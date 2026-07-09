La emotiva “película” que creó un programa español tras el agónico triunfo de Argentina en el Mundial

El programa español compartió imágenes de los festejos en Argentina

En una jornada cargada de tensión y expectativa, la Selección Argentina aseguró su pase a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto en un encuentro disputado en la ciudad de Atlanta. El desenlace mantuvo en vilo a millones de argentinos, que celebraron en las calles, hogares y espacios públicos, según mostró el programa El Chiringuito de Jugones, uno de los espacios deportivos más influyentes de la televisión española.

El ciclo televisivo, conducido por Josep Pedrerol y emitido por el canal Mega, compartió imágenes de los festejos masivos tras el agónico gol de Enzo Fernández a los 92 minutos. “En las calles de Argentina, en las casas, leyendo la biblia, en los colegios, en las redacciones y hasta en los aviones”, enumeró el programa, mientras exhibía escenas de multitudes reunidas bajo el cielo invernal, pendientes de una remontada que se hizo esperar más de 70 minutos.

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Las imágenes captaron a aficionados celebrando en diferentes puntos del país, incluso a un hincha montado a caballo. El Chiringuito sintetizó el sentimiento colectivo afirmando: “Daba igual el dónde, el cómo y el por qué”. El ciclo agregó: “La albiceleste es un sentimiento que no entiende de edades y que paralizó a todo un país”. El festejo quedó marcado con la entonación de la canción Muchachos, símbolo de la campaña en Qatar 2022.

Argentina se impuso a Egipto en los minutos finales (Reuters)

El encuentro contra Egipto se definió como una de las remontadas más dramáticas de la Copa del Mundo. El conjunto africano sorprendió en la primera parte con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, capitalizando un rendimiento irregular del equipo dirigido por Lionel Scaloni. La situación se agravó tras un penal fallado por Lionel Messi, contenido por el arquero Mostafa Shobeir, y un tercer tanto egipcio que fue anulado tras revisión del VAR. Con el marcador adverso y apenas trece minutos por disputar, la eliminación parecía inminente.

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La reacción llegó en el tramo final. Cristian Cuti Romero descontó de cabeza a los 79 minutos, Messi igualó el marcador al 82 y, ya en tiempo de descuento, Enzo Fernández conectó un cabezazo en el minuto 92 que selló la victoria argentina. La escena desató una celebración inmediata entre los seguidores en Argentina y generó una fuerte protesta del banco egipcio, que reclamó supuestas fallas arbitrales en las decisiones clave.

El Chiringuito de Jugones se refirió a la jornada como un fenómeno que excedió lo deportivo, destacando la movilización social y el impacto emocional en la población. El espacio, que se consolidó como referente del debate futbolístico en la pantalla hispana, combina primicias, análisis y un estilo editorial marcado por la intensidad de sus panelistas.

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Entre los comentaristas de la mesa se encuentra Edu Aguirre, periodista conocido por su afinidad con el Real Madrid y su amistad con Cristiano Ronaldo. Aguirre generó controversia tras el partido al cuestionar la actuación arbitral en la clasificación argentina. Aguirre afirmó, entre otras cosas, que el VAR no habría intervenido en el gol anulado a los africanos si la jugada hubiese sido a favor del equipo de Lionel Scaloni. Su postura encendió el debate en redes sociales y lo posicionó como una de las voces más críticas de la mesa respecto al desempeño de la Selección Argentina.

La agenda albiceleste continúa el sábado 11 de julio a las 22 horas (hora argentina), cuando enfrentará a Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

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