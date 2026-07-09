El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán proclamó la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y selló la ruptura con la corona española

El 9 de julio de 1816 constituye uno de los hitos centrales en la historia argentina. En esa jornada, representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata se congregaron en San Miguel de Tucumán para proclamar la independencia, un acto que selló la ruptura definitiva con la corona española y marcó el inicio formal de la autonomía nacional.

Esta fecha, celebrada cada año como el Día de la Independencia, condensa el espíritu de libertad y unidad que animó a los líderes de la época y continúa siendo motivo de reflexión y festejo para la sociedad argentina.

PUBLICIDAD

Qué pasó el 9 de julio de 1816

La ciudad de San Miguel de Tucumán fue el escenario donde se desarrolló el Congreso que cambiaría el rumbo del territorio sudamericano. Allí, en la hoy célebre Casa de Tucumán, los diputados de las provincias se reunieron para debatir y finalmente firmar el Acta de la Declaración de Independencia.

El proceso estuvo marcado por intensos debates y largas sesiones, que se extendieron hasta altas horas de la noche. La noticia del acto fue recibida con entusiasmo por la multitud que aguardaba en los alrededores, quienes celebraron con vítores y expresiones de júbilo.

PUBLICIDAD

San Miguel de Tucumán fue la sede donde los diputados firmaron el Acta de la Declaración de Independencia en la Casa de Tucumán

La firma del acta representó la culminación de un proceso revolucionario iniciado el 25 de mayo de 1810 con la formación de la Primera Junta de Gobierno en Buenos Aires. El Congreso declaró la independencia no solo del rey Fernando VII de España, sino también, como se estableció posteriormente, de cualquier otra potestad extranjera. Este gesto ratificó la voluntad colectiva de los pueblos de las Provincias Unidas de ser libres y soberanos.

En los días siguientes al 9 de julio, las celebraciones se multiplicaron. El 10 de julio se realizó una misa en el templo de San Francisco, a la que asistieron los principales referentes de la sociedad tucumana. El 21 de julio, en el Campo de Carreras, se organizó una fiesta popular con discursos de Manuel Belgrano y el gobernador Aráoz, donde hombres, mujeres y niños conmemoraron la emancipación y expresaron su apoyo a la causa.

PUBLICIDAD

Qué decía la Declaración de la Independencia

La Declaración de Independencia aprobada por el Congreso de Tucumán expresó la decisión de “romper los violentos vínculos” que unían a las provincias con los reyes de España. El acta proclamó la voluntad de las Provincias Unidas en Sud América de “investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”.

Días después, se reforzó la declaración al precisar que la independencia se extendía “de toda otra dominación extranjera”, excluyendo cualquier posibilidad de sometimiento al rey de Portugal u otra potencia.

PUBLICIDAD

La Declaración de Independencia afirmó la decisión de romper los vínculos con el rey Fernando VII de España y con su metrópoli

En el acta firmada participaron 29 diputados, cada uno representando a cerca de 15.000 habitantes de su provincia. Entre los firmantes se encontraban Francisco Narciso de Laprida (presidente del Congreso), Mariano Boedo (vicepresidente), José Mariano Serrano y Juan José Paso (secretarios), así como figuras destacadas como José Ignacio Gorriti, Tomás Godoy Cruz, Pedro Ignacio de Rivera y Fray Justo Santa María de Oro.

Aunque líderes fundamentales de la revolución como Manuel Belgrano no integraron el Congreso como diputados —y por ende no firmaron el acta—, su influencia fue decisiva en los días previos para impulsar la declaración. La presencia de estos dirigentes reflejaba el carácter plural y federal de la decisión.

PUBLICIDAD

El Congreso de Tucumán no solo legitimó la libertad individual y la igualdad jurídica de los habitantes, sino que también reafirmó la multiculturalidad y el respeto entre las provincias. Se trató de un compromiso colectivo por la emancipación y la construcción de una nueva nación.

Cómo es la Casa de Tucumán

La Casa Histórica de Tucumán, conocida también como la Casa de la Independencia, fue el lugar donde se celebró el Congreso y se firmó el Acta de la Declaración en 1816. Esta residencia, típica de la época colonial, se caracterizaba por su estructura sencilla y funcional, reflejo de las viviendas urbanas del período.

PUBLICIDAD

A lo largo de los años, la casa ha experimentado múltiples restauraciones y transformaciones arquitectónicas para preservar su valor histórico y adaptarla a su función actual como Museo Nacional de la Independencia. Las intervenciones han buscado mantener la autenticidad de sus salones originales, incorporando mejoras para la accesibilidad y la experiencia de los visitantes.

La Casa Histórica de Tucumán funciona hoy como Museo Nacional de la Independencia y suma exhibiciones en quechua y aymara, códigos QR, imágenes en 3D y realidad aumentada

En la actualidad, la Casa cuenta con una museografía renovada e inclusiva: se ofrecen exhibiciones en quechua y aymara, y se emplean tecnologías como códigos QR, imágenes en 3D, audiovisuales y tabletas con realidad aumentada. Además, se han realizado obras para facilitar el acceso, renovar techos y baños, y construir un nuevo edificio en el tercer patio.

PUBLICIDAD

Estas mejoras no solo buscan conservar la memoria del lugar, sino también enriquecer la visita de quienes se acercan a conocer un escenario fundamental de la historia argentina. La Casa de Tucumán sigue siendo un emblema de la independencia nacional, adaptado a los tiempos modernos sin perder su significado original.