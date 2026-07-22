Un quinto fallecido eleva las muertes por legionelosis en Nueva York

El brote de legionelosis en el Upper East Side de Nueva York dejó cinco muertos y afectó a 82 personas (ABC7)

Las autoridades confirmaron una quinta muerte por legionelosis en el Upper East Side de Nueva York, donde un brote ya afectó a 82 personas. El Departamento de Salud de la ciudad considera que el origen de las infecciones probablemente haya sido eliminado después de que se limpiaran y desinfectaran las torres de enfriamiento en las que se detectó la bacteria.

Ocho pacientes seguían hospitalizados hasta este martes, mientras que 56 habían recibido el alta y otros 13 no necesitaron internación. El Departamento de Salud informó que no se detectaron nuevos casos en los últimos seis días y que nadie reportó síntomas nuevos en más de diez.

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Las cadenas estadounidenses ABC News y CBS New York difundieron la actualización oficial sobre el brote, que afecta a los códigos postales 10028, 10075 y 10128, en una zona que incluye los barrios de Carnegie Hill y Yorkville.

Un mapa de Manhattan muestra el brote de Legionella en los códigos postales 10128, 10028 y 10075 de Nueva York (ABC7/Imagen Ilustrativa Infobae)

Las torres de enfriamiento concentran la investigación del brote

El Departamento de Salud informó que 34 torres de enfriamiento en 33 edificios dieron positivo a Legionella. Otras nueve arrojaron resultado negativo y todavía se esperaban análisis de 140 torres adicionales, con resultados previstos para la semana siguiente.

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Las autoridades precisaron que todos los edificios donde se detectaron bacterias ya completaron la remediación: drenaron, limpiaron y desinfectaron sus sistemas. El organismo aclaró que un resultado positivo indica que la torre contenía bacterias vivas al momento de la prueba, pero no demuestra por sí solo que esa instalación haya sido el origen del brote.

Las autoridades investigan una o varias torres de enfriamiento como fuente probable del brote de Legionella en el Upper East Side y aclararon que el agua potable no está comprometida (ABC7)

La lista de inmuebles alcanzados incluye escuelas privadas, edificios residenciales, consultorios médicos, tiendas de ropa y el Museo Guggenheim de Nueva York. El Departamento de Salud indicó además que seguirá inspeccionando cada torre de enfriamiento que haya dado positivo.

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De acuerdo con el organismo, el riesgo inmediato parece haber disminuido. La fuente de la bacteria habría sido eliminada y no existe un problema en los sistemas de plomería de los edificios del área afectada.

Qué es la legionelosis y cómo se transmite

La legionelosis es una forma grave de neumonía causada por la inhalación de la bacteria Legionella en pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire o por el ingreso accidental de agua contaminada a los pulmones. El Departamento de Salud pidió que cualquier persona que haya pasado tiempo en la zona afectada consulte de inmediato si presenta síntomas similares a los de la gripe.

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La legionelosis es una forma grave de neumonía que se transmite por la inhalación de gotas de agua contaminadas con la bacteria Legionella

Los síntomas pueden aparecer hasta 14 días después de la exposición. Las autoridades también señalaron que los residentes de los códigos postales afectados pueden seguir bebiendo agua de la canilla, bañándose, duchándose, cocinando y usando el aire acondicionado doméstico.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos explican que la bacteria existe de forma natural en agua dulce, aunque en general en cantidades que no provocan enfermedad. Suele multiplicarse mejor en agua templada o caliente.

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El contagio entre personas no es habitual. Las infecciones aparecen cuando la bacteria entra en el suministro de agua de un edificio y alcanza elementos como duchas, grifos, tanques de agua caliente, calentadores, torres de enfriamiento u otros componentes del sistema hidráulico.

De acuerdo a las autoridades, la prevalencia de esta enfermedad aumentó durante la última década y alcanzó un pico de 2,71 casos cada 100.000 habitantes en 2018. Los casos bajaron en el primer año de la pandemia de COVID-19 y volvieron a subir en 2021.

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Aunque la mayoría de los pacientes se recupera con antibióticos, algunos grupos corren mayor riesgo de sufrir complicaciones mortales. Entre ellos figuran las personas inmunodeprimidas y quienes padecen enfermedades pulmonares crónicas.

La viuda de una de las víctimas prepara una demanda

La viuda prepara una demanda por presuntas fallas en el mantenimiento de una torre de enfriamiento que derivaron en la muerte de su esposo (Captura CBS News)

Ida Goldstein tenía previsto celebrar en agosto 50 años de matrimonio con su esposo, Robert, pero el hombre, de 88 años, murió el viernes pasado por legionelosis. La mujer lo describió como un empresario jubilado y veterano de la Fuerza Aérea que gozaba de buena salud antes de enfermar de forma repentina.

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“Es algo que no se ve, un monstruo invisible, un vapor que simplemente entró en sus pulmones y me lo arrebató”, dijo a CBS News.

El inmueble donde vivían los Goldstein dio negativo para Legionella, por lo que el abogado de la mujer espera que las autoridades determinen el origen del brote antes de iniciar acciones legales.

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Ida Goldstein junto a su esposo, Robert, quien murió de legionelosis a los 88 años en medio del brote que afecta al Upper East Side de Nueva York (Captura CBS News)

Reclamos por la respuesta de la ciudad

Julie Menin, presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, pidió mayor transparencia al Departamento de Salud y advirtió que la ciudad todavía no había superado la crisis.

La funcionaria cuestionó que las autoridades no hubieran desinfectado antes las torres de enfriamiento, una vez que identificaron el epicentro del brote.

“¿Por qué no comenzaron a desinfectar de forma proactiva, hace varias semanas, esas torres, lo que presumiblemente podría haber evitado muchos de estos casos?”, planteó Menin durante una conferencia de prensa.

También anunció un paquete de medidas para mejorar la información pública, crear una línea directa de comunicación y promover una respuesta más rápida ante futuras infecciones. El Consejo Municipal realizará una audiencia de supervisión en septiembre.

Julie Menin, presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, pidió mayor transparencia en la gestión del brote de legionelosis y cuestionó la demora en la desinfección de las torres de enfriamiento (REUTERS/Eduardo Munoz)

El Departamento de Salud rechazó las críticas y defendió su actuación. Un portavoz sostuvo que la investigación comenzó cuando se habían confirmado solo dos casos, antes de que el protocolo municipal exigiera tres, y que la ciudad ordenó limpiar y desinfectar de inmediato las torres con resultados positivos.

La investigación continuará con pruebas de ADN que compararán las bacterias halladas en las torres de enfriamiento con las muestras de los pacientes. El objetivo es determinar cuál fue la fuente del brote y actualizar los protocolos para prevenir nuevos episodios.