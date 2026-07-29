Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

Un robot con inteligencia artificial puede detectar el nivel de estrés de buzos a partir de las burbujas que exhalan

Investigadores de la Universidad de Minnesota crearon un sistema capaz de evaluar la frecuencia respiratoria en tiempo real bajo el agua, resolviendo limitaciones de los sensores tradicionales y ofreciendo una herramienta innovadora para la seguridad en inmersiones

Mano y brazo de buzo con tez clara sujeta regulador de buceo negro. Burbujas de aire ascienden en agua azul.
La Universidad de Minnesota desarrolló una inteligencia artificial que permite a un robot submarino medir el estrés de un buzo a partir de las burbujas que exhala bajo el agua (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un equipo de la Universidad de Minnesota desarrolló un sistema de inteligencia artificial que permite a robots submarinos medir en tiempo real el estrés de un buzo a partir de las burbujas que exhala, una capacidad pensada para detectar agotamiento, hiperventilación o dificultad respiratoria en entornos donde los sensores convencionales suelen fallar, informó el portal tecnológico TechXplore.

El avance, publicado en la revista especializada en robótica y sistemas autónomos The International Journal of Robotics Research, se basa en visión robótica y marca la primera vez que este tipo de tecnología se utiliza para estimar la frecuencia respiratoria humana bajo el agua.

PUBLICIDAD

El sistema observa la frecuencia y el volumen de las burbujas que salen del regulador del buzo. A partir de esas señales, el robot puede inferir si la respiración se ubica por debajo de lo normal, en un rango normal o por encima de lo esperado, una referencia que permite identificar situaciones de tensión física.

Buzo con traje negro, equipo de buceo y burbujas ascendiendo. A su lado, vehículo submarino autónomo cilíndrico con franjas y luces verdes. Fondo marino rocoso
El robot submarino analiza la frecuencia y el volumen de las burbujas del regulador para inferir si la respiración del buzo está por debajo de lo normal, en rango normal o por encima de lo esperado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clasificación de la respiración en tres niveles

En las pruebas de campo, el sistema de comunicación llamado HREyes permitió que el robot informara a su compañero humano sobre su estado. La clasificación utilizó tres rangos: “por debajo de lo normal”, con menos de 14 respiraciones por minuto; “normal”, entre 14 y 20; y “por encima de lo normal”, con más de 20 respiraciones por minuto.

PUBLICIDAD

Esa conversión de observaciones visuales en respiraciones por minuto apunta a resolver un problema persistente del monitoreo médico bajo el agua. Los sensores tradicionales y los dispositivos corporales suelen perder precisión porque los trajes húmedos o secos impiden el contacto necesario para obtener lecturas fiables, y la transmisión inalámbrica de datos en el agua es muy limitada.

Junaed Sattar, profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería y autor principal del trabajo, explicó que el objetivo era dar a los buzos “un compañero robótico de seguridad dedicado para proporcionar un segundo par de ‘ojos’ capaz de leer el estrés fisiológico bajo el agua”. Añadió: “Este trabajo es un primer paso hacia la evaluación no solo de uno, sino de un grupo de buzos en el campo de visión del robot”.

Primer plano de un buzo con traje de neopreno y máscara, exhala burbujas por el regulador en el agua azul del océano.
HREyes clasificó la respiración del buzo en tres niveles: menos de 14 respiraciones por minuto, entre 14 y 20, y más de 20 respiraciones por minuto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entrenamiento con imágenes borrosas y audio sincronizado

Para entrenar el modelo de inteligencia artificial, los investigadores diseñaron un sistema de “etiquetado difuso”. Como las imágenes submarinas pueden ser turbias, el equipo clasificó manualmente miles de imágenes y utilizó señales de audio sincronizadas: los sonidos característicos de las exhalaciones del regulador sirvieron para enseñarle al robot cómo se ve una respiración.

Demetrious Kutzke, doctorando en el Laboratorio de Robótica y Visión de la Universidad de Minnesota y autor principal del estudio, señaló que vigilar la respiración es un signo vital estándar en tierra, pero hacerlo bajo el agua plantea grandes dificultades técnicas y prácticas.

Para afrontar ese problema, el equipo reunió un conjunto amplio de registros de audio y video obtenidos en distintos entornos. La recopilación se hizo en el lago Superior, en Duluth; en Square Lake, en Stillwater, ambos en Minnesota; y en el mar Caribe frente a la costa de Barbados, con el fin de preparar al vehículo autónomo submarino (AUV, por sus siglas en inglés) para operar con diferentes temperaturas del agua y distintos niveles de visibilidad.

El siguiente paso, detalló el portal, será combinar los datos de frecuencia respiratoria con un análisis del movimiento del buzo. La integración de ambas métricas apunta a construir un “perfil de bienestar” más completo para reforzar la seguridad en exploraciones de aguas profundas.

Además de Sattar y Kutzke, el equipo incluyó a Vennela Dupati, estudiante de grado de los departamentos de Ciencias de la Computación e Ingeniería y de Ingeniería Eléctrica y de Computación.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialRobóticaSubmarinoMinnesotaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo el polvo y la radiación térmica sellaron el destino de los dinosaurios

Un estudio internacional revela el papel clave de una nube de polvo y calor extremo tras el impacto del asteroide de Chicxulub y logra identificar la composición exacta del meteorito que terminó con el reinado de los dinosaurios

Cómo el polvo y la radiación térmica sellaron el destino de los dinosaurios

Las granjas industriales de pollos multiplicaron por más de 100 la propagación de la bacteria más común de gastroenteritis

Un estudio de la Universidad de Oxford analizó cerca de 2.800 genomas bacterianos de pollos y aves silvestres en 30 países durante 45 años y encontró que la avicultura intensiva transforma el espacio ecológico y acelera la difusión del Campylobacter hacia los humanos

Las granjas industriales de pollos multiplicaron por más de 100 la propagación de la bacteria más común de gastroenteritis

La infección por el virus del herpes podría acelerar el desarrollo del Alzheimer, según un estudio en ratones

El trabajo experimental publicado en Oxford Academic muestra cómo la infección genera inflamación y acelera los síntomas

La infección por el virus del herpes podría acelerar el desarrollo del Alzheimer, según un estudio en ratones

Cómo el contacto visual ayuda a los bebés a saber qué deben aprender

Un estudio de Cambridge y la Universidad Tecnológica de Nanyang observó que los infantes no aprenden todo lo que miran, sino aquello que reconocen como relevante, en especial durante los primeros meses de vida

Cómo el contacto visual ayuda a los bebés a saber qué deben aprender

Identifican un biomarcador que podría monitorear cambios en la grasa corporal y su impacto en el organismo

Un estudio publicado en Metabolism halló que la endotropina aumenta con la ganancia de masa adiposa y disminuye cuando esta se reduce. Los resultados abren una posible vía para seguir procesos metabólicos asociados con la obesidad

Identifican un biomarcador que podría monitorear cambios en la grasa corporal y su impacto en el organismo

DEPORTES

River Plate buscará su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

River Plate buscará su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

Tiene 18 años, mide casi 2.30 metros y vuelca la pelota sin saltar: la nueva joya del básquet que enamora a la NBA

Conflicto en el fútbol por el nuevo proyecto de la FIFA para la Copa del Mundo: el riesgo a un boicot del Mundial

River Plate presentó su nueva camiseta para la temporada inspirada “en uno de los primeros escudos” del club

Un histórico del fútbol español elogió a Messi tras caer en la final del Mundial: “Demostró de nuevo que es el mejor de la historia”

TELESHOW

Cosquín Rock 2027 ya comenzó a tomar forma: se agotaron las dos primeras etapas de venta de entradas

Cosquín Rock 2027 ya comenzó a tomar forma: se agotaron las dos primeras etapas de venta de entradas

La tristeza de Lizy Tagliani por la muerte de su perro Benito: “El amor nunca termina”

El nuevo proyecto de Sebastián Estevanez por el que dejó la televisión: “Me encantaría ser obrero”

La mamá de Oliver Tree contó qué pensaban hacer él y Gaspi el día del accidente

La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra: “Nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar”

INFOBAE AMÉRICA

Evolución de los salarios en Nicaragua: quién gana más y quién menos en 2026

Evolución de los salarios en Nicaragua: quién gana más y quién menos en 2026

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala aprueba compras por excepción para las elecciones de 2027

Ministerio de Turismo Dominicano verifica avances del ambicioso plan de renovación en playa El Faro

COVID-19 vuelve a expandirse: estos son los 37 estados donde el CDC detecta crecimiento de contagios

Guatemala: Un presunto integrante del Barrio 18 queda herido tras un tiroteo con la PNC en la zona 18