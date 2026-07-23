Ciencia

Un estudio global detectó que la resistencia a los antibióticos creció en niños y adolescentes de todo el mundo

La investigación, publicada en JAMA Pediatrics, analizó más de 106.000 muestras pediátricas en 82 países entre 2004 y 2022, y proyecta un mayor deterioro hasta 2035, sobre todo en los fármacos utilizados ante bacterias multirresistentes

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Varias pastillas y cápsulas de colores surtidos, mezcladas con placas de Petri que contienen colonias bacterianas con diferentes patrones.
La resistencia antimicrobiana en la población pediátrica aumentó en todas las regiones y el estudio proyectó un mayor deterioro hasta 2035 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio global publicado en JAMA Pediatrics detectó un aumento en la resistencia a los antibióticos entre niños y adolescentes en todas las regiones del mundo entre 2004 y 2022. La investigación, recogida por Correio Braziliense, analizó 106.581 muestras de infecciones pediátricas de 82 países.

El estudio halló que la resistencia antimicrobiana aumentó en la población de 0 a 18 años y proyectó un mayor deterioro hasta 2035, sobre todo en antibióticos de los grupos de vigilancia y de reserva, que se usan en infecciones graves y ante bacterias multirresistentes. Según Correio Braziliense, los autores aplicaron la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que divide estos fármacos en acceso, vigilancia y reserva.

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El trabajo estuvo a cargo de investigadores del Instituto de Investigación Pediátrica Murdoch (MCRI) y de la Universidad de Sídney. Según el periódico, los antibióticos del grupo de acceso registran las tasas absolutas más altas de resistencia, pero el aumento más rápido aparece en los grupos de vigilancia y de reserva, lo que reduce las opciones terapéuticas para niños hospitalizados.

El mayor avance se concentra en las infecciones pediátricas graves

En las unidades de cuidados intensivos pediátricos, la resistencia a los antibióticos del grupo de vigilancia pasó de 15% a 33% en el período analizado, según los datos del estudio citados por Correio Braziliense. Entre niños de hasta dos años internados en terapia intensiva, el índice subió de 12% a 32%.

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Un niño, dos profesionales médicos con batas y mascarillas, una computadora portátil, tijeras, lápices, juguetes y pastillas sobre un escritorio.
La sepsis y las infecciones respiratorias mostraron un aumento de la resistencia a los antibióticos en pacientes pediátricos, con un impacto mayor en bebés de cero a dos años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los casos de sepsis, la resistencia aumentó de 15% a 30%. En las infecciones respiratorias, pasó de 12% a 29%, de acuerdo con el resumen del estudio difundido por el diario.

La pediatra de UCI pediátrica Fernanda César dijo a Correio Braziliense que el dato más preocupante es “la velocidad del avance en los antibióticos considerados de reserva”. La especialista añadió que ese incremento fue más marcado en bebés de cero a dos años, sobre todo en cuadros de sepsis e infecciones respiratorias.

Las bacterias y los antibióticos que más preocupan

Entre las bacterias evaluadas, Acinetobacter baumannii destacó por sus altos niveles de resistencia en casi todas las categorías de antibióticos analizadas, según Correio Braziliense. Las proyecciones indican que hacia 2035 cerca de 82% de sus cepas podrían resistir a los carbapenémicos.

La otra preocupación es Klebsiella spp., responsable de infecciones urinarias, neumonías y sepsis, de acuerdo con el periódico. El estudio proyectó que su resistencia a los carbapenémicos llegará a alrededor de 35% hacia 2035.

El trabajo también registró un aumento de la resistencia a las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, muy usadas en infecciones graves en niños. Ese índice pasó de 16% en 2004 a 31% en 2022 y podría alcanzar 36% en 2035, según el diario.

Un estetoscopio azul y plateado se apoya en una superficie blanca plana.
La resistencia antimicrobiana en la población de 0 a 18 años podría agravarse hasta 2035, sobre todo en antibióticos de vigilancia y de reserva (Imagen Ilustrativa Infobae)

César afirmó a Correio Braziliense que Acinetobacter baumannii “ya presenta la mayor resistencia general entre todos los patógenos analizados”. También señaló que Klebsiella spp. es la bacteria que más rápido gana resistencia, en especial frente a cefalosporinas y carbapenémicos.

Qué factores impulsan la resistencia y cómo se puede contener

La coautora del estudio y profesora del MCRI, Penelope Bryant, dijo a Correio Braziliense que en los países de bajos ingresos es necesario afrontar el uso indiscriminado de antibióticos y el saneamiento precario. También reclamó mejor acceso a técnicas de diagnóstico y a antibióticos de primera línea.

Bryant añadió que los países de ingresos altos deben combatir el uso excesivo de antibióticos en la agricultura, la veterinaria, la atención primaria y los hospitales. Según Correio Braziliense, el estudio también vinculó la expansión del problema con la desigualdad en el acceso a diagnósticos.

El infectólogo del Hospital Brasília, Henrique Valle Lacerda, dijo a Correio Braziliense que prevenir resulta más eficaz que limitarse a crear antibióticos nuevos, porque cada fármaco nuevo añade presión de resistencia cuando se usa de forma irracional. Entre las medidas mencionó la vacunación, el uso racional de antibióticos, el diagnóstico rápido y correcto y la vigilancia epidemiológica.

El panorama descrito por el estudio y por los especialistas apunta a una respuesta basada en varias medidas a la vez. Según esas fuentes, contener la resistencia exige combinar diagnóstico, vigilancia, vacunación y un uso más cuidadoso de estos medicamentos.

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