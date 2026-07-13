La empresa de energía eléctrica de YPF inició los trámites para comenzar a cotizar en Wall Street

La compañía genera el 10% de la energía eléctrica del país

YPF Energía Eléctrica S.A., conocida como YPF Luz, la empresa de energía eléctrica de la petrolera de bandera, inició los trámites para comenzar a cotizar en Wall Street.

Se trata de una subsidiaria que cotizaría aparte de su empresa madre, presente en el NYSE de Nueva York desde hace más de 30 años, bajo el símbolo “YLUZ”.

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Hace 190 días, otra empresa del sector, Genneia, especializada en energías renovables, realizó una anuncio similar.

“YPF Luz anuncia que ha presentado públicamente una declaración de registro en el Formulario F-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (“SEC”) relativa a una propuesta de oferta pública inicial de sus acciones ordinarias de Clase B de uno de sus accionistas. YPF Luz continuará evaluando el proceso en función de las condiciones del mercado y los requisitos regulatorios aplicables", destacó la empresa en un comunicado.

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En el documento oficial, la compañía informó que el accionista vendedor “está ofreciendo acciones ordinarias Clase B en una oferta global, que consiste en una oferta internacional de acciones ordinarias Clase B, que pueden estar representadas por American Depositary Shares (‘ADSs’), en Estados Unidos y otros países fuera de Argentina, y una oferta pública concurrente registrada ante la Comisión Nacional de Valores (‘CNV’) en Argentina”. Cada ADS representa diez acciones ordinarias Clase B. Según el prospecto, YPF Luz no recibirá ingresos provenientes de la venta de estas acciones ni de los ADSs en la operación internacional.

Martin Mandarano, CEO de YPF Luz (REUTERS/Agustin Marcarian)

El número total de acciones ofertadas podrá reasignarse entre el tramo internacional y el argentino, y ambos cierres están condicionados entre sí. El documento aclara que, tras esta colocación, YPF Luz tendrá dos clases de acciones ordinarias, pero solo YPF y sus subsidiarias podrán poseer acciones Clase A, que no serán listadas en ningún mercado. Además, la empresa se definió como una “compañía en etapa de crecimiento emergente” según la Ley de Valores de EEUU y anticipó que, tras la oferta global, quedará categorizada como “compañía controlada” conforme a las reglas de gobierno corporativo de la NYSE.

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La empresa tiene 12 años en el negocio de la generación de energía eléctrica. “Hoy generamos 10% de la energía eléctrica del país, desde 17 activos y proyectos en construcción que están diversificados en 8 provincias, demostrando nuestro liderazgo y compromiso federal. Esto nos permite alcanzar una capacidad instalada total de 3,4 GW, destaca en su web.

“Este crecimiento exponencial nos posiciona líderes del sector energético y nos permite destacarnos en generación, liderando el market share de venta de energía renovable a grandes usuarios. En un mercado cada vez más competitivo, YPF Luz se posiciona como viabilizador energético de diferentes industrias, con la capacidad de adaptarse a las nuevas demandas y las necesidades de cada cliente”, agregaron.

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Mercado y potencia generadora

La presentación ante el regulador bursátil estadounidense incluyó una descripción detallada de su posición en el mercado argentino. Según el prospecto, la compañía afirmó ser “la principal compañía de generación eléctrica ‘pure-play’ en Argentina en términos de capacidad instalada. “Contamos con un portafolio estratégicamente diversificado con múltiples tecnologías, lo que nos permite aprovechar la complementariedad de nuestros activos al ofrecer energía térmica y renovable eficiente”, sostuvo.

La empresa indicó que espera un crecimiento en la participación de la energía renovable sobre el total generado, a partir de la puesta en marcha de nuevas plantas

El documento remarcó que la operatoria de YPF Luz incluye 2.740 megavatios en activos térmicos y 1.024 megavatios en renovables, lo que corresponde al 73% y 27% de la capacidad instalada de la firma, respectivamente. “Nuestra cartera de generación renovable comprende parques eólicos y solares, ubicados estratégicamente en sitios con condiciones óptimas de viento y radiación solar, lo que resulta en factores de carga notablemente superiores a los promedios del sector”, se lee en el prospecto. La empresa indicó que espera un crecimiento en la participación de la energía renovable sobre el total generado, a partir de la puesta en marcha de nuevas plantas.

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Como parte de su expansión, la compañía informó que está construyendo su primer proyecto BESS de almacenamiento, con 90 MW, que elevará la capacidad total instalada a 3.854 MW una vez finalizado.

En cuanto a resultados, la empresa reportó ingresos por USD 640,8 millones y un Ebitda Ajustado de USD 427,5 millones para el año finalizado en diciembre de 2025. El margen Editda Ajustado fue del 66,7 por ciento. En el mismo período del año anterior, los ingresos alcanzaron los USD 524,2 millones. Para el primer trimestre de 2026, la compañía informó ingresos por USD 217,2 millones y un EBITDA Ajustado de USD 125,7 millones, con un margen del 57,9 por ciento. El prospecto explicó que la reducción del margen en el primer trimestre de 2026 se debió a la “internalización de los costos de combustible”, tras la descentralización del régimen de compra implementada por la Resolución N° 400/2025.

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YPF Luz anticipa un escenario de mayor apertura para acuerdos privados y expansión comercial

Además, el documento describe un escenario de transformación para el sector eléctrico argentino. Según el prospecto, el marco normativo “atraviesa cambios significativos y una transición hacia un modelo de mercado más desregulado y competitivo”. Desde el 1 de noviembre de 2025, la Resolución N° 400/2025 introdujo un nuevo esquema que, según la compañía, promueve “la competencia dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la libre contratación entre los participantes del mercado y la descentralización de la gestión de combustibles”.

La empresa sostuvo que el nuevo marco “implementa un sistema de remuneración basado en el costo marginal para el suministro eléctrico” y busca “reducir la intervención estatal en el esquema de remuneración y el sistema de contratación del sector”. En este contexto, YPF Luz anticipa un escenario de mayor apertura para acuerdos privados y expansión comercial. “Esperamos que este nuevo marco regulatorio brinde mayores oportunidades para celebrar contratos con clientes privados y genere otras oportunidades de crecimiento”, aseguró la compañía en su presentación.

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También señaló que existen “potencial para captar una demanda incremental de electricidad proveniente de diversos segmentos de consumo existentes y emergentes, como la minería, el desarrollo de petróleo y gas, los centros de datos y la movilidad eléctrica”. De acuerdo con la empresa, se evalúan “de manera continua alternativas estratégicas para atender la nueva demanda, incluyendo iniciativas de crecimiento orgánico y posibles adquisiciones, sujetas a las condiciones del mercado, consideraciones regulatorias y prioridades de asignación de capital”.