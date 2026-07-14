Ciencia

El auge renovado de la bolsa de agua caliente como aliada del calor y el bienestar

Sencilla y recuperada en tiempos de nuevas necesidades, la clásica bolsa térmica brinda confort durante el invierno y cuenta con aval institucional también para aliviar contracturas y tensiones musculares ocasionales

Guardar
Google icon
Cuatro bolsas de agua caliente de colores rojo, azul claro, azul oscuro y verde, una taza de té, un libro abierto y tres manzanas verdes sobre una cama.
La clásica bolsa de agua caliente, disponible en varios colores y materiales, vuelve a ser protagonista en los hogares durante el invierno por su aporte de calidez y bienestar diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que las temperaturas caen y el invierno se instala en diversos países, la bolsa de agua caliente vuelve a posicionarse como un recurso tradicional para combatir el frío en el hogar. Su simple mecanismo la convierte en una herramienta de confort que facilita mantenerse abrigado tanto en la cama como en los espacios cotidianos. Instituciones médicas y comunidades de salud reivindican la utilidad de este recurso.

La presencia de la bolsa de agua caliente en hogares y hospitales tiene historia. Este método, que consiste en llenar de agua templada un recipiente de material elástico, suele recomendarse tanto para proporcionar calor directo al cuerpo como para reconfortar en situaciones de frío intenso.

PUBLICIDAD

La Cleveland Clinic señaló en su sitio institucional: “el calor genera una sensación de alivio físico general y contribuye al bienestar emocional durante las épocas de bajas temperaturas”. El uso doméstico adecuado ayuda a conservar la temperatura corporal, sobre todo en poblaciones sensibles como niños, personas mayores o quienes padecen enfermedades crónicas. Un análisis publicado en la revista PMC NIH ratificó que “el confort térmico es una de las demandas más habituales en invierno y los métodos de calor superficial figuran entre las recomendaciones más seguras y eficaces cuando se emplean bajo vigilancia o siguiendo pautas formales”.

Las advertencias actuales recalcan la importancia de tiempos y temperaturas seguros, evitando la exposición directa o prolongada para proteger la piel y los tejidos del cuerpo. Como agregó la Cleveland Clinic en un comunicado reciente, “la clásica bolsa rellena con agua templada o tibia proporciona alivio inmediato y mejora perceptiblemente la sensación de frío y la calidad del descanso, siempre que no se utilicen temperaturas extremas ni sesiones de calor continuas”.

PUBLICIDAD

Para qué sirve en dolores y contracturas

Primer plano de manos que colocan una bolsa de agua caliente gris con tapón rojo en el abdomen de una persona acostada bajo una manta blanca.
Aplicar la bolsa de agua caliente con funda sobre el cuerpo ayuda a aliviar tensiones musculares y contracturas, siempre siguiendo las recomendaciones de seguridad para un uso responsable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo de la bolsa de agua caliente se usa como herramienta auxiliar para el tratamiento de determinadas molestias físicas. Su acción se fundamenta en las propiedades fisiológicas del calor. La American College of Rheumatology y la Harvard Medical School citan como principales indicaciones el alivio de contracturas musculares, tensiones cervicales y ciertas formas de dolor lumbar crónico. “El calor relaja las fibras musculares, incrementa la circulación local y reduce la sensación de rigidez”, señala la guía clínica de la Cleveland Clinic.

El estudio de PMC NIH detalla que la terapia térmica superficial ayuda a elevar el umbral del dolor y favorece la recuperación funcional cuando la lesión ha superado la fase inflamatoria aguda. Se trata de un recurso complementario que no reemplaza medicamentos ni tratamientos de base, pero ayuda a disminuir molestias en contextos de rehabilitación, actividad física o adaptaciones posturales. “La mayor parte de las guías internacionales recomienda su uso puntual y cuidadoso para mejorar la vida diaria de personas con dolor inespecífico o crónico”, indican los autores del estudio citado.

Según el comunicado técnico de la Cleveland Clinic, la bolsa de agua caliente debe emplearse siempre con una tela o funda protectora y jamás sobre piel lesionada o adormecida, para evitar los riesgos de quemaduras. La institución enfatiza: “la importancia de limitar la aplicación a sesiones inferiores a 20 minutos y controlar la temperatura antes del contacto”, y agrega que toda persona con enfermedad vascular, diabetes, trastornos neurológicos o sensibilidad disminuida debe consultar previamente con un médico, como también recomienda la Harvard Medical School.

Recomendaciones y advertencias para el uso seguro

Dos bolsas de agua caliente, una roja con funda beige y otra azul, reposan sobre una cama con sábanas blancas y una manta gris. Ventana al fondo.
Colocar la bolsa de agua caliente a los pies es uno de los usos más tradicionales para mantener la temperatura corporal y disfrutar de noches más confortables en épocas de frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empleo de calor local, incluido el de la bolsa de agua caliente, ha sido considerado una herramienta de bajo riesgo cuando se respeta el tiempo, la temperatura y las sugerencias profesionales. La Cleveland Clinic remarcó que “el material debe revisarse antes de cada uso para verificar que no existan filtraciones ni daños que puedan causar accidentes térmicos”. El comunicado destaca que la exposición repetida al calor en una misma zona aumenta el riesgo de lesiones cutáneas, especialmente en adultos mayores y personas con movilidad limitada.

Las instituciones médicas aconsejan evitar el uso de calor en presencia de inflamación activa, heridas abiertas, infecciones, fiebre o trastornos circulatorios. Toda exposición debe realizarse lejos de fuentes eléctricas y sin aplicar presión excesiva sobre la superficie corporal. En caso de experimentar enrojecimiento, dolor o sensación de quemazón, es necesario retirar la fuente de calor de inmediato y consultar a un profesional de la salud.

Temas Relacionados

Bolsa de Agua CalienteCleveland ClinicDolor MuscularBienestar TérmicoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trastorno obsesivo compulsivo: cómo se manifiesta, qué ocurre en el cerebro y cuáles son los tratamientos más estudiados

Un neurocientífico de la Universidad de Stanford explicó cómo interactúan determinados circuitos neuronales con los patrones de pensamiento y conducta asociados a esta condición, además de repasar las herramientas disponibles para su abordaje a partir de la evidencia científica

Trastorno obsesivo compulsivo: cómo se manifiesta, qué ocurre en el cerebro y cuáles son los tratamientos más estudiados

Un estudio advierte que uno de cada tres adultos duerme menos de lo recomendado: el impacto sobre el control del peso

Un reciente análisis científico vincula el descanso insuficiente con aumentos en el peso corporal y la cintura, mientras los expertos insisten en priorizar el sueño dentro de los hábitos para adelgazar. Además advierten que el descanso impacta en la salud cardiovascular

Un estudio advierte que uno de cada tres adultos duerme menos de lo recomendado: el impacto sobre el control del peso

Frío y dolor de oídos: un estudio revela los mecanismos detrás del malestar invernal

Investigadores identifican cómo los cambios bruscos de temperatura impactan la estructura auditiva y suman consejos prácticos para reducir el riesgo de molestias durante el invierno

Frío y dolor de oídos: un estudio revela los mecanismos detrás del malestar invernal

Cómo el riñón puede ser el responsable de dañar al corazón, según un nuevo estudio

Durante años, los médicos trataron ambos órganos por separado. Un nuevo estudio acaba de encontrar la razón por la que eso podría ser un error

Cómo el riñón puede ser el responsable de dañar al corazón, según un nuevo estudio

Por qué conocer la predisposición genética a la obesidad puede ser contraproducente, según un estudio

Un análisis de 23 ensayos controlados aleatorizados publicado en Obesity Reviews determinó que la información sobre el perfil genético, sin acompañamiento profesional sostenido, no produce cambios duraderos. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

Por qué conocer la predisposición genética a la obesidad puede ser contraproducente, según un estudio

DEPORTES

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

A 75 años de la hazaña de José Froilán González, el argentino que le dio el primer triunfo a Ferrari en la Fórmula 1

La historia de amor de Declan Rice y la encendida defensa a su novia ante el acoso por su aspecto físico

La mirada de los medios del mundo sobre la definición del Mundial: por qué no eligen a Argentina como candidata

La contundente advertencia sobre Argentina en la definición del Mundial: “La tenés que pisar hasta el minuto 120 para ganarle”

TELESHOW

Teté Coustarot habló de la relación de más de dos décadas con Carlos Gaziglia y por qué eligió no casarse

Teté Coustarot habló de la relación de más de dos décadas con Carlos Gaziglia y por qué eligió no casarse

Impactante definición en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminado en medio de un escándalo

Los Palmeras cerraron Infobae Mundial con “Bombón Argentino”, su hit para la Scaloneta

Marta Fort protagonizó una sesión de fotos sexy en Miami y su hermano lanzó una advertencia: “Ojito”

Nació Dalí, la primera hija de los influencers Samantha Trottier y Hernán Regiardo: “El mejor día de nuestra vida entera”

INFOBAE AMÉRICA

Trump aseguró que EEUU controla el estrecho de Ormuz y defendió el bloqueo: “Vamos a dejar pasar a todos, excepto si haces negocios con Irán”

Trump aseguró que EEUU controla el estrecho de Ormuz y defendió el bloqueo: “Vamos a dejar pasar a todos, excepto si haces negocios con Irán”

Francia celebra el Día de la Bastilla con un tradicional desfile militar, Zelensky como invitado de honor y un amplio respaldo a Ucrania

Guerra en Medio Oriente EN VIVO | El precio del petróleo continúa subiendo y agrava la incertidumbre sobre la economía mundial

El precio del petróleo continúa subiendo por la guerra en Medio Oriente y agrava la incertidumbre sobre la economía mundial

Irán reivindicó nuevos ataques contra bases estadounidenses en Bahréin y Jordania tras los bombardeos de Washington