Economía

Javier Timerman: “Kicillof sigue siendo un cuco para los mercados”

El analista financiero contó la visión de los inversores acerca del gobernador bonaerense, que podría ser candidato en las elecciones de 2027

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El analista financiero Javier Timerman afirmó que el Axel Kicillof continúa siendo percibido con desconfianza por los mercados y sostuvo que el peronismo todavía no logró reconstruir la credibilidad que, según su visión, perdió entre los inversores tras el regreso al poder en 2019. En ese contexto, advirtió que una mejora del gobernador bonaerense en las encuestas de cara a las elecciones de 2027 podría traducirse en episodios de volatilidad financiera si no logra modificar esa percepción.

“Kicillof sigue siendo un cuco para los mercados. El mercado, hace ya mucho tiempo, no acepta ninguna propuesta que venga del peronismo”, afirmó Timerman en diálogo con Infobae en Vivo al analizar las expectativas de los inversores de cara al escenario electoral.

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El especialista trazó una comparación con las elecciones presidenciales de 2015 para explicar cómo, a su juicio, cambió la relación entre el mercado y el peronismo. Recordó que en aquella elección competían Daniel Scioli, Sergio Massa y Mauricio Macri, y aseguró que los tres eran vistos con buenos ojos por los inversores.

Timerman: "El mercado, hace ya mucho tiempo, no acepta ninguna propuesta que venga del peronismo”
Timerman: "El mercado, hace ya mucho tiempo, no acepta ninguna propuesta que venga del peronismo”

“En 2015 el mercado se sentía cómodo con los tres candidatos, incluso con Scioli, pese a que era el candidato del oficialismo. Existía la percepción de que Scioli no era Cristina Kirchner”, señaló.

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Sin embargo, consideró que esa situación se modificó luego de la gestión de Macri y, especialmente, con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia. “El mercado se desencanta de una manera brutal con cualquier alternativa peronista. No encuentra un candidato que le genere la expectativa de continuidad o de políticas más racionales”, sostuvo.

En ese sentido, Timerman recordó la fuerte reacción de los activos argentinos tras las elecciones primarias de 2019, cuando la fórmula encabezada por Fernández se impuso ampliamente sobre el entonces presidente Macri.

“La experiencia de 2019 sigue muy presente. Los activos argentinos llegaron a caer cerca del 70% después de las PASO. Si los mercados empiezan a reaccionar negativamente porque Kicillof sube en las encuestas, también puede aparecer un efecto miedo entre los votantes”, afirmó.

Según explicó, ese temor podría incluso terminar favoreciendo al oficialismo si parte del electorado interpreta que un cambio de signo político implicaría un nuevo episodio de inestabilidad financiera.

Para Timerman, el principal desafío de la oposición peronista pasa por ofrecer mayores precisiones sobre su programa económico. “Al peronismo, a Kicillof o a quien sea, le falta explicar mejor qué es lo que va a hacer y cuál va a ser su relación con el mundo financiero”, indicó.

Timerman: “La experiencia de 2019 sigue muy presente. Los activos argentinos llegaron a caer cerca del 70% después de las PASO"
Timerman: “La experiencia de 2019 sigue muy presente. Los activos argentinos llegaron a caer cerca del 70% después de las PASO"

Además, consideró que los inversores mantienen dificultades para interpretar el escenario argentino y que esa incertidumbre desalienta decisiones de inversión.

“No entienden bien lo que pasa en la Argentina y terminan yendo a otros países donde las reglas son más claras”, sostuvo. Y aclaró que esa incertidumbre no alcanza únicamente a los grandes fondos de inversión, sino también a quienes evalúan tomar un crédito o invertir para ampliar un pequeño emprendimiento.

“El que quiere renovar su fábrica o comprar maquinaria también se pregunta qué va a pasar después de las elecciones, si habrá un cambio radical o si volveremos al péndulo. Esa incertidumbre hace que cueste reactivar”, explicó.

Por último, Timerman señaló que el proceso de reformas impulsado por el presidente Javier Milei también genera costos en distintos sectores de la economía.

“En medio de esta gran transformación que Milei quiere hacer, hay sectores perjudicados, y esa es una realidad que no puede negar nadie. Hasta Messi no la negó”, concluyó.

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