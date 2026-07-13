Ciencia

El desafío del TDAH en la infancia: cuáles son las herramientas para el diagnóstico y tratamiento adecuados

Un contenido divulgado por expertos invita a comprender las claves que favorecen la comprensión y la confianza en quienes atraviesan esta condición

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Una mujer adulta con dos niños pequeños sentados en un suelo de alfombra, leyendo un libro de cuentos ilustrado en una habitación infantil bien iluminada.
La lectura compartida de “Mateo y su Banda” promueve el diálogo sobre el diagnóstico y las fortalezas de cada niño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más del 4% de la población mundial vive con Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), una condición del neurodesarrollo de base neurobiológica que suele diagnosticarse en la infancia pero persiste en la mayoría de los casos durante la adolescencia y la adultez, y cuyo abordaje requiere diagnóstico profesional.

De acuerdo con la Escuela de Medicina de la Universidad Stanford, el TDAH se caracteriza por diferencias en el funcionamiento de redes cerebrales vinculadas con la atención, el control de impulsos y la autorregulación, además de alteraciones en sistemas que regulan neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina. La descripción agrega que existe un importante componente genético.

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La universidad de Estados Unidos precisó: “Los síntomas de hiperactividad, cuando están presentes, son casi siempre evidentes a la edad de 7 años y pueden estar presentes en preescolares muy jóvenes. La falta de atención o déficit de atención puede no ser evidente hasta que un niño enfrenta las expectativas de la escuela primaria”.

Un relato infantil para hablar del diagnóstico

Elementos visuales de la Semana Azul, incluyendo material educativo y pulseras de concienciación sobre el autismo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Más del 4% de la población mundial vive con TDAH, una condición que suele diagnosticarse durante la infancia y persiste en la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Mayo Clinic, en niños, el TDAH también puede asociarse con baja autoestima, relaciones problemáticas y bajo rendimiento escolar. Los síntomas a veces disminuyen con la edad y que, aunque algunas personas no los superan por completo, pueden aprender estrategias para tener éxito.

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En ese sentido, y en el marco del Día Internacional del TDAH, el laboratorio Gador convocó a Bianca Ediciones para presentar “Mateo y su Banda”, una propuesta dirigida al público infantil que busca combinar información accesible con una mirada centrada en la empatía.

El cuento narra la historia de un niño de nueve años que siente sus pensamientos como una banda de rock que suena sin control dentro de su cabeza. A partir de esa imagen, el libro aborda el proceso de diagnóstico y los recursos que ayudan al protagonista a comprenderse, encontrar calma y reconocer fortalezas.

Representación realista de la cabeza de un niño en perfil, con el cerebro transparente mostrando neuronas y sinapsis iluminadas en azul, naranja y violeta.
El TDAH tiene base neurobiológica, con diferencias en el funcionamiento de redes cerebrales y un fuerte componente genético (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia desarrolla ese recorrido junto con la familia, la escuela y el equipo de salud. El objetivo de esa construcción narrativa es favorecer conversaciones en casas, aulas y consultorios a partir de un relato cercano.

La autora es Tatiana Beer, periodista y licenciada en Comunicación Audiovisual por la UNSAM. Las ilustraciones estuvieron a cargo de Carla “Char” Paludetto, de Monte Grande, Buenos Aires.

En esta primera etapa se enviarán más de 4.000 ejemplares a profesionales de la salud. Además, “Mateo y su Banda” puede descargarse desde el sitio cuentoconvostdah.com.ar, que reúne información sobre la condición, señales de alerta y recomendaciones para la vida cotidiana, entre ellas el valor de las rutinas para aportar previsibilidad y confianza.

El TDAH combina señales de inatención, impulsividad e hiperactividad

Entre los síntomas más comunes de falta de atención, según la Escuela de Medicina de la Universidad Stanford, aparecen la dificultad para mantener la atención durante un tiempo acorde a la edad, para escuchar a otros y para atender a los detalles. También se incluyen la distracción fácil, el olvido y destrezas organizativas y de estudio por debajo de lo esperable para la edad.

Niños déficit atención hiperactividad TDAH
El TDAH afecta la regulación de la atención, el control de los impulsos y la actividad motora (Freepik)

En el plano de la impulsividad, la lista incluye interrumpir con frecuencia a otras personas, tener dificultad para esperar turnos en la escuela o en juegos sociales, responder antes de ser llamado y asumir riesgos sin pensar antes de actuar.

La hiperactividad puede expresarse en un movimiento casi constante, con correr o trepar aun sin un objetivo más allá del movimiento, dificultad para permanecer sentado y exceso de habla. A eso se suman problemas para participar en actividades tranquilas, perder u olvidar cosas de manera repetida, incapacidad para concentrarse en tareas y cambios de una actividad a otra sin terminarlas.

El diagnóstico y el tratamiento deben quedar a cargo de profesionales especializados como neuropediatras, psiquiatras infantiles o neuropsicólogos. Ese abordaje puede incluir distintas herramientas según las necesidades de cada paciente.

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