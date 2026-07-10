Los últimos avances en Alzheimer: la revolución en el diagnóstico temprano y las terapias que podrían cambiar el tratamiento

La acumulación de beta amiloide y tau puede comenzar hasta 20 años antes de los primeros signos de deterioro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 55 millones de personas en todo el mundo viven con demencia y se espera que esa cifra se duplique hacia 2050.

La enfermedad de Alzheimer sigue siendo la principal causa de demencia en el mundo y concentra una parte creciente de la investigación médica. En los últimos años, ese esfuerzo ha dado lugar a cambios de fondo en la comprensión de sus mecanismos, en las herramientas para detectarla y en los tratamientos que buscan frenar su avance.

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Una revisión de estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington publicada en la revista Cell analizó los avances realizados durante los últimos cinco años en el estudio del Alzheimer: hoy hay biomarcadores más sensibles y específicos, terapias modificadoras de la enfermedad ya disponibles y nuevos hallazgos sobre el papel de la apolipoproteína E (APOE), la neuroinflamación y el metabolismo lipídico.

Ese conjunto ha empezado a cambiar la manera de diagnosticar y abordar una patología que durante décadas contó sobre todo con tratamientos sintomáticos.

El diagnóstico de Alzheimer ahora es posible con análisis de sangre, líquido cefalorraquídeo e imágenes cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocido cardiólogo estadounidense Eric Topol, referente en Longevidad, destacó esta revisión y afirmó: “Es una reseña estelar de los recientes y notables avances frente a la enfermedad de Alzheimer (EA). Hacia ‘un futuro donde la EA no solo sea tratable, sino también prevenible’”.

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Los investigadores afirmaron: “En esta revisión, resumimos las últimas novedades en la investigación sobre la EA en relación con los mecanismos patológicos de la enfermedad y las estrategias terapéuticas (...). Estos importantes descubrimientos están revolucionando el diagnóstico y el tratamiento de la EA y ofrecen esperanza para un futuro en el que la EA no solo sea tratable, sino también prevenible“.

Qué es lo nuevo en Alzheimer

El Alzheimer afecta a 55 millones de personas en el mundo, la cifra podría duplicarse para 2050 según la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos cinco años se han logrado avances increíbles en la comprensión de la patogénesis, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer (EA), señalaron los investigadores.

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“Entre los avances clave se incluyen la incorporación de biomarcadores sensibles y específicos tanto en la investigación clínica como en el diagnóstico; la introducción de las primeras terapias modificadoras de la enfermedad; el descubrimiento de variantes protectoras raras de la apolipoproteína E (APOE), que han propiciado importantes descubrimientos sobre el papel de la APOE en la modulación del riesgo de EA; y el reconocimiento de la importancia no solo del sistema inmunitario innato, sino también del adaptativo, en la neuroinflamación y la neurodegeneración en el contexto de la patología relacionada con la EA".

El sistema inmunológico del cerebro, especialmente la microglía, participa en la neurodegeneración del Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los investigadores, en la actualidad existe:

Mejor comprensión: Se entendió que el Alzheimer no se produce solo por dos sustancias en el cerebro (beta-amiloide y tau), sino que es un proceso más complejo donde influyen varias cosas, como la inflamación y el metabolismo de las grasas en el cerebro.

Diagnóstico temprano: Gracias a nuevas pruebas ( Gracias a nuevas pruebas ( biomarcadores en sangre y líquido cefalorraquídeo, imágenes cerebrales), es posible saber si una persona tiene riesgo de Alzheimer muchos años antes de que tenga síntomas.

Nuevos tratamientos: Aparecieron medicamentos que atacan el problema en etapas tempranas, como Aparecieron medicamentos que atacan el problema en etapas tempranas, como lecanemab y donanemab , que logran frenar el avance del deterioro mental en un 30% en pruebas clínicas, en pacientes con daño cognitivo leve.

“La convergencia de biomarcadores altamente precisos, una mejor comprensión de la patobiología del Alzheimer y las terapias modificadoras de la enfermedad ha permitido un cambio de paradigma para la EA, alejándose del manejo meramente sintomático y orientándose hacia el tratamiento modificador de la enfermedad”.

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Cómo avanza la enfermedad

Los nuevos tratamientos buscan actuar sobre varios mecanismos a la vez para optimizar los resultados clínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Alzheimer empieza mucho antes de que se presenten señales. La acumulación de las proteínas dañinas puede comenzar 20 años antes de los primeros síntomas. No solo el amiloide y la tau importan, sino también otras proteínas y factores genéticos, como el gen APOE4, que aumenta mucho el riesgo de desarrollar la enfermedad.

El sistema inmunológico del cerebro (microglía) y el metabolismo de las grasas también tienen roles importantes.

Se resalta el papel de la beta amiloide y la tau hiperfosforilada en la progresión de la enfermedad, describiendo cómo las mutaciones y la acumulación de estas proteínas afectan el cerebro décadas antes de los síntomas.

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El diagnóstico temprano permite tomar decisiones clínicas antes de que se manifiesten los síntomas del Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pruebas que existen en la actualidad para detectar la enfermedad son:

Imágenes cerebrales (PET): Detectan la acumulación de proteínas anormales muchos años antes de que haya síntomas.

Análisis de sangre y líquido cefalorraquídeo: Buscan cambios en proteínas específicas. Hoy existen pruebas aprobadas que pueden detectar el Alzheimer con una simple extracción de sangre.

Resonancia magnética: Permite ver cambios en el cerebro antes de que la persona note problemas.

Cómo es hoy el tratamiento y qué se espera a futuro

El avance en biomarcadores ha cambiado el paradigma del manejo clínico de la enfermedad de Alzheimer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a los investigadores, “se ha iniciado una nueva era en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer con la introducción de las primeras terapias modificadoras de la enfermedad. Si bien los beneficios clínicos actuales son modestos, esto representa un avance importante y allana el camino para el desarrollo de agentes anti-amiloides mejorados y terapias combinadas dirigidas a otras patologías de la enfermedad de Alzheimer, con el fin de optimizar los resultados clínicos. Se están probando terapias que apuntan a otros mecanismos, como la inflamación, el sistema inmune y la genética.

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El objetivo es identificar a las personas en riesgo mucho antes, incluso antes de que presenten síntomas, para poder tratarlas y retrasar o evitar el inicio del Alzheimer. Se buscan combinaciones de tratamientos que actúen sobre varios factores a la vez, señalaron los investigadores.

“El panorama terapéutico de la enfermedad de Alzheimer (EA) está experimentando una transformación apasionante con la introducción de terapias anti-amiloides modificadoras de la enfermedad y el desarrollo de tratamientos dirigidos a patologías adicionales de la EA en ensayos clínicos. En última instancia, es probable que la terapia combinada que aborde múltiples mecanismos de la enfermedad ofrezca el mayor beneficio, una hipótesis que ya se está probando en algunos ensayos clínicos".

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La intervención terapéutica en etapas preclínicas es fundamental para prevenir daño neuronal irreversible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y añadieron: “La evidencia actual también indica que la intervención terapéutica temprana es fundamental para prevenir el daño neuronal irreversible y el deterioro cognitivo. Se recomiendan los tratamientos anti-Aβ en las primeras etapas del deterioro cognitivo, pero es probable que la intervención temprana en las etapas preclínicas, antes del desarrollo de una patología tau significativa, ofrezca el mayor beneficio.

Por lo tanto, el campo ya está avanzando más allá del tratamiento sintomático hacia la prevención primaria y secundaria, con ensayos que pronto podrían extenderse a la EA esporádica".

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En resumen, el Alzheimer ya no se ve solo como una enfermedad que se trata cuando aparecen los problemas de memoria. Ahora se apunta a detectarlo y tratarlo mucho antes, con la esperanza de prevenirlo o retrasar su avance.