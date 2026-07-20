¿Las pesas cambian el cuerpo femenino? La ciencia explica qué ocurre realmente

El entrenamiento de fuerza femenino no aumenta el volumen corporal de forma automática y puede ampliar la autonomía funcional y la ventana de salud

El entrenamiento de fuerza en mujeres no aumenta el volumen corporal de forma automática y, según expertos y estudios citados por Vogue, aporta autonomía funcional, resistencia y estímulos ligados a la neuroplasticidad. El texto sitúa ese beneficio en un marco más amplio: vivir mejor durante más tiempo y conservar capacidad de movimiento con el paso de los años.

El artículo plantea que hay recursos para disimular la edad biológica, desde el cuidado del cabello hasta la ropa o ciertos tratamientos estéticos. Pero la revista sostiene que un solo movimiento puede revelar cómo atravesó el tiempo el cuerpo y que una de las formas de ampliar la “ventana de salud” es entrenar contra resistencia, es decir, con pesas.

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El doctor Massimo Gualerzi, médico cirujano especializado en cardiología, experto en medicina antienvejecimiento y director científico de The Longevity Suite, dijo a Vogue: “Evitar el riesgo de fragilidad, pérdida de masa, autonomía y decadencia funcional con el avance de la edad”.

Vogue destacó que entrenar contra resistencia con pesas ayuda a conservar la capacidad de movimiento y a vivir mejor durante más tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gualerzi añadió que considera la masa muscular uno de los indicadores más importantes de la salud femenina a lo largo de la vida. También explicó que los músculos actúan como órganos endocrinos que se comunican con otras áreas del organismo e influyen en el metabolismo, el sistema inmunitario, el cerebro y el equilibrio hormonal.

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El especialista señaló además que tener una buena masa muscular y entrenar para mantenerla contribuye a gestionar la resistencia a la insulina típica del síndrome de ovario poliquístico. También indicó que favorece un entorno metabólico más equilibrado en la menopausia.

El artículo observa que la actividad física ya no se vive solo con esfuerzo y que hoy también funciona como tendencia. Vogue menciona la expansión de estudios de pilates, clubes de running y gimnasios donde la gente se prepara para Hyrox, una competición internacional de entrenamiento bajo techo.

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El mito de que las pesas ensanchan

Pese a ese auge, la desconfianza hacia las pesas persiste, sobre todo entre mujeres. La idea más extendida, según el texto, es el temor a “ensancharse”.

El entrenamiento de fuerza en mujeres contribuye a gestionar la resistencia a la insulina del síndrome de ovario poliquístico y favorece un entorno metabólico más equilibrado en la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Benedetta Brandi, entrenadora personal y psicóloga clínica, dijo a Vogue: “Es imposible para una mujer desarrollar el mismo volumen masculino, dada la estructura física, la sensible diferencia hormonal y, en añadidura a niveles inferiores, unas 20 veces menores, de testosterona”.

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Brandi, conocida en redes como @bennyinpale, añadió que ni siquiera todos los hombres tienen un físico musculado y que lo decisivo es el recorrido de entrenamiento. Su comunidad reúne a 150 mil personas, sobre todo mujeres jóvenes de entre 20 y 25 años, con quienes aborda desinformación sobre pesas, alimentación y forma física.

El texto también menciona el cambio físico de Rosalía y Dua Lipa como señal de un ideal corporal menos delgado. A partir de ahí, contrapone la fuerza a la obsesión por un cuerpo cada vez más ligero y cuestiona el imaginario que rodea a la comunidad de las llamadas “Pilates Princess”.

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Brandi criticó ese enfoque del marketing del fitness femenino. “No tolero el marketing del fitness femenino que promueve físicos siempre más ligeros; me hace pensar en esa idea patriarcal de que las mujeres deban ser frágiles, ocupar poco espacio, para ser consideradas como tales”, subrayó.

La discusión sobre fitness femenino cuestionó el ideal de cuerpos cada vez más ligeros y vinculó la fuerza con independencia y seguridad corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrenadora sostuvo que los efectos de este tipo de trabajo no se limitan a la estética. Según dijo, más allá de unos brazos tonificados o de alcanzar el “físico de los sueños”, el entrenamiento ofrece la seguridad de sentirse fuerte en el propio cuerpo y de descubrir la capacidad de no depender de nadie.

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El artículo menciona además a Hailey Baldwin Bieber como ejemplo cultural de esa conversación, al aludir al apodo de “Muscle Mommy” para jóvenes mujeres que recuperaron forma tras el embarazo con una mayor definición corporal. La referencia aparece como señal de que el mensaje podría llegar más lejos si lo encarnan figuras de alta visibilidad.

Fuerza, autonomía y envejecimiento

Para Massimo Gualerzi, conservar la independencia funcional tiene un peso psicológico y social central en mujeres de todas las edades. En ese sentido, aseguró que nunca es tarde para empezar y citó casos de personas de 60, 70 e incluso 80 años que obtuvieron mejoras en movilidad, postura y equilibrio.

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El experto añadió que una de las partes más valiosas de su trabajo consiste en observar cómo el cuerpo recupera función y confianza cuando recibe el estímulo adecuado. También consideró posible introducir este tipo de entrenamiento en la adolescencia, siempre con métodos apropiados y con atención al componente psicológico.

La medicina de la longevidad señaló que la actividad muscular produce moléculas que favorecen la neuroplasticidad y permiten entrenar el cerebro de forma indirecta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre ese punto, Brandi explicó que a menudo la consultan madres de chicas de 16 que quieren ir al gimnasio para mejorar su físico. Ella responde que antes conviene entender qué hay detrás de ese deseo y recuerda que a esa edad también puede ser positivo probar otros deportes y otras dinámicas de grupo.

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En el tramo final, Vogue recoge otro argumento de la medicina de la longevidad a favor del estímulo muscular. Gualerzi sostuvo que la investigación mostró recientemente que el músculo produce, durante la actividad física, moléculas biológicamente activas capaces de favorecer la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones y adaptarse a los estímulos.

“Me gusta decir que entrenar el músculo significa entrenar indirectamente también el cerebro”, afirmó el especialista.