Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 9 de julio, fixture, partidos y el minuto a minuto de la jornada

El Mundial 2026 llega a su etapa decisiva. Hoy, Francia y Marruecos abrirán las llaves de cuartos de final en un duelo donde definirán quién de los dos se mete entre los mejores cuatro del certamen.
La selección argentina también se prepara para el duelo que tendrá este sábado frente a Suiza. Luego de la agónica victoria ante Egipto, el combinado de Lionel Scaloni se entrenó ayer en Kansas y dispondrá de dos entrenamientos más, previo al encuentro.
España, por su parte, es otra de las selecciones que busca seguir con vida en el torneo. Este viernes chocará con Bélgica. La Roja tratará de tomarse revancha de lo ocurrido en México 1986 cuando, en la misma instancia y ante el mismo rival, cayó por penales.
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En pocas líneas:
Los partidos del día: 9 de julio
Francia vs. Marruecos
México: 14:00
Colombia: 15:00
Argentina: 17:00
España: 22:00
El árbitro francés Francois Letexier fue uno de los grandes protagonistas durante la jornada de este martes, luego de que la selección de Egipto se quejó por sus correctos fallos arbitrales en los octavos de final del Mundial 2026. La sanción de un penal para Argentina, un gol anulado para el elenco africano y un reclamo por una presunta infracción en el área Albiceleste en la jugada que terminó con el 3-2 final de Enzo Fernández lo ubicaron en el centro de la polémica, pero su compatriota Didier Deschamps respaldó su actuación. En este sentido, el entrenador de Francia evitó polemizar sobre la designación del argentino Facundo Tello como juez principal del duelo de este jueves ante Marruecos por los cuartos.
Argentina selló una de las gestas más impactantes de esta edición mundialista al vencer 3-2 a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, tras revertir un 0-2 en los últimos once minutos. A raíz de eso, fueron muchos los medios internacionales que se hicieron eco del partido, siendo uno de ellos el diario estadounidense The New York Times.
Horarios del partido: 17:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 16:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 15:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 22:00 (España).