Ciencia

La vitamina C intravenosa puede ser una aliada en el tratamiento de lesiones graves

Científicos del Reino Unido analizaron seis trabajos con 5.171 pacientes y encontraron que las dosis altas del compuesto se asocian con menos muertes, menos infecciones graves y días de internación más cortos. Qué aclararon

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El análisis publicado en BMJ Military Health vinculó la vitamina C con menos casos de sepsis y estadías hospitalarias más cortas tras lesiones graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

El suplemento de vitamina C podría ser la clave para salvar vidas en lesiones graves causadas por accidentes, caídas o heridas.

Científicos del Reino Unido hicieron y publicaron una revisión en la revista BMJ Military Health. Encontraron que las dosis altas de vitamina C intravenosa se asocian con menor mortalidad, menos casos de sepsis (un tipo de infección grave que puede llevar a la falla de órganos) y estadías más cortas en el hospital en pacientes adultos con trauma mayor.

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Los hallazgos no son definitivos, pero abren una puerta prometedora. El análisis evaluó seis estudios con 5.171 pacientes y encontró que cuatro de esos trabajos registraron menos casos de sepsis en quienes recibieron el tratamiento, mientras que dos informaron una menor frecuencia de la falla multiorgánica que ocurre cuando varios órganos del cuerpo dejan de funcionar al mismo tiempo.

La investigación fue elaborada por Nandesh Chandrakant Patel, Charles Coombs, Tim Bage y Arul Ramasamy, del Departamento Académico de Trauma Militar y Ortopedia de Birmingham y del Centro de Estudios sobre Lesiones por Explosión del Colegio Imperial de Londres.

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El cuerpo en crisis

Bicicleta caída, un casco de seguridad amarillo y herramientas esparcidas sobre una carretera mojada con marcas de neumáticos y un espejo roto; autos al fondo bajo la lluvia.
Las lesiones por accidentes, caídas y heridas de combate pueden desencadenar inflamación generalizada, falta de oxígeno en los tejidos y alteraciones del metabolismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lesiones por accidentes de tránsito, caídas y heridas de combate pueden poner al organismo en una reacción en cadena difícil de detener. Pueden gatillar una inflamación generalizada, daño en los tejidos por falta de oxígeno y una alteración profunda del metabolismo.

En ese estado, el cuerpo consume vitamina C a una velocidad muy superior a la normal. Los niveles caen con rapidez: el metabolismo la agota, la ingesta baja y los riñones la eliminan más de lo habitual.

Esa caída compromete procesos que el cuerpo necesita para recuperarse. La vitamina C actúa como cofactor molecular en la producción de sustancias que sostienen la presión arterial, en la síntesis de colágeno para cicatrizar heridas y en la neutralización de los radicales libres, moléculas que dañan las células desde adentro.

Un vacío que pedía respuesta

Pasillo luminoso de un hospital con ventanales altos. Varios miembros del personal sanitario caminan. Hay equipos médicos y carritos en los laterales.
La revisión evaluó seis estudios con 5.171 pacientes y encontró señales de menor falla multiorgánica en parte de los trabajos analizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las guías clínicas actuales para el trauma mayor no recomiendan el uso rutinario de vitamina C, lo que refleja una brecha real en la evidencia. El compuesto ya había aparecido como opción terapéutica en el contexto del conflicto en Ucrania, pero nadie lo había revisado con rigor ni lo había aplicado de forma sistemática.

Los investigadores se propusieron cubrir ese hueco. La revisión buscó evaluar la evidencia disponible sobre vitamina C intravenosa en dosis altas en adultos con trauma mayor, con foco en lo que más importa para el paciente: mortalidad a 30 días, gravedad fisiológica, complicaciones y tiempo de internación.

El equipo registró su protocolo en el Registro Internacional Prospectivo de Revisiones Sistemáticas (PROSPERO) y siguió las pautas PRISMA (Elementos de Reporte Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis), el estándar internacional para este tipo de investigaciones.

Lo que los números dijeron

Vista trasera de una ambulancia con luces rojas y azules parpadeantes en una avenida oscura. Dos paramédicos preparan camillas en el asfalto, que refleja las luces de emergencia.
El trauma mayor acelera el consumo de vitamina C y reduce sus niveles por mayor gasto metabólico, menor ingesta y eliminación renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores filtraron miles de estudios hasta quedarse con seis que cumplían los requisitos: tres ensayos clínicos aleatorizados —donde se asigna al azar quién recibe el tratamiento y quién no, el método más confiable en medicina— y tres estudios de cohorte, que siguieron a grupos de pacientes a lo largo del tiempo.

Cuatro de los seis estudios registraron menos muertes en los pacientes que recibieron vitamina C. En uno de ellos, el riesgo de morir a los 28 días fue notablemente más bajo en el grupo tratado.

“Cuatro estudios demostraron tasas más bajas de sepsis en los pacientes que recibieron vitamina C”, según consta en la investigación. Dos trabajos adicionales también encontraron menos casos de falla multiorgánica —cuando varios órganos fallan a la vez— entre quienes recibieron el compuesto.

Los tiempos de internación también se redujeron. Un estudio registró 2 días en terapia intensiva para el grupo tratado frente a 3 en el grupo sin vitamina C, y otro observó una diferencia de 12,7 días en la estadía hospitalaria total.

Promesa con límites

Un hombre sentado en camilla de examen, con camisa celeste, mira a un médico de espaldas. Un cartel de anatomía y un estetoscopio cuelgan en la pared.
Las guías clínicas para el trauma mayor no recomiendan el uso rutinario de vitamina C porque la evidencia disponible todavía es limitada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores fueron cautos con sus propias conclusiones. “Nuestros hallazgos demuestran evidencia de un posible beneficio en el uso de vitamina C en dosis altas en el manejo de pacientes con trauma, pero los conjuntos de datos pequeños y metodológicamente variables resultan en una baja certeza de la evidencia”, señalaron.

Ninguno de los seis estudios usó vitamina C como único tratamiento, lo que complica la interpretación. Los investigadores advirtieron que “como los estudios incluidos no utilizaron monoterapia con vitamina C intravenosa, no podemos asociar realmente nuestros resultados únicamente con la vitamina C”.

El equipo planteó pasos concretos: ensayos con mayor poder estadístico, dosis estandarizadas —sugirieron 3 g/día como punto de partida— y estudios que comparen la administración temprana en campo con la atención en centros de mayor complejidad.

“Incluso reducciones leves de la mortalidad, la sepsis, la falla orgánica o la necesidad de cuidados críticos podrían servir para su uso en los entornos operativos actuales”, dijeron los investigadores.

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