Salud

Los alimentos que dos gastroenterólogas recomiendan para aliviar el estreñimiento

Especialistas del Beth Israel Deaconess Medical Center y de MNGI Digestive Health explicaron a TIME qué incorporar a la dieta para mejorar el tránsito intestinal y cuándo conviene consultar a un médico

Guardar
Google icon
Mujer sentada en un sofá con expresión de dolor, sujetando su abdomen. Cajas de cereales "High Fiber" y un vaso de agua en la mesa cercana.
El estreñimiento puede aliviarse con cambios en la dieta cuando hay menos de tres evacuaciones semanales y heces duras, secas y difíciles de expulsar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estreñimiento y la fibra suelen estar vinculados: cuando una persona tiene menos de tres evacuaciones intestinales por semana y las heces son duras, secas y difíciles de expulsar, algunos cambios en la dieta pueden ayudar a aliviar el problema, según TIME.

Los adultos necesitan entre 25 y 34 gramos de fibra al día y que, si las medidas caseras no bastan o aparecen señales como heces rojas o negras o pérdida involuntaria de peso, conviene consultar a un médico.

PUBLICIDAD

La base del alivio dietético es aumentar la fibra. La doctora Trisha Pasricha, médica científica del Beth Israel Deaconess Medical Center, profesora adjunta de medicina en Harvard Medical School y autora de You’ve Been Pooping All Wrong: How to Make Your Bowel Movements a Joy, explicó a TIME que incorporar más verduras y otros alimentos ricos en fibra a comidas y refrigerios puede ayudar a reactivar el tránsito intestinal.

La doctora Nicé Bertha Toriz, gastroenteróloga de MNGI Digestive Health y portavoz de la American Gastroenterological Association (AGA), señaló a TIME que estos alimentos ayudan porque aumentan el peso y el contenido de agua de las heces. Ese efecto hace que pasen más rápido por el colon y que resulten más fáciles de evacuar.

PUBLICIDAD

Los adultos necesitan entre 25 y 34 gramos de fibra al día. Toriz recomendó aumentar la ingesta de forma gradual, alrededor de 5 gramos por semana, hasta situarse entre 25 y 35 gramos diarios para reducir el riesgo de hinchazón, gases o cólicos.

Verduras que pueden ayudar a aliviar el estreñimiento

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las verduras ricas en fibra, como los guisantes, las coles de Bruselas y los corazones de alcachofa, pueden contribuir a aliviar el estreñimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las verduras son una forma directa de elevar el consumo de fibra. Pasricha recomendó los guisantes, con 9,4 gramos por taza, y las coles de Bruselas, con seis gramos por taza.

Toriz también recomendó los corazones de alcachofa. Media taza aporta casi cinco gramos de fibra, de acuerdo con la selección recogida por TIME.

Legumbres y snacks ricos en fibra

Las legumbres también aportan proteína vegetal y fibra. Pasricha sugirió los garbanzos tostados como sustituto de aperitivos salados, como pretzels o papas fritas. La especialista explicó que tienen textura crujiente, pueden satisfacer el gusto por lo salado y aportan más fibra. Una porción de una onza suma cinco gramos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las legumbres y snacks con fibra, como los garbanzos tostados, los frijoles negros, los frijoles pintos, las lentejas y el edamame, elevan el consumo diario de fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras opciones incluidas por TIME son los frijoles negros, con 15 gramos por taza, los frijoles pintos, con 15,5 gramos por taza, y las lentejas, con 13,5 gramos por taza. Toriz también recomendó el edamame, con ocho gramos por taza.

Kiwi, frambuesas e higos secos

Entre las frutas, el kiwi ocupa un lugar destacado por los estudios citados por TIME. Dos ensayos clínicos aleatorizados, financiados por una empresa que vende kiwis, hallaron que comer dos kiwis al día puede aumentar la frecuencia de las evacuaciones intestinales en personas con estreñimiento.

Pasricha indicó que uno de esos estudios analizó kiwis dorados y el otro kiwis verdes, con resultados comparables a los de un suplemento de fibra. Añadió que no es necesario comer la piel, aunque sí se puede hacer.

Dos kiwis aportan 4,5 gramos de fibra. Pasricha planteó que el efecto quizá no dependa solo de ese nutriente y que podría intervenir algún otro componente capaz de actuar sobre el intestino o el microbioma.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los estudios citados por TIME indican que comer dos kiwis al día puede aumentar la frecuencia de las evacuaciones intestinales en personas con estreñimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toriz también recomendó las frambuesas, con 9,75 gramos de fibra por taza, y los higos secos, con 15,7 gramos por taza.

Ciruelas pasas

Las ciruelas pasas y el jugo de ciruela pasa mantienen su lugar entre los remedios dietéticos más conocidos. Pasricha dijo a TIME que son muy eficaces y que se han estudiado bien.

En términos generales, los estudios revisados por la especialista hallaron que comer cinco ciruelas pasas por la mañana y cinco por la noche puede mejorar el estreñimiento crónico. También puede aumentar la frecuencia y la consistencia de las heces.

Esa pauta de 10 ciruelas al día aporta menos de seis gramos de fibra. Igual que ocurre con el kiwi, algunos especialistas plantean que su efecto podría no explicarse solo por la fibra.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las ciruelas pasas y el jugo de ciruela pasa pueden mejorar el estreñimiento crónico, aunque suelen causar hinchazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasricha advirtió que las ciruelas pasas suelen causar hinchazón. Citó además otro estudio, financiado por una empresa de kiwi, según el cual el kiwi produce menos hinchazón y alivia el estreñimiento con una eficacia similar.

Bebidas calientes

Las bebidas calientes también pueden contribuir. Toriz explicó que el café puede estimular la motilidad del colon. Pasricha señaló que el café descafeinado y el agua tibia también pueden provocar contracciones en el colon, aunque en menor medida.

Ese recurso puede resultar insuficiente en casos graves. Pasricha advirtió que, si el estreñimiento ya es intenso, quizá haga falta combinar el café con otra medida que ayude a ablandar las heces.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El café, el café descafeinado y el agua tibia pueden estimular el colon, pero si el estreñimiento no mejora o aparece con heces rojas o negras o pérdida de peso, conviene consultar a un médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo consultar a un médico?

Cuando los remedios caseros no alcanzan, el médico puede recomendar un laxante. Según TIME, Toriz indicó que existen varios tipos y que conviene hablar con un profesional de la salud para elegir la opción más adecuada.

Pasricha rechazó la idea de esperar a que el problema se convierta en una crisis antes de pedir ayuda. El tratamiento también puede incluir mejor higiene del sueño, reducción del estrés, fisioterapia del suelo pélvico o medicamentos recetados.

Toriz recordó que hay distintos tipos de estreñimiento y que un gastroenterólogo puede identificar la causa de fondo. También puede orientar el tratamiento más adecuado para cada caso.

La consulta médica gana urgencia si el estreñimiento aparece junto a cambios que sugieren un problema mayor. Entre esas señales figuran heces de color rojo o negro y una pérdida de peso no buscada, situaciones en las que el especialista puede valorar una colonoscopia.

Temas Relacionados

Estreñimiento CrónicoFibra DietéticaHábitos AlimentariosMicrobioma IntestinalTIMENewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué son los cronotipos del sueño y cómo influyen en la energía diaria

Aprender a reconocer estos perfiles y sus factores genéticos, además de externos, ayuda a adaptar hábitos para mejorar la energía y el bienestar diario

Qué son los cronotipos del sueño y cómo influyen en la energía diaria

Ciudades que cuidan: cómo diseñar entornos urbanos pensando en el autismo

Las rutinas diarias suelen implicar desafíos silenciosos para muchas familias, pero una reciente iniciativa invita a repensar la manera en que se planifican y experimentan los espacios compartidos, con el objetivo de favorecer la inclusión y el bienestar de toda la comunidad

Ciudades que cuidan: cómo diseñar entornos urbanos pensando en el autismo

10 hábitos saludables para mantener tus articulaciones jóvenes y flexibles

El deterioro articular no es un proceso inevitable ni exclusivo de las personas mayores, y adoptar conductas preventivas desde etapas tempranas puede preservar la movilidad y reducir el riesgo de lesiones a largo plazo

10 hábitos saludables para mantener tus articulaciones jóvenes y flexibles

Advierten sobre los riesgos de la inteligencia artificial en consultas de salud

Especialistas destacan que el uso de chatbots y plataformas automatizadas puede ofrecer información imprecisa y planes inadecuados, especialmente en adolescentes, por lo que recomiendan siempre recurrir a profesionales para el cuidado médico y nutricional

Advierten sobre los riesgos de la inteligencia artificial en consultas de salud

Los 10 mejores ejercicios para cuidar el corazón y mejorar la circulación sanguínea

La práctica frecuente de actividad física aparece como una de las medidas más eficaces para prevenir hipertensión, arritmias y accidentes cerebrovasculares

Los 10 mejores ejercicios para cuidar el corazón y mejorar la circulación sanguínea

DEPORTES

Un antiguo verdugo de la selección argentina le apuntó a Suiza por su desmedido respeto a Lionel Messi

Un antiguo verdugo de la selección argentina le apuntó a Suiza por su desmedido respeto a Lionel Messi

El gol de España sobre la hora para eliminar a Bélgica y enfrentar a Francia en las semifinales del Mundial 2026

“Tal vez hace 10 años”: el divertido intercambio entre Djokovic y el público en su derrota contra Sinner en Wimbledon

Tras la clasificación de España ante Bélgica, así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

El desgarrador llanto de Thibaut Courtois tras salir lesionado ante España en los cuartos de final del Mundial

TELESHOW

Julieta Prandi desmintió su separación de Emanuel Ortega: “Me molesta dar explicaciones”

Julieta Prandi desmintió su separación de Emanuel Ortega: “Me molesta dar explicaciones”

Caro Calvagni organizó una sesión de yoga en la playa de Miami junto a Rocío Guirao Díaz

Wanda Nara, de viaje con cuatro de sus hijos: cuál fue el destino elegido

El divertido desafío del idioma entre Maxi López y Daniela Christiansson: “Esa palabra es muy difícil”

Cantó un clásico de Rodrigo Bueno y recibió un gran elogio de La Mona Jiménez: “Sus temas son muy difíciles”

INFOBAE AMÉRICA

La exposición «Cartografías de la memoria» se mantiene abierta en el Centro Cultural de España en El Salvador

La exposición «Cartografías de la memoria» se mantiene abierta en el Centro Cultural de España en El Salvador

Gobierno de Guatemala reunió al Gabinete Social para ampliar la estrategia Mano a Mano en 114 municipios

Polémica en San José: reglamento regularía la vida nocturna en la capital de Costa Rica y desata críticas de comerciantes y artistas

Autoridades salvadoreñas eliminan más de 64 mil gramos de estupefacientes, valorados en más de 357 mil dólares

Presidente del legislativo en Honduras confirma ofertas de compra para el avión presidencial