Por qué crece la barriga en hombres a partir de los 40 y cómo se puede detener

Especialistas en entrenamiento señalan que la presión sostenida y el descanso insuficiente alteran el cortisol y dificultan la recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al llegar a los 40 años, muchos hombres perciben cambios en su cuerpo y en sus niveles de energía que solían atribuir al envejecimiento. Es común notar una mayor acumulación de grasa en la zona abdominal, sensación de cansancio recurrente y dificultad para mantener el tono muscular.

Esta percepción generalizada llevó a asumir que los cambios físicos eran una consecuencia natural de cumplir años. No obstante, profesionales en el área del entrenamiento y la salud destacaron que existen factores menos visibles, pero igual de determinantes, que pueden explicar este fenómeno.

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El entrenador español José Ruiz, citado en la revista Men’s Health, señaló que la causa de la barriga prominente en la madurez muchas veces permanece oculta. “La barriga no aparece solo por comer más. En muchos casos, el verdadero origen es otro: estrés crónico, mal descanso y deterioro hormonal progresivo”, advirtió. Esta observación invitó a revisar no solo la dieta, sino también el entorno y el estilo de vida de quienes superaban la cuarta década.

El impacto del estrés prolongado en el organismo masculino

Un análisis relacionó niveles más bajos de esta hormona con mayor adiposidad central (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los errores habituales consiste en pensar que el aumento de tejido graso abdominal se debe únicamente a una mayor ingesta de alimentos. Si bien la nutrición tiene un papel relevante, otros elementos como el estrés continuado y la calidad del sueño desempeñan un rol fundamental en la fisiología masculina.

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El entrenador explicó que cuando una persona se encuentra bajo presión constante, los niveles de cortisol suelen permanecer elevados, lo que perjudica el descanso y dificulta la recuperación física. Este contexto favorece la aparición de grasa localizada, sobre todo en la región del abdomen.

Según el especialista, el cuerpo no diferencia entre estrés físico y mental. Situaciones como discusiones frecuentes, preocupaciones económicas, sobrecarga laboral o falta de sueño son interpretadas por el organismo como señales de alerta. “El cuerpo interpreta ese contexto como una situación de alerta continua. Y cuando eso ocurre durante meses o años, el sistema hormonal empieza a resentirse”, afirmó Ruiz.

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El ritmo de vida actual, marcado por la dependencia del teléfono móvil, la exposición constante a pantallas y la ausencia de pausas reales, potenció este estado de agotamiento físico y mental. A largo plazo, este entorno se tradujo en alteraciones metabólicas y hormonales que dificultaron el bienestar.

Testosterona, energía y composición corporal

El texto advierte que el descanso profundo participa en la reparación muscular y la regulación del estrés; cuando falta, el cortisol tiende a subir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se relacionó principalmente con la fuerza muscular y la función sexual, la testosterona influyó en aspectos tan diversos como la motivación, el ánimo, la energía diaria y la capacidad de recuperación. Ruiz detalló que una reducción, incluso moderada, en los niveles de esta hormona podía provocar fatiga persistente, falta de iniciativa y mayor dificultad para eliminar el exceso de grasa.

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El entrenador recalcó que el estrés sostenido y la falta de sueño afectan negativamente la producción hormonal. No fue necesario alcanzar valores extremadamente bajos para percibir los síntomas: “Fatiga constante, falta de iniciativa, más dificultad para perder grasa y menor rendimiento físico son señales de alarma”, señaló Ruiz en la revista especializada.

A esta visión se sumó la evidencia científica. Un análisis publicado en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism confirmó que los bajos niveles de testosterona, habituales con el envejecimiento, se asociaron con un aumento de la grasa abdominal. Además, la terapia de reemplazo de testosterona mostró reducir este tipo de grasa en hombres con diabetes tipo 2 y favorecer una mejor composición corporal.

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El sueño profundo, por su parte, resultó esencial en la regulación del equilibrio hormonal. Durante las horas de descanso, el organismo activaba procesos de reparación muscular, restauración del sistema nervioso y gestión de las respuestas al estrés. Cuando el sueño era insuficiente o de mala calidad, el cortisol se incrementaba, la recuperación se veía limitada y el apetito aumentaba, lo que repercutía de forma indirecta en la testosterona.

El rol del entrenamiento y la pérdida muscular después de los 40

El experto sostiene que subir la intensidad del entrenamiento cuando el cuerpo está saturado puede empeorar el cuadro; recomienda priorizar sueño, reducir tensión diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos hombres recurren al ejercicio intenso o al uso de estimulantes para contrarrestar la fatiga y el aumento de grasa abdominal. Sin embargo, Ruiz advirtió que, si el cuerpo ya estaba saturado, incrementar el esfuerzo físico podía ser contraproducente. Subrayó la importancia de priorizar un mejor descanso, reducir la tensión diaria y mantener actividad física regular, en lugar de centrarse únicamente en aumentar las horas de entrenamiento.

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Acciones como caminar más, fortalecer la masa muscular y limitar el tiempo frente a pantallas podían mejorar tanto la vitalidad como la composición corporal. Otro factor a considerar es la pérdida progresiva de músculo que solía producirse a partir de los 30 o 40 años en ausencia de ejercicios de fuerza. Esta disminución reduce el gasto energético, facilita la acumulación de tejido adiposo, enlentece el metabolismo y debilita la protección hormonal.

Por todo esto, el entrenamiento de fuerza dejó de ser solo una cuestión estética y se convirtió en un recurso fundamental para preservar la salud integral y el bienestar en la mediana edad.

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