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Tras la disputa por las tropas en Europa, Merz afirmó que EEUU aprobó la venta de misiles Tomahawk a Alemania

El canciller alemán informó ante el Parlamento que el acuerdo se cerró durante la reunión de la OTAN en Ankara y agregó que su país avanzará en el desarrollo de sistemas propios europeos

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, durante un almuerzo de trabajo con líderes del G7 (REUTERS/Christian Hartmann/Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, durante un almuerzo de trabajo con líderes del G7 (REUTERS/Christian Hartmann/Archivo)

Estados Unidos aprobó la venta de misiles de crucero Tomahawk de largo alcance a Alemania, según anunció este jueves el canciller Friedrich Merz ante el Parlamento. “En el marco de la reunión de la OTAN en Ankara (Turquía), acordamos con el gobierno estadounidense la compra de misiles Tomahawk estadounidenses para su despliegue en Alemania”, comunicó el jefe de gobierno alemán.

De acuerdo con Merz, la decisión cerrará una importante laguna estratégica en las capacidades de defensas del país germano. El canciller añadió que, en paralelo, Alemania avanzará en el desarrollo de sistemas propios europeos y su despliegue en el continente.

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Los potentes misiles Tomahawk pueden lanzarse desde submarinos y buques de guerra, con un alcance superior a 1.600 kilómetros (1.000 millas). Esta nueva adquisición busca reforzar las capacidades defensivas de Alemania en el marco de los compromisos asumidos en la OTAN.

El anuncio de Merz en la Cámara Baja del Parlamento sorprendió al panorama político, ya que el día anterior, al término de la cumbre de la OTAN, había declarado en conferencia de prensa que las conversaciones aún no habían concluido. Por su parte, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, manifestó esa misma mañana desde Ankara que existían “movimientos, pero ningún resultado aún”, aunque expresó optimismo sobre una decisión favorable por parte de Estados Unidos.

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El canciller Merz afirmó que EEUU aprobó la venta de misiles Tomahawk a Alemania (Europa Press)
El canciller Merz afirmó que EEUU aprobó la venta de misiles Tomahawk a Alemania (Europa Press)

La aprobación se produce tras meses de incertidumbre respecto al despliegue de estos misiles. En mayo pasado Estados Unidos comunicó que no entregaría los misiles Tomahawk a Alemania, al menos no sin coste, y anunció además la retirada de 5.000 soldados del país. Esta decisión se produjo después de que el actual canciller, Friedrich Merz, cuestionara públicamente la estrategia de salida de Washington en el conflicto con Irán y señalara que el régimen de Teherán estaba “humillando a toda una nación” durante las negociaciones para un alto el fuego.

Tras esas declaraciones, Merz confirmó en una entrevista televisiva que “los estadounidenses actualmente no tienen suficientes [misiles] para sí mismos”, y descartó la entrega para Alemania en ese momento. Pistorius, indicó entonces que la posible concesión de Tomahawk sería “una solución temporal”, hasta que los países europeos pudieran suplir esa brecha de seguridad mediante el desarrollo de capacidades propias. Alemania y el Reino Unido iniciaron en 2023 proyectos para crear sistemas de ataque profundo de precisión, aunque todavía no han logrado cerrar esa brecha.

Ante la negativa estadounidense, el Gobierno de coalición alemán abrió un canal de diálogo con Washington para explorar la compra de misiles de precisión capaces de lanzarse desde buques, submarinos y plataformas terrestres, con un alcance de hasta 1.600 kilómetros, de acuerdo con el fabricante Raytheon.

Un misil de ataque terrestre Tomahawk (TLAM) es lanzado desde el crucero de misiles guiados USS Cape St. George (REUTERS/Marina de EEUU/Archivo)
Un misil de ataque terrestre Tomahawk (TLAM) es lanzado desde el crucero de misiles guiados USS Cape St. George (REUTERS/Marina de EEUU/Archivo)

Antes del anuncio, el canciller alemán calificó el miércoles como justificado el bombardeo de Estados Unidos a Irán tras el ataque del régimen contra tres buques en el estrecho de Ormuz.

En una rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN en Ankara, el jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, explicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a los líderes presentes durante la cena de gala sobre la orden de ataque dictada contra Irán y compartió sus motivos para la decisión, tomada mientras continuaban las negociaciones con Teherán en busca de un acuerdo definitivo.

“Y todos le dijimos desde la perspectiva europea que, aun así, debe haber ahora un acuerdo sólido y duradero con Irán que abra de forma permanente el estrecho de Ormuz, sin ningún tipo de aranceles ni tasas. Y, sobre todo, debe llegarse a un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán”, declaró ante los medios.

El canciller alemán afirmó que la ruptura del acuerdo temporal “se debe claramente a Irán”. Además, subrayó que “las fuerzas estadounidenses, por orden suya, respondieron con dureza, y eso es algo que también dije nuevamente hoy en mi intervención: sí, está justificado, pero al final debe haber un acuerdo con Irán que ponga fin de manera permanente al programa nuclear y que vuelva a abrir de forma permanente el estrecho de Ormuz”.

(Con información de AFP y EFE)

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