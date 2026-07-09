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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 9 de julio, fixture, partidos y el minuto a minuto de la jornada

Este jueves comienzan los cuartos de final de la Copa del Mundo. La selección argentina sigue con su preparación en Kansas para el duelo ante Suiza

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Hinchas franceses coparon la ciudad de Boston en la previa del partido ante Marruecos (REUTERS/Brian Snyder)
Hinchas franceses coparon la ciudad de Boston en la previa del partido ante Marruecos (REUTERS/Brian Snyder)

El Mundial 2026 llega a su etapa decisiva. Hoy, Francia y Marruecos abrirán las llaves de cuartos de final en un duelo donde definirán quién de los dos se mete entre los mejores cuatro del certamen.

La selección argentina también se prepara para el duelo que tendrá este sábado frente a Suiza. Luego de la agónica victoria ante Egipto, el combinado de Lionel Scaloni se entrenó ayer en Kansas y dispondrá de dos entrenamientos más, previo al encuentro.

España, por su parte, es otra de las selecciones que busca seguir con vida en el torneo. Este viernes chocará con Bélgica. La Roja tratará de tomarse revancha de lo ocurrido en México 1986 cuando, en la misma instancia y ante el mismo rival, cayó por penales.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

09:47 hsHoy

Los partidos del día: 9 de julio

Francia vs. Marruecos

México: 14:00

Colombia: 15:00

Argentina: 17:00

España: 22:00

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Switzerland v Algeria - BC Place, Vancouver, Canada - July 2, 2026 A close-up of the match ball inside the stadium IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Switzerland v Algeria - BC Place, Vancouver, Canada - July 2, 2026 A close-up of the match ball inside the stadium IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin
09:45 hsHoy

La sugerente respuesta del técnico de Francia cuando le preguntaron por el cuerpo arbitral argentino en el duelo ante Marruecos

Didier Deschamps habló sobre la designación de Facundo Tello, quien tendrá la colaboración de Hernán Mastrángelo en el VAR

El árbitro francés Francois Letexier fue uno de los grandes protagonistas durante la jornada de este martes, luego de que la selección de Egipto se quejó por sus correctos fallos arbitrales en los octavos de final del Mundial 2026. La sanción de un penal para Argentina, un gol anulado para el elenco africano y un reclamo por una presunta infracción en el área Albiceleste en la jugada que terminó con el 3-2 final de Enzo Fernández lo ubicaron en el centro de la polémica, pero su compatriota Didier Deschamps respaldó su actuación. En este sentido, el entrenador de Francia evitó polemizar sobre la designación del argentino Facundo Tello como juez principal del duelo de este jueves ante Marruecos por los cuartos.

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09:40 hsHoy

“Esto es más que patriotismo”: el análisis más curioso en un reconocido diario de Estados Unidos sobre la “locura” argentina en el Mundial

El periodista James Horncastle escribió en The New York Times una singular crónica sobre la clasificación de la Selección a cuartos de final: “Todo el mundo te dice que no es sano. Sabes que deberías dejarlo. Pero nada te ha hecho sentir así antes”

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

Argentina selló una de las gestas más impactantes de esta edición mundialista al vencer 3-2 a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, tras revertir un 0-2 en los últimos once minutos. A raíz de eso, fueron muchos los medios internacionales que se hicieron eco del partido, siendo uno de ellos el diario estadounidense The New York Times.

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09:35 hsHoy

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Les Bleus y el conjunto africano pujarán por el primer boleto a las semifinales de la Copa del Mundo

Horarios del partido: 17:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 16:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 15:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 22:00 (España).

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El seleccionador helvético logró avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 por primera vez en 72 años, eliminó a Colombia en penales y ahora apunta contra Argentina, a quien calificó de “vulnerable”, pero su historia va mucho más allá del rectángulo de juego

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