Nueva pastilla para el colesterol: cómo actúa, a quién está dirigida y las claves para entender el alcance

Lipfendra actúa sobre la proteína PCSK9 y logró bajar el colesterol LDL hasta en 60 por ciento en ensayos clínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó el jueves enlicitida, una pastilla diaria de Merck que reduce el colesterol LDL a niveles considerablemente inferiores a los alcanzados por las estatinas, los fármacos más recetados para controlar el LDL. Esta decisión podría ampliar el acceso a una clase de medicamentos —los inhibidores de PCSK9— que hasta ahora solo estaban disponibles en versión inyectable y que utilizaba una fracción mínima de los pacientes elegibles.

El nuevo medicamento, cuyo nombre comercial es Lipfendra, actúa sobre la proteína PCSK9, mientras que las estatinas lo hacen bloqueando una enzima del hígado, responsable de la síntesis de colesterol.

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En ensayos clínicos, la nueva pastilla logró reducir los niveles de LDL —el colesterol considerado más peligroso— hasta 50 o 60 mg/dL, cuando los adultos que no toman fármacos para bajarlo suelen tener valores por encima de 100.

El avance abre interrogantes: ¿qué ventajas y limitaciones tiene respecto a las estatinas? ¿Quiénes podrían beneficiarse? ¿Cuál es su costo y cómo se compara con las opciones actuales?

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A continuación, las claves para entender el alcance y los desafíos de esta nueva alternativa para el control del colesterol.

¿Qué demostró el estudio sobre el nuevo fármaco?

En un estudio clínico con 2.912 participantes, Lipfendra redujo el colesterol LDL hasta en 60 por ciento sin diferencias en efectos adversos respecto al placebo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En noviembre pasado, Merck informó los resultados de un ensayo clínico de 24 semanas con 2.912 participantes. El estudio mostró que Lipfendra redujo el LDL hasta en un 60% y que no hubo diferencias en efectos adversos entre el medicamento y un placebo.

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Esos resultados coinciden con los observados en los fármacos inyectables que bloquean la misma proteína. Merck realiza ahora un estudio para determinar si produce ese mismo efecto clínico sobre eventos cardiovasculares. Dean Li, presidente de Merck Research Laboratories, dijo que confía en que así será.

La incógnita inmediata para el mercado es si las compañías que venden inhibidores inyectables de PCSK9 bajarán sus precios para competir con la nueva opción oral.

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¿Cuál será el valor del nuevo fármaco?

Lipfendra costará 315 dólares por 30 días y estará disponible en Estados Unidos en las próximas semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato más visible para el sistema de salud y para los pacientes está en el precio y en el alcance actual de esta clase de fármacos. Lipfendra tendrá un valor de lista de US$ 315 por 30 días y estará disponible en unas pocas semanas, mientras que los inhibidores inyectables de la misma vía biológica cuestan entre 500 y 600 dólares al mes o más. Además, las aseguradoras a veces se resisten a pagar y algunos pacientes no quieren inyecciones.

Las estatinas se vienen usando durante décadas para bajar el LDL y son seguras y económicas, con precios que suelen rondar entre los 5 y 25 dólares al mes. Dependiendo de la estatina y la dosis, pueden reducir los niveles de LDL entre un 30 y un 50%.

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A diferencia de las estatinas, que se pueden tomar a cualquier hora del día con o sin comida, Lipfendra debe tomarse en ayunas por las mañanas, con un sorbo de agua, café negro o té solo.

Dean Li dijo que la empresa busca que bajar el colesterol con Lipfendra sea “tan fácil y conveniente” como hacerlo con una estatina. Y remarcó que el medicamento no tendría por qué quedar restringido a cardiólogos, porque los pacientes de riesgo ya suelen tomar a diario al menos una pastilla para la presión arterial, una estatina y una aspirina.

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¿Quién debería tomar el nuevo medicamento?

El objetivo en personas con alto riesgo es reducir el colesterol LDL por debajo de 70 mg/dL según las nuevas guías (Imagen Ilustrativa Infobae)

La indicación de medicación para el colesterol elevado se basa en una evaluación integral del riesgo cardiovascular.

“La decisión de medicar a un paciente depende de múltiples factores. Hay que sentarse con el paciente, analizar antecedentes personales, familiares, hábitos, historia clínica. Claramente hay un grupo de pacientes que sí o sí tiene que estar medicado, como aquellos que ya tuvieron un infarto, un accidente cerebrovascular o tienen manifestaciones de aterosclerosis subclínica”, explicó en Infobae el médico especialista consultor en Medicina Interna y ex presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, Pablo Corral (MP 93559).

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Las estatinas siguen siendo el pilar del tratamiento farmacológico contra el colesterol elevado. Si, tras los ajustes en los hábitos los niveles de colesterol LDL persisten elevados, la recomendación es considerar otros fármacos como ezetimiba, ácido bempedoico o anticuerpos PCSK9, siempre adaptando la elección al perfil del paciente, pero sin desplazar a las estatinas de su rol central, a menos que estas no sean toleradas. En estos casos es donde aparecen como opción los inhibidores de la PCSK9. Los medicamentos son “una forma excelente de potenciar las terapias orales en una población que necesita un tratamiento más agresivo”, dijo Corey Bradley, especialista en cardiología preventiva en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia en New York Times.

Las recomendaciones actualizadas de la American Heart Association indican que quienes presentan mayor riesgo de enfermedad cardíaca, como quienes han sufrido un infarto o un accidente cerebrovascular, deben utilizar medicamentos para alcanzar un nivel de LDL por debajo de 55 mg/dL. En el caso de personas sin antecedentes de enfermedad cardíaca, el riesgo puede seguir siendo elevado debido a factores como la diabetes tipo 2 o una puntuación de riesgo alta.

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El colesterol LDL es el considerado más peligroso porque favorece la formación de placas en las arterias (Freepik)

Las nuevas guías clínicas para el manejo del colesterol, elaboradas por el American College of Cardiology y la American Heart Association, han marcado un cambio en el abordaje de la prevención cardiovascular: establecen valores objetivo de colesterol LDL más bajos y proponen intervenciones médicas más tempranas, según el riesgo individual y la mejor evidencia científica disponible.

Así proponen valores objetivo de LDL por debajo de 100 mg/dL en personas con riesgo límite o intermedio, menos de 70 mg/dL en quienes tienen alto riesgo y menos de 55 mg/dL en quienes ya sufrieron un evento cardiovascular. La actualización recomienda iniciar medicación antes de lo que se hacía hace una década, si los valores no mejoran con medidas no farmacológicas.

Pamela Morris, vicepresidenta del comité de redacción y directora del Seinsheimer Cardiovascular Health Program en la Medical University of South Carolina afirmó: “Un LDL más bajo es mejor, especialmente para quienes tienen mayor riesgo de infarto o accidente cerebrovascular”.

¿Por qué hay que bajar el colesterol?

Las nuevas guías indican iniciar medicación antes si los valores de colesterol no mejoran con medidas no farmacológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colesterol es una sustancia grasa natural necesaria para el normal funcionamiento del organismo. La sangre conduce el colesterol desde el intestino o el hígado hasta los órganos que lo necesitan y lo hace uniéndose a partículas llamadas lipoproteínas. Existen dos tipos de lipoproteínas:

De baja densidad (LDL) : se encargan de transportar nuevo colesterol desde el hígado a todas las células de nuestro organismo.

De alta densidad (HDL): recogen el colesterol no utilizado y lo devuelve al hígado para su almacenamiento o excreción al exterior a través de la bilis.

Una obstrucción total de forma aguda puede provocar un infarto agudo de miocardio (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Por estas características tan diferentes, al colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL) se lo ha denominado, popularmente, el colesterol malo. Por el contrario, al colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL) tiene funciones protectoras frente a la aterosclerosis", explica la Fundación Española del Corazón. Pero cuando los niveles de colesterol se disparan se pone en riesgo la salud porque se multiplican las posibilidades de sufrir un infarto de miocardio.

“Es así porque, cuando las células son incapaces de absorber todo el colesterol que circula por la sangre, el sobrante se deposita en la pared de las arterias, contribuye a su progresivo estrechamiento y origina lo que se conoce como ateroesclerosis. De no reducir los niveles de colesterol, ese sobrante depositado en las arterias se acumula en las arterias coronarias, las que irrigan los miembros inferiores e incluso en las arterias que irrigan el cerebro, hasta el punto de poder crear una placa que llegue a obstruir las arterias", advierte la fundación.

En cuanto a los riesgos del colesterol alto, explica: “Cuando se produce esa obstrucción de forma parcial a nivel de las arterias del corazón, los síntomas son los de una angina -dolor en el pecho-. Pero si se trata de una obstrucción total de forma aguda puede provocar un infarto agudo de miocardio. Y cuando esas placas afectan a los vasos que van al cerebro el resultado son accidentes cerebrovasculares o ictus".

¿Cómo reducir naturalmente los niveles de colesterol?

La dieta mediterránea y el ejercicio moderado ayudan a reducir el colesterol LDL y aumentar el HDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Fundación Española del Corazón, mantener una alimentación variada y equilibrada, basada en la dieta mediterránea, y practicar ejercicio de intensidad moderada de forma regular son las dos claves para mantener a raya las elevadas cifras de colesterol.

“Por un lado, las grasas de la dieta mediterránea provienen fundamentalmente de los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados presentes en el pescado y los aceites de oliva, por lo que no son nocivas. También es importante el consumo de vegetales, legumbres, cereales, hortalizas y frutas", describen.

Y en cuanto al ejercicio, remarcan, “es la única manera de aumentar el HDL o colesterol bueno, ya que no existen fármacos para ello”.

Al mismo tiempo, señalan, ayuda a reducir el LDL (colesterol malo) y los niveles de triglicéridos. Por eso es buena idea caminar, correr, andar en bicicleta o nadar a intensidad moderada al menos tres veces a la semana durante una hora, aunque si podemos aumentar la frecuencia, mejor.