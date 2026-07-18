Ciencia

Frutillas o banana: cuál ayuda más a controlar el azúcar en sangre, según especialistas

Una diferencia nutricional poco evidente puede inclinar la balanza cuando importa mantener estable ese valor

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Dos manos sostienen fruta. Una mano sujeta cinco fresas rojas con tallos verdes. La otra mano sostiene un plátano amarillo maduro con manchas
La fruta aporta azúcar natural, fibra, vitaminas y minerales, por lo que no actúa igual que los caramelos ni que los carbohidratos refinados sobre la glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control del azúcar en sangre es una preocupación creciente: mantenerlo estable puede proteger contra la diabetes tipo 2 y evitar los bajones de energía y el hambre repentina a lo largo del día. En ese marco, no todas las frutas tienen el mismo efecto sobre la glucosa, y la diferencia entre frutillas y bananas es un ejemplo concreto.

La dietista registrada Amanda Sauceda aclaró que, aunque la fruta aporta carbohidratos, no actúa igual que los caramelos ni que los carbohidratos refinados. “La fruta es una mezcla de azúcar natural junto con una variedad de vitaminas y minerales, además de fibra, lo que la hace mejor para tu azúcar en sangre”, afirmó.

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Para comparar ambas frutas, los especialistas consultados por la revista Parade recurren al índice glucémico, la escala de cero a 100 que mide qué tan rápido un alimento con carbohidratos eleva la glucosa en sangre en comparación con la glucosa pura. Los alimentos con un valor de 70 o más producen aumentos rápidos, mientras que los de 55 o menos se digieren más lentamente.

Frutillas: menos carbohidratos y mejor control de glucosa

La dietista registrada Kara Dawson, gerente de nutrición clínica de HonorHealth Four Peaks Medical Center, explicó que las frutillas tienen un índice glucémico cercano a 40, por lo que entran en la categoría de alimentos de bajo índice glucémico. Una banana mediana se ubica entre 42 y 51, y cuando está más madura puede llegar a un rango de 56 a 85 —el grado de maduración modifica su efecto sobre el azúcar en sangre, señaló Dawson—.

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Esa diferencia implica que la banana puede generar una subida algo más rápida de la glucosa, incluso si se comparan porciones con la misma cantidad de calorías.

Aunque la banana contiene un poco más de fibra por peso, la relación entre fibra y carbohidratos totales favorece a las frutillas. El doctor Chris Mohr, asesor de nutrición y actividad física de Garage Gym Reviews, indicó que la banana aporta unos 2,6 gramos de fibra por cada 100 gramos, frente a unos dos gramos en las frutillas.

La diferencia, dijo, está en la cantidad total de carbohidratos: al tener menos, las frutillas aportan una cantidad útil de fibra con una carga de azúcar menor. Esa combinación retrasa la digestión y ayuda a evitar que la glucosa aumente demasiado rápido después de comer.

Las frutillas combinan menos carbohidratos totales con una carga de azúcar menor, una relación que ayuda a retrasar la digestión y a mantener más estable la glucosa en sangre (REUTERS/Ivan Arias)
Las frutillas combinan menos carbohidratos totales con una carga de azúcar menor, una relación que ayuda a retrasar la digestión y a mantener más estable la glucosa en sangre (REUTERS/Ivan Arias)

Mohr añadió que las frutillas también contienen compuestos con acción antiinflamatoria, entre ellos vitamina C y antocianinas. Algunas investigaciones sugieren que, cuando se consumen junto con una comida más rica en carbohidratos, pueden reducir la respuesta de glucosa e insulina, aunque ese efecto varía de una persona a otra.

La forma de consumo también cambia el resultado. El especialista advirtió que las mermeladas, los jarabes, las frutillas deshidratadas endulzadas y los postres elaborados con esta fruta pueden tener grandes cantidades de azúcar agregado.

Bananas: una opción para el aporte energético

Si el objetivo no es el control glucémico sino sostener la energía, la banana presenta ventajas: tiene 105 calorías y 27 gramos de carbohidratos, mientras que una taza de frutillas aporta 46 calorías y 11 gramos de carbohidratos.

La dietista culinaria Sharniquia White, fundadora de YouNiqly Nourishing LLC, sostuvo que esa diferencia puede hacer que la banana sea más útil como colación para jornadas largas o antes y después del ejercicio.

También recordó que los carbohidratos son la fuente de energía preferida del cuerpo, ya que se descomponen en glucosa y quedan disponibles para que las células produzcan energía.

Sauceda explicó que la banana también aporta vitamina B6, nutriente que ayuda a convertir los alimentos en combustible para las células. Dawson agregó que su contenido de potasio contribuye a procesos necesarios para la comunicación nerviosa, la contracción muscular y el metabolismo celular.

La banana aporta 105 calorías y 27 gramos de carbohidratos, por lo que puede ser más útil que las frutillas para sostener la energía en jornadas largas o antes y después del ejercicio (Freepik)
La banana aporta 105 calorías y 27 gramos de carbohidratos, por lo que puede ser más útil que las frutillas para sostener la energía en jornadas largas o antes y después del ejercicio (Freepik)

Perfil nutricional de cada fruta

En el desglose nutricional citado por la revista, los valores por porción son los siguientes:

Frutillas (una taza):

  • Calorías: 46
  • Carbohidratos totales: 11 gramos
  • Fibra: 2,9 gramos
  • Vitamina C: 84,7 miligramos
  • Magnesio: 18,7 miligramos
  • Manganeso: 0,6 miligramos
  • Potasio: 220 miligramos
  • Vitamina B6: 0,1 miligramos
  • Folato: 34,6 microgramos

Banana (una unidad mediana):

  • Calorías: 105
  • Carbohidratos totales: 27 gramos
  • Fibra: 3,1 gramos
  • Vitamina C: 10,3 miligramos
  • Magnesio: 31,9 miligramos
  • Manganeso: 0,3 miligramos
  • Potasio: 422 miligramos
  • Vitamina B6: 0,4 miligramos
  • Folato: 23,6 microgramos

White señaló que las frutillas pueden favorecer la absorción de hierro por su alto contenido de vitamina C y que también ayudan a la hidratación por su elevada proporción de agua.

Sauceda añadió que las bananas verdes contienen almidón resistente con efecto prebiótico, lo que alimenta a las bacterias intestinales beneficiosas y favorece un microbioma sano.

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