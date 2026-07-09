Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 9 de julio, fixture, partidos y el minuto a minuto de la jornada

Hinchas franceses coparon la ciudad de Boston en la previa del partido ante Marruecos (REUTERS/Brian Snyder)

El Mundial 2026 llega a su etapa decisiva. Hoy, Francia y Marruecos abrirán las llaves de cuartos de final en un duelo donde definirán quién de los dos se mete entre los mejores cuatro del certamen.

La selección argentina también se prepara para el duelo que tendrá este sábado frente a Suiza. Luego de la agónica victoria ante Egipto, el combinado de Lionel Scaloni se entrenó ayer en Kansas y dispondrá de dos entrenamientos más, previo al encuentro.

España, por su parte, es otra de las selecciones que busca seguir con vida en el torneo. Este viernes chocará con Bélgica. La Roja tratará de tomarse revancha de lo ocurrido en México 1986 cuando, en la misma instancia y ante el mismo rival, cayó por penales.

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