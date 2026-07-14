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Al rescate de un antibiótico ‘olvidado’: un medicamento de los años 80 demuestra su eficacia contra las superbacterias

Cerca de 24.000 personas mueren cada año en España por la resistencia a los antibióticos

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Estas colonias bacterianas fueron cultivadas en placas de Petri en el Laboratorio Kolter de la Facultad de Medicina de Harvard. Muchas especies de bacterias han evolucionado hasta convertirse en superbacterias, que pueden ser letales. (Scott Chimileski, Roberto Kolter—Facultad de Medicina de Harvard)
Estas colonias bacterianas fueron cultivadas en placas de Petri en el Laboratorio Kolter de la Facultad de Medicina de Harvard. Muchas especies de bacterias han evolucionado hasta convertirse en superbacterias, que pueden ser letales. (Scott Chimileski, Roberto Kolter—Facultad de Medicina de Harvard)

En la década de los 80 se creó un antibiótico de la familia de las penicilinas que demostró ser eficaz contra un grupo de bacterias, pero que dejó de comercializarse en España. Sin embargo, una red de 29 hospitales ha decidido rescatarlo para demostrar su eficacia contra las enterobacterias multirresistentes.

Las infecciones provocadas por enterobacterias se tratan con cefalosporinas. Si estas no surten efecto, el tratamiento vira hacia otro grupo de medicamentos conocidos como carbapenemas. No obstante, el aumento de las infecciones bacterianas también ha derivado en que las bacterias se vuelvan resistentes a estos fármacos de último recurso.

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Estas resistencias plantean un problema de salud pública, pues reducen las opciones de tratamiento a la vez que elevan el riesgo de complicaciones graves. Es ante esta cuestión cuando surge una investigación liderado por el Hospital Virgen Macarena de Sevilla y otros 29 hospitales para demostrar la eficacia de la temocilina frente a estas bacterias multirresistentes.

Imagen de archivo de científicos investigando en un laboratorio (Magnific)
Imagen de archivo de científicos investigando en un laboratorio (Magnific)

Una alternativa antibiótica eficaz y segura

El equipo del Virgen Macarena ha planteado la necesidad de identificar alternativas terapéuticas que permitan reducir el consumo de carbapenémicos. Así, se han puesto en marcha varios estudios sobre ‘antibióticos olvidados’, fármacos producidos y utilizados hace algunas décadas y actualmente en desuso.

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El Proyecto Astarté, como se ha nombrado este ensayo clínico en honor a dicha diosa fenicia tan venerada en el Mediterráneo (como muestra la estatuilla de bronce del tesoro de El Carambolo), ha demostrado la eficacia de la temocilina en el tratamiento de las infecciones al nivel de las carbapenemas.

Medicamentos en blíster. (BERBÉS/Europa Press)
Medicamentos en blíster. (BERBÉS/Europa Press)

El trabajo de investigación, publicado en The Lancet, ha analizado la respuesta del tratamiento con antibióticos en 334 pacientes (167 fueron tratados con temocilina y 167 con carbapenémicos), obteniendo en ambos grupos resultados similares, lo que demuestra la eficacia de este medicamento como alternativa eficaz y segura al mismo nivel que los carbapenémicos.

Las enterobacterias son microorganismos que habitan de forma natural en el intestino de animales y seres humanos. Aunque muchas forman parte de la microbiota intestinal normal, algunas pueden causar enfermedades, como las pertenecientes a los géneros Salmonella, Escherichia, Shigella y Yersinia.

La resistencia de las bacterias a los antibióticos mata más que los accidentes de tráfico en España.

La era de la resistencia a los antibióticos

Ante una infección bacteriana, los antibióticos son la primera línea de acción. Sin embargo, la proliferación de bacterias multirresistentes a estos fármacos está provocando que enfermedades que antes podían curarse sin mayores problemas, como una neumonía, hoy puedan ser potencialmente mortales.

Equipo investigador del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen Macarena y del grupo IBiS de Investigación Clínica de Enfermedades Infecciosas / HUVM
Equipo investigador del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen Macarena y del grupo IBiS de Investigación Clínica de Enfermedades Infecciosas / HUVM

Según datos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), cada año mueren en España más de 24.000 personas por bacterias resistentes al antibiótico. De hecho, se estima que en 25 años podría matar a 208 millones de personas, convirtiéndose así en la primera causa de muerte para el año 2050, por delante del cáncer.

Ante esta amenaza, distintos organismos internacionales están diseñando planes estratégicos con el objetivo de reducir el riesgo de desarrollar esta resistencia a los medicamentos. En España, el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) está conformado por todas las comunidades autónomas, diez ministerios y más de 70 sociedades científicas con el fin de vigilar el consumo de los antibióticos, controlar las resistencias bacterianas, formar a los profesionales sanitarios y concienciar a la población en su conjunto.

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