Ciencia

Evitar los picos de glucosa, un objetivo posible con cambios en la alimentación y el estilo de vida

Diversos estudios internacionales identifican combinaciones de alimentos, actividad física y descanso adecuado como las claves principales para estabilizar el azúcar en sangre

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los picos de glucosa son aumentos bruscos del azúcar en sangre tras consumir carbohidratos o azúcares simples y pueden asociarse con resistencia a la insulina, prediabetes y enfermedades cardiovasculares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar los picos de glucosa de manera natural requiere cambios concretos en la alimentación, la actividad física y el estilo de vida, según diversas investigaciones internacionales. La evidencia reciente de instituciones como la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), el Centro Oncológico MD Anderson y publicaciones especializadas en metabolismo describe una serie de hábitos que pueden aplicarse para lograr un control estable del azúcar sin recurrir a medicamentos, en personas sanas.

Estos estudios señalan que la elección de alimentos integrales, el consumo regular de fibra, la reducción de azúcares simples y la incorporación de grasas saludables contribuyen a evitar fluctuaciones abruptas en los niveles de glucosa.

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Además, la actividad física regular, como caminatas después de las comidas o ejercicios de fuerza, favorece la sensibilidad a la insulina y ayuda a mantener la glucosa en rangos normales. Por otro lado, prácticas como dormir lo suficiente, manejar el estrés y mantener horarios de comidas regulares también son fundamentales para prevenir los aumentos repentinos de azúcar en sangre.

Qué son los picos de glucosa y por qué es importante controlarlos

Vista aérea de un plato dividido con ensalada, brócoli, coles de Bruselas, sopa de verduras, salmón, aguacate, yogur con frutos secos, huevo, arroz integral, pan y batatas.
La evidencia científica indica que elegir alimentos integrales, sumar fibra y reducir azúcares simples ayuda a mantener un control estable de la glucosa en personas sanas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pico de glucosa corresponde a un aumento brusco y marcado de los niveles de azúcar en sangre después de consumir alimentos ricos en carbohidratos o azúcares simples. Según un informe de la UCLA Health, estos episodios no solo provocan molestias inmediatas —como cansancio, hambre y confusión mental—, sino que, de repetirse en el tiempo, pueden asociarse con mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, prediabetes y enfermedades cardiovasculares.

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La American Diabetes Association (ADA) y el Centro Oncológico MD Anderson coinciden en que limitar la frecuencia e intensidad de estos picos contribuye a mantener la saciedad, la energía y la concentración a lo largo del día, además de reducir el riesgo de futuras complicaciones metabólicas.

Estrategias científicas para evitar los picos de glucosa

Alimentación

De acuerdo con la UCLA Health, la clave está en equilibrar las comidas y evitar los llamados “carbohidratos desnudos”. Para esto, las recomendaciones se centran en:

  • Priorizar alimentos de bajo índice glucémico, como legumbres, vegetales y granos integrales.
  • Incluir proteínas magras y grasas saludables en cada comida. El método del plato sugiere llenar la mitad con verduras, un cuarto con proteínas y el resto con cereales integrales.
  • Añadir fibra en cantidades superiores a 30 gramos diarios. El Metabolic Journal resalta el papel de la fibra en retardar la absorción de glucosa y favorecer la señalización de la insulina.
  • Consumir los alimentos en un orden específico: primero fibra (verduras), luego proteínas y grasas, y por último los carbohidratos. Esta secuencia ralentiza la entrada de azúcar en sangre, según la publicación The Educated Patient.
  • Evitar bebidas azucaradas y reducir al mínimo los azúcares simples.

La especialista Goukasian, consultada por la UCLA Health, enfatiza: “El objetivo no es eliminar los carbohidratos, sino elegir el tipo adecuado y buscar el equilibrio”. También recomienda combinar frutas con yogur o mantequilla de maní, y acompañar el pan con huevo y palta.

Movimiento físico y hábitos diarios

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El manejo del estrés, la hidratación adecuada y dormir bien también influyen en la glucosa, y la UCLA Health señala que acostarse temprano ayuda a evitar elevaciones al día siguiente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física corta es una de las estrategias más accesibles. La UCLA Health y el Metabolic Journal subrayan que una caminata de 10 a 20 minutos después de cada comida puede reducir los picos de glucosa hasta en un 50 por ciento. La ADA recomienda acumular al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico y dos sesiones de fuerza.

El control del estrés figura como otro punto importante. El Metabolic Journal y la UCLA Health citan que técnicas como la meditación guiada, el yoga o pasar tiempo al aire libre pueden moderar los aumentos de glucosa asociados al estrés.

Además, la hidratación adecuada y el descanso nocturno influyen sobre el metabolismo. El Centro Oncológico MD Anderson aconseja beber agua en lugar de bebidas azucaradas, y la UCLA Health destaca que dormir bien y acostarse temprano ayuda a evitar elevaciones anómalas de glucosa al día siguiente.

Otros factores y recomendaciones de expertos

El Metabolic Journal menciona la importancia de la masa muscular como “sumidero” de glucosa: el trabajo de fuerza favorece la utilización de azúcar por parte de los músculos. Además, se recomienda evitar el consumo excesivo de alcohol, especialmente bebidas con alto contenido de azúcar, y prolongar el ayuno nocturno al menos dos horas antes de dormir, una medida que mostró beneficios en estudios recientes publicados por ScienceDaily.

La UCLA Health y la ADA coinciden en que la autoobservación resulta clave. Llevar registros de los alimentos, la actividad física y el sueño facilita identificar patrones que favorecen el control glucémico.

Entre los datos destacados, el Metabolic Journal informa que “cada porción diaria de refresco azucarado incrementa 26 por ciento el riesgo de diabetes” , mientras que una caminata breve después de comer puede reducir el pico glucémico en hasta un 50 por ciento.

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