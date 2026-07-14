Ciencia

Trastorno obsesivo compulsivo: cómo se manifiesta, qué ocurre en el cerebro y cuáles son los tratamientos más estudiados

Un neurocientífico de la Universidad de Stanford explicó cómo interactúan determinados circuitos neuronales con los patrones de pensamiento y conducta asociados a esta condición, además de repasar las herramientas disponibles para su abordaje a partir de la evidencia científica

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Una niña de 5 años con cabello rizado, vestida de rosa y jeans, arrodillada en un patio de losas, organizando montones de hojas caídas por color: amarillo, rojo y marrón.
De acuerdo con Andrew Huberman, la prevalencia del TOC se sitúa entre el 2,5% y el 4% de la población mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida cotidiana puede verse alterada por pensamientos persistentes que irrumpen sin previo aviso y generan inquietud profunda.

El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) figura entre los trastornos que más repercuten en la vida cotidiana de las personas, según datos expuestos por el profesor de neurobiología y oftalmología de la Universidad de Stanford, Andrew Huberman, en el podcast Huberman Lab.

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Las personas que conviven con este diagnóstico suelen dedicar horas a rituales o pensamientos que interfieren en actividades tan básicas como trabajar, estudiar o mantener conversaciones. Las obsesiones y compulsiones forman un ciclo difícil de romper, donde la búsqueda de alivio solo refuerza la intensidad del malestar, detalló el especialista.

Qué es el TOC: síntomas y el ciclo obsesivo-compulsivo

El TOC se caracteriza por la presencia de obsesiones y compulsiones interrelacionadas. Las obsesiones consisten en pensamientos, imágenes o impulsos intrusivos y no deseados que aparecen de manera recurrente y generan ansiedad o malestar.

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Niño de 6 años arrodillado sobre una alfombra blanca, concentrado en alinear veinte autitos de juguete en una fila en su habitación, con uno fuera de lugar.
El TOC se caracteriza por obsesiones intrusivas y compulsiones que alivian la ansiedad por un instante y reinician el ciclo obsesivo-compulsivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las compulsiones son conductas o rituales que la persona realiza para intentar aliviar esa ansiedad, aunque su efecto suele ser transitorio. Una vez finalizada la compulsión, la obsesión puede reaparecer y el ciclo volver a comenzar.

Las obsesiones son intrusivas, las personas no quieren tenerlas, no disfrutan de ellas y simplemente aparecen en la mente de manera recurrente”, explicó Huberman.

Las compulsiones, por su parte, pueden brindar un alivio momentáneo, pero también contribuir a mantener ese ciclo. Cuando estos síntomas son persistentes, pueden demandar una cantidad considerable de tiempo y energía e interferir en distintos aspectos de la vida cotidiana.

Categorías principales del TOC

El especialista describió tres grandes grupos de síntomas: verificación, repetición y orden. La verificación incluye conductas como revisar cerraduras o electrodomésticos de manera reiterada.

Perfeccionismo, obsesión, TOC - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La verificación, la repetición y el orden forman tres categorías principales de síntomas del TOC descritas por Huberman (Imagen Ilustrativa Infobae)

La repetición abarca acciones o pensamientos que la persona siente la necesidad de realizar en secuencias específicas, como contar o repetir palabras.

La categoría de orden implica una necesidad persistente de simetría, alineación o exactitud; puede incluir desde organizar objetos hasta experimentar ansiedad cuando algo se percibe como incompleto o fuera de lugar.

Además, algunas manifestaciones del TOC se asocian con el temor a la contaminación o con una intensa sensación de asco, lo que puede dar lugar a conductas como el lavado frecuente de manos o evitar el contacto físico.

Cerebro y TOC: qué circuitos están implicados

La neurobiología del TOC fue objeto de múltiples investigaciones. Según lo explicado en Huberman Lab, uno de los circuitos más estudiados es el cortico-estriatal-talámico, una red compuesta por la corteza cerebral, el estriado y el tálamo.

Cerebro humano translúcido con líneas de energía roja y naranja en su interior, rodeado de una red de neuronas y puntos de luz.
La neurobiología del TOC señala una alteración en el circuito cortico-estriatal-talámico, según estudios citados en Huberman Lab (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este circuito interviene en la percepción, selección y supresión de conductas, así como en el procesamiento de la información sensorial. Estudios de neuroimagen revelaron que este bucle cerebral puede presentar una actividad diferente de la habitual en personas con síntomas obsesivo-compulsivos.

Los hallazgos se respaldan con experimentos en los que personas con TOC son expuestas a situaciones que desencadenan sus obsesiones y se observa, mediante imágenes cerebrales, una mayor activación de dicho circuito.

Además, la administración de ciertos fármacos puede reducir esa actividad, aunque el efecto es parcial y no se observa en todos los pacientes.

Diagnóstico: cómo se identifica el TOC

La identificación clínica del TOC requiere precisión y profundidad. El instrumento más utilizado es la escala Yale-Brown de obsesiones y compulsiones (Y-BOCS), que evalúa tanto la presencia como la gravedad de los síntomas.

El procedimiento implica definir con claridad las obsesiones y compulsiones que experimenta la persona e identificar los temores subyacentes relacionados con ellas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La escala Yale-Brown de obsesiones y compulsiones se utiliza para diagnosticar el TOC y medir la gravedad de sus síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según especifica la escala, las obsesiones son ideas, pensamientos, imágenes o impulsos no deseados, que resultan angustiantes y parecen irrumpir contra la voluntad de la persona. Las compulsiones, por su parte, son actos que la persona siente que debe realizar para aliviar la ansiedad, aunque reconoce que son excesivos o irracionales.

La evaluación clínica contempla distintos tipos de obsesiones (agresivas, de contaminación, sexuales, de acumulación, morales, entre otras) y compulsiones (revisión, limpieza, repetición, orden). Este enfoque permite personalizar el abordaje terapéutico.

Tratamientos con mayor respaldo científico

Según el especialista, El enfoque terapéutico con mayor respaldo científico para el TOC es la terapia cognitivo-conductual con exposición y prevención de respuesta (TCC-EPR).

Esta intervención consiste en exponer progresivamente a la persona a las situaciones que le generan ansiedad sin realizar la compulsión, bajo supervisión profesional, con el objetivo de que aprenda a tolerar el malestar y reducir la necesidad de recurrir a esos rituales.

Un hombre barbudo con camisa negra habla frente a un micrófono sobre un fondo oscuro. Sostiene un bolígrafo en su mano derecha. Un ordenador portátil visible a la derecha
La terapia cognitivo-conductual con exposición y prevención de respuesta mostró mayor eficacia que los ISRS en el tratamiento del TOC (Captura de video: YouTube/@hubermanlab)

Huberman citó estudios que comparan la TCC-EPR con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), una clase de antidepresivos.

Los resultados mostraron que la terapia logra una reducción más marcada de los síntomas que los ISRS, mientras que combinar ambos tratamientos no ofrece beneficios adicionales frente a la TCC-EPR por sí sola. Además, no existe evidencia sólida de que una alteración directa del sistema serotoninérgico sea la causa del TOC.

Otras alternativas terapéuticas, como la estimulación magnética transcraneal o la meditación mindfulness, continúan en investigación. Hasta el momento, la evidencia disponible indica que su eficacia es limitada o complementaria en comparación con los tratamientos considerados de primera línea.

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