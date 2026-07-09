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El régimen de Irán se prepara para sepultar a Ali Khamenei mientras ataca a los aliados de Estados Unidos en el Golfo

El ex líder supremo iraní será sepultado junto a varios familiares cercanos este jueves mientras los observadores internacionales aguardan la aparición de su hijo y sucesor Mojtaba. La ceremonia se dará en medio de la escalada bélica en Medio Oriente debido a los ataques de Teherán contra buques en el estrecho de Ormuz

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Personas asisten a la procesión fúnebre del difunto Líder Supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei —fallecido el 28 de febrero en ataques aéreos de Israel y Estados Unidos—, en Nayaf, Irak, el 8 de julio de 2026 (REUTERS)
Personas asisten a la procesión fúnebre del difunto Líder Supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei —fallecido el 28 de febrero en ataques aéreos de Israel y Estados Unidos—, en Nayaf, Irak, el 8 de julio de 2026 (REUTERS)

El entierro del ex líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en su ciudad natal Mashhad convocará a multitudes y acapara la atención internacional, mientras las tensiones militares en la región crecen al ritmo de nuevos bombardeos iraníes a países del Golfo Pérsico y la reciente ofensiva de Estados Unidos contra objetivos al sur del territorio persa. La jornada se desarrollará bajo un clima de incertidumbre, con la república islámica enfrentando el desafío de mostrar unidad tras la muerte de quien la lideró durante décadas.

Las recientes operaciones de EEUU contra 90 blancos militares fueron llevadas adelante como represalia por los ataques del régimen a Kuwait y Baréin y contra barcos en el estratégico estrecho de Ormuz, hechos que amenazan con reactivar el conflicto en Medio Oriente. El presidente Donald Trump advirtió el miércoles que podrían renacer acciones “mucho peores” si Irán no detiene las agresiones contra las embarcaciones. En respuesta, Teherán lanzó una nueva ola de ataques contra Kuwait, Baréin y Qatar este jueves, y por este motivo, el ejército kuwaití informó el miércoles que sus defensas aéreas estaban haciendo frente a bombardeos con misiles y drones mientras el Ministerio del Interior de Bahréin remarcó que activó las sirenas de alarma de alarma.

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La muerte del ayatollah Khamenei, ocurrida el 28 de febrero en medio de ataques israelíes y estadounidenses a Irán, desencadenó una serie de ceremonias que buscan reafirmar la identidad religiosa y política del régimen. “Esperamos que 15 millones de personas asistan al funeral de Khamenei”, declaró el gobernador de Mashhad, Hassan Hosseini, en la televisión estatal, en referencia a la magnitud del evento.

Este jueves, la república islámica concentrará sus esfuerzos en rendir homenaje a Khamenei. Los observadores enfocan su atención en Mojtaba Khamenei, hijo y sucesor del difunto. Según reportes, Mojtaba habría resultado herido en el mismo ataque que acabó con la vida de su padre, aunque hasta ahora no ha realizado ninguna aparición pública. La incertidumbre sobre el relevo en la jerarquía mantiene la expectativa tanto dentro como fuera del país.

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Personas transportan el féretro del difunto Líder Supremo de Irán (REUTERS/Ahmed Saad)
Personas transportan el féretro del difunto Líder Supremo de Irán (REUTERS/Ahmed Saad)

El funeral, inicialmente previsto para las 6:00 de la mañana, fue reprogramado para las 14:00 horas, debido a los retrasos acumulados durante las ceremonias en Irak. Según la agencia oficial IRNA, asociada a la Guardia Revolucionaria, el entierro tendrá lugar en el Santuario del Imam Reza, el más venerado por los chiítas iraníes y lugar de descanso de prominentes figuras históricas, incluidos antiguos shahs y el expresidente Ebrahim Raisi.

El núcleo de la noticia es la convergencia de dos procesos: la ceremonia fúnebre masiva y el resurgimiento de la confrontación militar en la región. Tras el fallecimiento de Khamenei, la república islámica molivizó millones de personas en procesiones por Teherán, Qom, Nayaf y Kerbala, antes de trasladar los restos a Mashhad.

Durante cinco semanas, Medio Oriente vivió un panorama bélico que, tras un frágil alto el fuego y un acuerdo con Estados Unidos, parecía calmarse. Sin embargo, los recientes bombardeos estadounidenses en respuesta a los ataques de Irán buscan, en palabras del Comando Central de EEUU (CENTCOM), “mermar la capacidad de las fuerzas iraníes de amenazar la libertad de navegación” en una de las rutas marítimas más disputadas en los últimos meses.

El Comando Central de EEUU buscó "mermar la capacidad de las fuerzas iraníes" (@CENTCOM)
El Comando Central de EEUU buscó "mermar la capacidad de las fuerzas iraníes" (@CENTCOM)

La república islámica se esfuerza por proyectar fortaleza y cohesión, seis meses después de una ola de protestas antigubernamentales. Khamenei, que gobernó desde 1989, murió a los 86 años junto a varios familiares y altos funcionarios. El propio Khamenei, según su jefe de gabinete Mohammad Mohammadi-Golpaygani, había expresado su deseo de ser enterrado en Mashhad.

Las exequias resonaron más allá de Irán, con llamados internacionales a la moderación. Mientras tanto, Teherán reconoció ataques a bases estadounidenses en Baréin y Kuwait, en represalia por las acciones de Washington.

El cuerpo de Khamenei siguió un recorrido que refleja la estructura religiosa y política de la república: de la capital, Teherán, a la ciudad santa de Qom, luego a Irak y, finalmente, a Mashhad. El cadáver fue trasladado el miércoles a la ciudad iraquí de Nayaf, considerada sagrada por millones de musulmanes chiítas. Posteriormente, los restos fueron llevados a Karbala, lugar en el que el imán Hussein, nieto del profeta Mahoma, perdió la vida en el año 680 d. C. Miles de personas participaron en las procesiones fúnebres organizadas en Irak antes de que el cuerpo fuera repatriado a Irán. El ex líder supremo de Irán será enterrado junto a varios familiares cercanos y figuras históricas, reforzando así el simbolismo de la despedida.

En medio del proceso funerario en Irán, el CENTCOM informó que más de 20 buques de guerra de la Armada estadounidense patrullan las aguas de Medio Oriente tras la ruptura del acuerdo de cese de hostilidades con Irán.

El despliegue naval coincide con las declaraciones del presidente Donald Trump, quien desde la cumbre de la OTAN en Ankara calificó el memorando de entendimiento firmado en junio como “terminado”.

El despliegue naval coincide con las declaraciones del presidente Donald Trump, quien desde la cumbre de la OTAN en Ankara calificó el memorando de entendimiento firmado en junio como “terminado” y lanzó advertencias sobre la posibilidad de nuevos ataques contra Irán.

“Hoy, más de 20 buques de guerra de la Armada de EEUU patrullan las aguas de todo el Medio Oriente, mientras las fuerzas del Centcom continúan promoviendo la seguridad y la estabilidad regional”, comunicó el organismo a través de sus redes sociales, junto a imágenes del operativo.

(Con información de AFP)

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