es que la relación entre Corea del Sur y Chile nunca ha dependido de una sola Administración. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1962, Corea del Sur y Chile construeron una amistad basada en la confianza mutua, los valores compartidos y unas instituciones que se han fortalecido durante más de seis décadas”, afirmó el jefe de Estado surcoreano.

El presidente surcoreano también prevé expandir la cooperación en sectores de fortalezas complementarias, como infraestructuras, industria de defensa y seguridad pública y marítima. Además, expresó su interés en trabajar con Chile para garantizar el éxito de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que ambos países coorganizarán en 2028.

(Con información de EFE)

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