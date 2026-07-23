Ciencia

El mito del “gen del deportista”: por qué la genética no basta para crear campeones

Estudios científicos advierten que el desarrollo de un atleta depende de otros factores externos. Por qué la herencia puede ser importante, pero no basta para predecir quién llegará a la élite

Guardar
Google icon
Unas zapatillas azules, un plan de entrenamiento, un frasco con modelo de ADN y una barra de proteínas sobre una mesa de madera en un vestuario.
Una revisión de 25 años concluye que las variantes del ADN solo explican una parte mínima del rendimiento y que la preparación y el entorno pesan más al formar atletas de élite (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el deseo de entender qué distingue a los deportistas sobresalientes impulsó teorías y debates sobre el origen del talento atlético. La irrupción de la genética deportiva generó expectativas de respuestas concretas, aunque la ciencia todavía enfrenta obstáculos para convertir la información genética en pronósticos confiables sobre el rendimiento. Según un análisis de la revista especializada de alto rendimiento High Fitness, una revisión internacional de 25 años aporta nuevos datos sobre la relación entre herencia biológica y capacidad física.

El informe seleccionó los resultados más sólidos y descartó creencias instaladas en el ámbito deportivo. Sostiene que, aunque se identificaron variantes ligadas a resistencia, potencia y fuerza, ninguna permite definir con certeza quién se destacará en el alto rendimiento. El trabajo resalta el peso de la preparación y el entorno sobre los supuestos beneficios de la genética.

PUBLICIDAD

Este diagnóstico coincide con evaluaciones de expertos en publicaciones especializadas. Un artículo publicado en la revista científica Genes (Basel) señala que, aunque la utilización de información genética en el deporte gana terreno, todavía es necesario un respaldo empírico más robusto antes de su aplicación profesional.

Qué estudia la genética aplicada al deporte

Infografía con un título, texto explicativo, diagramas de ADN, figuras humanas ejercitándose, diversos íconos de genética y deporte, logo Infobae.
Una infografía explica cómo el rendimiento deportivo depende más de la preparación y el entorno que de la genética, desmintiendo el mito del "gen del deportista". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ADN guarda la información que define las características de cada individuo, pero pequeñas diferencias —denominadas polimorfismos genéticos— generan diversidad.

La genética deportiva investiga cómo estas variaciones influyen en cualidades físicas, como la resistencia o la potencia. Para identificar “marcadores genéticos”, los especialistas comparan la frecuencia de ciertas variantes entre deportistas de élite y la población general.

PUBLICIDAD

Según el informe, solo 128 de los 251 polimorfismos evaluados en 25 años cumplieron criterios de rigor y replicación. La revisión en Genes (Basel) destaca la influencia de los genes ACTN3 y ACE, aunque aclara que aún no existen pruebas suficientes para trasladar estos hallazgos al ámbito práctico.

Genes bajo análisis: resistencia, potencia y fuerza

Estudios advierten que los marcadores ligados a resistencia, potencia y fuerza no alcanzan para anticipar el alto rendimiento (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)
Estudios advierten que los marcadores ligados a resistencia, potencia y fuerza no alcanzan para anticipar el alto rendimiento (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

Entre los marcadores más observados figura ACTN3, cuya variante C permite la producción de una proteína presente en fibras musculares de rápida contracción, esenciales para disciplinas explosivas. Sin embargo, High Fitness advierte que esta característica no garantiza el éxito: hay atletas de élite sin ella y personas con el genotipo “ideal” que no logran destacarse.

En deportes de larga duración, variantes en AMPD1, PPARA y PPARGC1A se relacionan con el metabolismo energético y el uso eficiente de grasas. El gen HFE interviene en el transporte de hierro. Para la fuerza máxima, estudios recientes destacan el papel del receptor de andrógenos (AR) y PPARG. Según la revisión internacional, los modelos actuales suman la influencia de varias variantes y descartan la existencia de un único “gen del campeón”.

El informe establece que la combinación de estos marcadores solo explica una fracción de las diferencias observadas. “Incluso los 12.111 polimorfismos asociados a la altura apenas explican el 40% de la variabilidad”, indica el texto, y subraya que anticipar el rendimiento deportivo resulta aún más complejo.

Por qué los tests genéticos no cumplen sus promesas

Futbolista masculino joven sentado en campo de césped verde bajo el sol, estirando la pierna izquierda, tocando su zapato azul con las manos. Al fondo, árboles y portería.
Aunque se asocian a rasgos como velocidad o resistencia, los especialistas remarcan que hay deportistas destacados sin los genes ACTN3 y ACE (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, varias empresas ofrecen pruebas que prometen anticipar el potencial físico o diseñar rutinas personalizadas a partir del ADN. Según la revista deportiva, estas propuestas carecen de base científica: los marcadores empleados representan solo una pequeña parte del rendimiento y dejan de lado la influencia de múltiples genes y condiciones externas.

Otro artículo divulgado en la revista Human Genomics advierte que resulta “prematuro y riesgoso” utilizar la genómica actual para predecir resultados o planificar entrenamientos. El texto recomienda restringir estos servicios hasta que exista evidencia más completa y regulaciones adecuadas.

“Hoy no se justifica el uso de tests genéticos para seleccionar talentos ni para personalizar entrenamientos”, advierte el informe. Los expertos señalan el peligro de interpretar los resultados de modo erróneo y desalentar a quienes no poseen los supuestos genes “favorables”.

Por el momento, la observación directa, la respuesta individual al trabajo físico y la experiencia de los entrenadores siguen siendo herramientas más seguras para orientar trayectorias deportivas.

Hacia dónde va la investigación

Una mano masculina y una mano femenina sostienen una doble hélice de ADN brillante y translúcida sobre un fondo gris liso.
Los especialistas señalan que el rendimiento surge de la interacción entre múltiples variantes y factores externos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, los estudios se orientan a proyectos de mayor alcance que integran información genética, molecular, bioquímica y fisiológica. Los especialistas citados por High Fitness consideran que solo con grandes bases de datos y tecnologías avanzadas será posible analizar la interacción entre genes, ambiente y epigenética.

Nuevas líneas exploran el impacto de la herencia en la adaptación al entrenamiento, la prevención de lesiones y los factores psicológicos que influyen en el desempeño. Por ahora, la genética ofrece algunas pistas, pero no permite anticipar quién llegará a la cima.

La información disponible confirma que el rendimiento depende de una combinación de factores: preparación, alimentación, entorno y mentalidad. La genética puede aportar datos relevantes, pero no alcanza para identificar campeones ni sustituye la dedicación y el esfuerzo necesarios para sobresalir.

Temas Relacionados

GenéticaGenesADNRendimiento deportivoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La contaminación del aire eleva el riesgo de Parkinson, según un análisis internacional

Un estudio dirigido por la Universidad de Cambridge, que revisó 42 investigaciones, detectó que la polución afecta más allá de los pulmones y podría contribuir a un aumento de casos de enfermedades neurodegenerativas

La contaminación del aire eleva el riesgo de Parkinson, según un análisis internacional

La clave de una vida plena está en los vínculos, según las mayores investigaciones sobre bienestar

Estudios con décadas de seguimiento y análisis globales revelan que la calidad de las conexiones personales influye más en el bienestar que el éxito profesional o los logros materiales

La clave de una vida plena está en los vínculos, según las mayores investigaciones sobre bienestar

Desarrollo de investigadores suizos: un sensor portátil detecta en 90 segundos si el cuerpo está quemando grasa

Investigadores del Instituto ETH Zúrich crearon un dispositivo portátil que mide la acetona en el aliento. El avance, difundido por la revista Nature, apunta a facilitar el monitoreo metabólico sin análisis de sangre

Desarrollo de investigadores suizos: un sensor portátil detecta en 90 segundos si el cuerpo está quemando grasa

Un consenso científico propuso pautas para una longevidad saludable en América Latina: el rol de la vacunación

Expertos de nueve países participaron en la elaboración de un documento que insta a reforzar la inmunización contra la gripe en adultos mayores para preservar autonomía, reducir hospitalizaciones y fortalecer la respuesta de los sistemas de salud ante el envejecimiento poblacional

Un consenso científico propuso pautas para una longevidad saludable en América Latina: el rol de la vacunación

Guardar comida caliente en plástico se vincularía con mayor migración de químicos

Revisiones de la literatura y reportes de organismos señalan que el calor favorece el paso de ftalatos, bisfenoles y partículas desde envases reutilizables hacia los alimentos, sobre todo si son grasos o ácidos

Guardar comida caliente en plástico se vincularía con mayor migración de químicos

DEPORTES

Dolor en el mundo del automovilismo: a los 21 años, murió un ex rival de Colapinto en la Fórmula 3

Dolor en el mundo del automovilismo: a los 21 años, murió un ex rival de Colapinto en la Fórmula 3

El Hurlingham Club, la joya de 1888 que mantiene viva la tradición del césped en el tenis argentino

“Completa coincidencia”: la curiosa conferencia en la F1 entre Colapinto y dos españoles tras la final del Mundial 2026

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

La importante decisión que tomó Francia respecto al reemplazante de Deschamps en la selección: “Es inminente”

TELESHOW

Evangelina Anderson celebró su cumpleaños en Marbella vestida de princesa: “Me deprime un poco cumplir años”

Evangelina Anderson celebró su cumpleaños en Marbella vestida de princesa: “Me deprime un poco cumplir años”

La indignación de Romina Uhrig por la falta de higiene dentro de la casa de Gran Hermano: “Es una falta de respeto”

El nuevo viaje de Zaira Nara a Ibiza: entre la playa, sus clásicos mates y el relax total

Cathy Fulop recordó el flechazo con Ova Sabatini: una novela, un amor que se marchitaba y una actriz como celestina

Tamara Báez anunció su cambio de look tras contar que está embarazada: “Lo necesitaba”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia expresa su preocupación por la frase de Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua

El Gobierno de Bolivia expresa su preocupación por la frase de Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua

Helen Mirren, Seth Rogen y Chris Rock encabezan la programación del Festival de Toronto

“Sobrevivir 90 minutos bajo la guillotina”: Los salvadoreños Iván Barton y David Morán, galardonados tras el Mundial 2026

Costa Rica: La aerolínea Iberojet sumará un tercer vuelo semanal entre Madrid y San José desde finales de noviembre

Honduras: Falta de reformas electorales podría generar incertidumbre rumbo a las elecciones de 2029