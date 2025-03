Qué significa que una persona tenga obsesión por el orden, según la psicología: cuándo es una elección y cuándo es TOC

Qué significa estar muy obsesionado con el orden y la limpieza

Cuando el hábito de limpiar la casa se convierte en una obsesión por alcanzar la perfección puede derivar en un problema psicológico conocido como trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

Un estudio realizado por la terapeuta estadounidense April Kilduff ha revelado las diferencias entre ser organizado y el TOC. “En verdad, el exceso de organización puede ser un síntoma de este trastorno, pero implica mucho más de lo que la mayoría de las personas entienden”, señala el estudio.

Resulta importante destacar que el TOC es un diagnóstico grave de salud mental y sus síntomas pueden extenderse mucho más allá de la necesidad de una limpieza u organización profunda.

Cuando la limpieza no es una elección

El TOC se caracteriza esencialmente por la presencia simultánea de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones se refieren a “pensamientos, imágenes o impulsos intrusivos” que irrumpen en la mente, generando altos niveles de ansiedad e incomodidad.

A diferencia de estos pensamientos comunes, que una persona sin TOC puede descartar fácilmente, aquellos que padecen el “trastorno luchan por ignorarlos o racionalizarlos debido a que suelen apegarse a sus valores personales”, indica Kilduff.

Estas obsesiones provocan una necesidad inevitable de actuar, lo que conlleva hasta las compulsiones, que son “acciones repetitivas, mentales o físicas, que en un principio alivian la ansiedad, pero persisten en un ciclo incontrolable de angustia”, añade la terapeuta.

Por ejemplo, el ritual de limpieza o reorganización constante de objetos para lograr simetría o “perfección” es un ejemplo claro de compulsiones. A pesar de todo, este alivio solo es temporal, ya que las obsesiones persisten, reiniciando el proceso.

Así, el proceso de angustia y ansiedad hace que una persona con TOC reaccione constantemente, lo que puede interferir en la vida diaria, el trabajo o las relaciones personales.

Resulta fundamental saber diferenciar entre amante de la limpieza y persona con TOC

Vínculo entre organización excesiva y TOC

El comportamiento que lleva a las personas a una organización excesiva está relacionado con un subtipo de TOC, conocido como perfeccionista, en el cual la persona experimenta obsesiones ligadas a la necesidad de que todo se encuentre en perfecto orden, simetría o armonía.

Estas obsesiones a menudo conducen a compulsiones específicas, como reorganizar objetos repetitivamente hasta que la alineación “se sienta bien” o realizar ciertos rituales una cantidad predeterminada de veces.

Otro subtipo relacionado con el TOC de contaminación, que centra su foco en miedos relacionados con la salud y la higiene, como el temor irracional a los gérmenes. Si bien ambas conductas involucran comportamientos de limpieza, sus motivaciones son diferentes.

Por un lado, el TOC perfeccionista busca la simetría visual o estructural, mientras que el de contaminación está movido por el temor a caer enfermo.

Es solo organización o es TOC

Un factor fundamental es entender que ser amante de la organización no es equivalente a padecer TOC. La limpieza y el orden asociados a este trastorno no son hábitos refinados ni preferencias personas, sino una compulsión que no se puede esquivar.

Es decir, las personas que padecen TOC no solo limpian por gusto o comodidad, sino como un medio para aliviar la angustia profunda. Los impulsos repetitivos pueden abarcar un alto coste emocional y práctico, interrumpiendo rutinas y relaciones.

En cambio, quienes valoran un ambiente limpio y ordenado, pero logran seguir con su día a día, manejan con comodidad encontrarse con un ambiente desordenado. No obstante, en situaciones graves, las personas con TOC llegan a evitar lugares o situaciones en las que no pueden tener el control, como la casa de otra persona, lo que le hace limitar su interacción social o laboral.