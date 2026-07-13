Ciencia

Un sensor en lágrimas podría revolucionar la detección temprana del Parkinson

Científicos brasileños desarrollaron un dispositivo capaz de identificar alteraciones en la dopamina a partir de una sola lágrima, lo que abriría nuevas posibilidades para el diagnóstico precoz

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Primer plano de una mano enguantada sosteniendo un tubo de ensayo con sangre y partículas brillantes. Un cerebro humano translúcido se visualiza desenfocado al fondo.
La investigación de la Universidad Federal de Pelotas en Brasil desarrolló un sensor no invasivo para la detección temprana del Parkinson - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación científica ha desarrollado un sensor capaz de identificar el Parkinson a partir de una sola lágrima, abriendo una nueva vía para la detección no invasiva de esta enfermedad neurológica. El avance, desarrollado por un equipo de la Universidad Federal de Pelotas en Brasil que incluye al investigador Lucas Minghini Gonçalves, se basa en la medición de dopamina en el fluido lagrimal, lo que podría transformar el diagnóstico y el seguimiento de millones de personas afectadas por este trastorno.

La tecnología detrás de este sensor utiliza un procedimiento de láser sobre grafeno, combinado con el tratamiento de níquel y urea, para obtener una superficie altamente reactiva y selectiva. Esta innovación permite medir niveles de dopamina en cantidades mínimas, sin que interfieran otras sustancias presentes en las lágrimas.

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Según el portal internacional de avances científicos, Graphene-Info, el dispositivo demostró una respuesta confiable incluso cuando se expuso a los distintos compuestos habituales en el fluido lagrimal, lo que respalda su potencial para aplicaciones clínicas.

Además, los especialistas del equipo brasileño resaltaron que el rango de detección se ajusta a las concentraciones asociadas con pacientes de Parkinson, abriendo la posibilidad de intervenciones médicas más tempranas y precisas. La investigación fue publicada en la revista ACS Omega, y ha sido reconocida en el ámbito internacional por su enfoque innovador y su posible impacto en la salud pública.

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Cómo funciona el sensor y cuáles son sus ventajas

Primer plano de un ojo con una lágrima. Dentro de la lágrima se refleja un laboratorio con equipo científico y una doble hélice de ADN.
Las pruebas del sensor para Parkinson registraron tasas de recuperación de entre 99,7% y 100,1%, según los ensayos de laboratorio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informó el sitio especializado StudyFinds, el sensor utiliza una estructura de carbono poroso tratada con níquel y urea, materiales que permiten detectar dopamina en concentraciones extremadamente bajas. El dispositivo se fabrica aplicando un láser sobre una película plástica, lo que convierte su superficie en un entramado tridimensional de carbono con numerosos poros, ampliando la superficie activa para las reacciones químicas. El procedimiento y los resultados se detallan en el estudio publicado en ACS Omega por el equipo de Lucas Minghini Gonçalves, donde se confirma que el sensor alcanza un límite de detección de 17,86 nanomoles por litro, posicionándolo como una alternativa eficaz, estable y de bajo costo para el monitoreo de biomarcadores neurológicos.

El desarrollo demostró una eficacia notable durante pruebas en laboratorio empleando lágrimas sintéticas, con una capacidad de detección de hasta 17,86 nanomoles por litro, una cifra muy por debajo de los niveles normales de dopamina en personas sanas. De acuerdo con Earth.com, el sensor logró tasas de recuperación entre 99,7% y 100,1%, lo que avala su precisión para identificar la cantidad exacta de dopamina añadida en los ensayos.

El funcionamiento del sensor evita el uso de enzimas biológicas, lo que confiere estabilidad y facilita su producción a bajo costo. Las pruebas incluyeron la presencia de proteínas, azúcares y sales habituales en las lágrimas humanas.

Implicancias para la detección temprana y desafíos pendientes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las pruebas del sensor para Parkinson registraron tasas de recuperación de entre 99,7% y 100,1%, según los ensayos de laboratorio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad de Parkinson afecta a millones de personas y, hasta ahora, su diagnóstico depende principalmente de la observación de síntomas motores como temblores, rigidez y lentitud de movimientos, que suelen aparecer cuando el daño neuronal ya está avanzado. StudyFinds subrayó que un sensor no invasivo basado en lágrimas permitiría detectar desequilibrios químicos en etapas iniciales, monitorear la respuesta a tratamientos y ofrecer seguimiento sin requerir extracciones de sangre o implantes cerebrales.

El artículo publicado en la revista científica ACS Omega destaca que el sensor, por el momento, solo ha sido probado en lágrimas sintéticas. Los investigadores reconocen que el desafío siguiente será validar su desempeño en muestras reales de pacientes, dado que las condiciones biológicas pueden introducir nuevas variables.

De acuerdo con Earth.com, el dispositivo mantuvo una variación de solo 1,29% en cinco usos consecutivos y una diferencia de 3,17% entre sensores fabricados de manera independiente, datos que respaldan la fiabilidad del proceso de producción. Aunque el rendimiento se mantuvo óptimo durante la primera semana de uso, se observó un descenso gradual de su eficacia tras 30 días, lo que sugiere la necesidad de ajustes para aplicaciones clínicas prolongadas.

El avance fue financiado por la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) y otras entidades de investigación en Brasil. Los autores no reportaron conflictos de interés y consideran que esta tecnología podría allanar el camino hacia la creación de dispositivos portátiles para diagnóstico temprano, que podrían revolucionar la manera en que se monitorizan los biomarcadores neurológicos sin recurrir a métodos invasivos, según la información recogida por StudyFinds.

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