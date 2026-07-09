América Latina

Tesla anunció su llegada a Uruguay en medio del boom de los autos eléctricos

El fabricante de vehículos de Elon Musk destacó la consolidación del mercado local y confirmó que acercará su ecosistema tecnológico a uno de los países con mayor adopción regional de la movilidad eléctrica

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Tesla confirmó su llegada a Uruguay (Archivo/REUTERS/AnnegretHilse)
Tesla confirmó su llegada a Uruguay (Archivo/REUTERS/AnnegretHilse)

“Estamos llegando”, decía el posteo de Tesla en la red social X. El texto era acompañado por una imagen en movimiento que tenía como contorno el mapa de Uruguay. Este miércoles de confirmó que la multinacional de autos eléctricos se instalará en el país luego de un comunicado oficial de la compañía.

A través de una nota de prensa, informado por el diario uruguayo El País, la empresa expresó que la decisión se trata de un “nuevo hito en su plan de expansión por América Latina” que refuerza su “misión de acelerar la transición mundial hacia la energía sostenible y un futuro de mayor abundancia”.

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La multinacional justifica su decisión basada en la consolidación de los autos eléctricos en el país.

Tesla busca acercar su innovador ecosistema tecnológico a un mercado que se ha consolidado como uno de los líderes regionales en la adopción de vehículos eléctricos”, destacó la multinacional fundada por Elon Musk.

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La multinacional de Elon Musk desembarca en Uruguay (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La multinacional de Elon Musk desembarca en Uruguay (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La decisión se da en un momento en el que el gobierno comienza a quitar el beneficio tributario que tenía la compra de autos eléctricos en el país. Con el argumento de que el mercado maduró, la administración de Yamandú Orsi cobrará el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los autos de un costo mayor a USD 30.000 para el consumidor final (aproximadamente). Los vehículos más económicos seguirán exonerados de esa tasa.

El comunicado con la información oficial agrega algunos detalles de la compañía.

“Fundada en 2003, Tesla diseña, fabrica y comercializa vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, productos solares y tecnologías impulsadas por la inteligencia artificial enfocadas en autonomía y robótica”, dice el texto.

Una vista aérea muestra la ciudad de Montevideo, Uruguay 9 de febrero 2024. REUTERS/Ana Ferreira
Una vista aérea muestra la ciudad de Montevideo, Uruguay 9 de febrero 2024. REUTERS/Ana Ferreira

“A diferencia de los fabricantes de automóviles tradicionales, Tesla es una empresa tecnológica integrada verticalmente que desarrolla tanto hardware como software a gran escala, impulsando innovaciones en transporte, energía y automatización inteligente. Sus productos están diseñados para mejorar la vida de las personas y acelerar la transición del mundo hacia un futuro más sostenible. Al integrar hardware, software, inteligencia artificial y robótica avanzada, Tesla contribuye a crear un mundo más seguro, limpio, inteligente y agradable”, señala la compañía.

La noticia del desembarco de Tesla en Uruguay no es aislada.

En Uruguay la venta de autos eléctricos atraviesa un boom. En 2025, la venta representó cerca del 20% del total del mercado, según datos informados por El País en base a la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU). Hasta abril, la cifra había crecido a un 29%.

En 2025, se comercializaron en total 14.441 vehículos eléctricos en Uruguay (algo más de 11.000 fueron eléctricos). La flota total ronda las 30.000 unidades y crece año a año. La oferta de eléctricos se concentra en Montevideo, Canelones y Maldonado.

Tesla (REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)
Tesla (REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)

El desembarco de Tesla también se da en el marco de una estrategia de la multinacional de ampliar su presencia en la región.

Como publicó Infobae hace unas semanas, la empresa también anunció su desembarco en Argentina. Tendrá oficina propia, un CEO ya designado y foco en la energía, ya que la importación local de sus exitosos modelos eléctricos y autónomos no se dará por el momento.

En Argentina, Tesla además firmó un acuerdo con YPF para desplegar cargadores eléctricos en el país, Pero Musk no tiene en mente solo cargadores para el país: el magnate tech, que se reunió varias veces con el presidente Javier Milei –sobre todo cuando era el funcionario desregulador de Donald Trump, cargo que dejó el año pasado– tiene varios proyectos en mente para el país, parte de ellos vinculados con YPF. Por caso, hoy el presidente de la petrolera de bandera, Horacio Marín, visitó la Gigafactory de Tesla en Texas.

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